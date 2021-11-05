7 مكونات طبيعية هتخلي بشرتك صحية .. ومكونات تانية اتجنبي وضعها على البشرة

الحصول على بشرة صحية ونضرة محتاج روتين للعناية بالبشرة واختيار المنتجات المناسبة لبشرتك ، ومش شرط ابدا انك تستخدمي منتجات غالية ، لان الحاجات اللي موجودة في مطبخك تقدري تستغليها وتدخليها في روتين العناية بتاعك ، زي الجزر, العسل, القرفة ، كلها مكونات طبيعية ولكن ليها تأثير ايجابي على البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 مكونات طبيعية لبشرة صحية ، واللي ثبت بالابحاث انها مفيدة جدا لو دخلتيها في روتينك اليومي للعناية بالبشرة ، بالاضافة لبعض المكونات اللي من الافضل تجنبها.

مكونات طبيعية لبشرة صحية:

1- العسل:

العسل الخام معروف بخصائصة المضادة للبكتيريا على الجلد ، خصوصا للاشخاص اللي بيعانوا من حب الشباب والصدفية ، ولكن المهم انه يكون عسل نقي بقدر الامكان عشان تستفادي من الخصائص بتاعته ، ولكن قبل استخدام العسل اعملي اختبار حساسية عشان تتأكدي انك مش بتعاني من حساسية اتجاه حبوب اللقاح.

2- العرق سوس:

مستخلص جذر العرق سوس بيستخدم لعلاج الاكزيما وحب الشباب ، وده بسبب خصائصة المضادة للميكروبات ، وممكن يساعد كمان في علاج فرط التصبغ, وابطاء عملية الشيخوخة لانه بيوفر الحماية من الاشعة فوق البنفسجية الضارة ، ومثالي جدا للاشخاص اللي بيعانوا من حكه وتهيج في الجلد ، وممكن تدمجيه مع فيتامين C قبل ما تحطي كريم الشمس بتاعك ، ممكن تعملي خلطتك الخاصة بمزج بعض من مستخلص العرق السوس مع جل الصبار ، وما تقلقيش من الحساسية منه لانها نادرا بتحصل.

3- القرفة:

القرفة بتحمي خلايا البشرة بسبب خصائصها المضادة للاكسدة ، وفي دراسات بتشير ان القرفة ليها تأثير مفيد جدا في تعزيز الكولاجين ، لو عايزة تستخدميه كماسك ، اجمعي ما بين 3 اجزاء من العسل مع جزء واحد من القرفة المطحونة يعني العسل يكون ضعف كمية القرفة 3 مرات ، وحطي الماسك على بشرتك.

ولكن مع ذلك لازم تكوني حذرة في حالة اصابتك بحساسية من القرفة ، في الحالة دي هيكون الاكتر فايدة لبشرتك انك تستخدمي مستخلص القرفة (مغلي القرفة) بدل القرفة المطحونة.

4- الجزر:

الجزر غني بالبوتاسيوم وبالتالي بيوفر الرطوبة للبشرة الجافة ، وفيتامين A الموجود فيه بيساعد على التخلص من الدهون المتجمعة على البشرة وازالة كل السموم ، بالاضافة ان البيتا كاروتين الموجود فيه بيحمي البشرة من الاشعة فوق البنفسجية وبيساعد على محاربة المراحل المبكرة من الشيخوخة ، ممكن تخلطي مع قليل من جل الصبار او اعملي ماسك باضافة معلقة صغيرة عسل ومعلقة صغيرة لبن.

5- الزبادي:

الزبادي لانها بتحتوي على نسبة عالية من الخميرة والبكتيريا ، بتساعد على تهدئة البشرة الجافة ، والتخلص من الاحمرار ، وتنشيط البشرة المرهقة ، بالاضافة انها بتعزز انتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك ، وبالتالي التخلص من علامات الشيخوخة وعلامات الاجهاد ، بالاضافة انها مثالية للتقشير وبتساعد على موازنة درجة حموضة البشرة ، وده مهم جدا لو بتعاني من التهيج والاحمرار ، عشان تعملي ماسك مفيد لبشرتك اخلطي عصير خيارة مع 2 معلقة كبيرة زبادي وحطي الماسك على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

6- التوت:

لانه غني بفيتامينات C,K ده بيساعد على التئام الجروح بشكل اسرع ، وكلن مع ذلك ده مش معناه انك تحطي الفاكهة مباشرة على بشرتك ، ولكن بدل ده ممكن تاكلي طبق توت ، ولو عايزة تستخدميه في ماسك امزجيه مع الزباي وحطيه على البشرة ، هيساعد على تجديد بشرتك, زيادة انتاج الكولاجين, محاربة الشيخوخة المبكرة.

كمان اكل التوت بيساعد على تحسين الدورة الدموية وبالتالي تحسين حالة بشرتك ، سواء بتاكليه او بتحطيه على بشرتك كماسك ، في الحالتين مفيد جدا للبشرة.

7- خشب الصندل:

خشب الصندل مفيد جدا لبشرتك ، بيساعد على علاج الندبات والالتهابات والتجاعيد وحتى الصدفية ، والدراسات اثبتت كمان انه بيساعد على علاج حب الشباب ، وفي تقريبا 6 انواع مختلفة من خشب الصندل وتقدري تستخدميه في اي شكل سواء مطحون, زيت, صابونة, او ماء الزهر.

ممكن تعملي الماسك ده ، اخلطي 2 معلقة كبيرة من خشب الصندل المطحون مع معلقة كبيرة من ماية الورد ، حطي الخليط على بشرتك لمدة 10 – 15 دقيقة.

ايه اللي المفروض تتجنبي وضعه على بشرتك:

في بعض المكونات اللي من الافضل تجنبها خصوصا لو بشرتك حساسة.

– بياض البيض: في اسباب كتير تخلي بياض البيض مش افضل مكون ممكن نستخدمه ، لانه ممكن تصابي برد فعل تحسسي او عدوى السالمونيلا او تهيج في الجلد ، ولو بالفعل عندك اي جرح صغير على بشرتك ، بياض البيض ممكن يسبب حدوث عدوى ثانوية.

– عصير الليمون: في حين ان الليمون ليه فوايد كتير للبشرة ، الا انه اثاره الجانبية ممكن تضر خصوصا للبشرة الحساسة ، ممكن يسبب تهيج الجلد او حروق الشمس ، عشان كده ضروري تجنب وضع عصير الليمون وتعريض البشرة للشمس.

– خل التفاح: برغم انه كتير بيستفادوا منه لبشرتهم ، الا انه لازم استخدامه بحذر ، الاحساس بالوخز او اللسعة الخفيفة اللي بتحصل اول ما تحطيه ده يعتبر التأثير الجانبي المعتدل ليه اللي ممكن تحسي بيه ، ولكن ممكن يحصل الاسوأ وهو تآكل الجلد ، وممكن كمان يسبب حروق لو بتستخدميه كتير.

– السكر: حبيبات السكر ممكن تبقى قاسية جدا على بشرتك وتسبب تهيج وندبات ، عشان كده الافضل تجنب استخدام السكر في مقشرات البشرة.

ايه المكون الطبيعي اللي مش بتستغني عنه في روتينك اليومي للعناية بالبشرة؟ وهل لاحظتي فعلا فرق كبير على بشرتك من استخدامه؟

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