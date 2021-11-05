طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وبمكونات في كل بيت

القرص الفلاحي الطرية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.

مكونات القرص الفلاحي الطرية

تتكون القرص الفلاحي الطرية من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين كبار من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كيلو من الدقيق.

رشة من الملح.

كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوبين من الحليب تقريبا أو حسب حاجة العجين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من السكر والخميرة الفورية ونصف كوب من الحليب الدافئ ونمزجهم جيدا مع بعضهم البعض ثم نتركهم جانبا.

بعد ذلك نقوم بمزج كيلو الدقيق ورشة الملح مع كوب السمن حتي يمتزج ويندمج السمن مع الدقيق جيدا.

ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر إلي الدقيق المخلوط مع السمن ونقلبهم مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة ونقلبه مع الدقيق ثم نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الحليب ونستمر في العجن جيدا.

وبعدما يتم عجن العجينة جيدا وتصبح بقوام ناعم نقوم بوضعها في إناء ونغطيها ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة بحجم مناسب ونقوم برصها علي الصاج ونتركها ترتاح قليلا.

بعد ذلك نقوم بدب كرات العجين حتي يصبح كل قرص بسمك أقل من ١سم.

ثم نترك القرص بعد فردها حتي تختمر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بإدخال القرص الفرن لمدة تتراوح ما بين ٢٥ و٣٥ دقيقة وفي آخر خمس دقائق نشعل الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها وندهن وجه كل القرص بالسمن ونغطيها لمدة دقيقتين.

وتكون القرص الفلاحي الطرية بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

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طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل القرص الفلاحي الطرية مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل العجوة الأصلية

العجوة تعد بطريقة بسيطة جدا وبمكون واحد ألا وهو التمر ولكنها تأخذ فترة كبيرة علي النار الهادئة وهناك طرق عديدة لإعداد العجوة ولكن هذه الطريقة هي الأصلية وهي كالتالي:

نقوم بأخراج النوى وتنظيف التمر جيدا.

ثم نقوم بوضعه علي نار هادئة مع التقليب المستمر لفترة طويلة قد تتراوح ما بين أربع إلي خمس ساعات.

ثم تكون العجوة بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

طريقة التحضير

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: