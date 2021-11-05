طريقة عمل النايتي الهش في البيت مثل الجاهز بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت

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النايتي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل النايتي الهش.مكونات النايتي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال على مكوناتها وهي كالتالي:
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- سبع ملاعق معيارية من الدقيق.
- سبع ملاعق معيارية من الزيت.
- وسبع ملاعق معيارية من الحليب.
- سبع ملاعق معيارية من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- كوب من المربى بالنكهة المرغوب فيها.
سنتعرف فيما يلي في المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل النايتي في البيت بكل سهولة وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بضرب كلا من الثلاث بيضات ونصف ملعقة الفانيليا والسبع ملاعق من السكر بواسطة المضرب الكهربائي حتى تمتزج جميع المكونات ويذوب السكر في الخليط.
- وفي أثناء الضرب نقوم بإضافة السبع ملاعق من الزيت والسبع ملاعق من الحليب.
- ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح جيدا، ثم نضيفهم للخليط ونخلط جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بصب الخليط على صينية مستطيلة الشكل على أن يكون سمك الكيكة 1 سم.
- بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة.
- وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بقطعها نصف وندهن المربي علي أحد النصفي ونوزعها جيدا.
- ثم نلصق كلا النصفين ببعض ونقطع الكيكة إلي أشكال مستطيل وندر فوقها خيوط من الشوكولاتة وندخلها الثلاجة حتي تبرد.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
النايتي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل النايتي الهش.مكونات النايتي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال على مكوناتها وهي كالتالي:
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- سبع ملاعق معيارية من الدقيق.
- سبع ملاعق معيارية من الزيت.
- وسبع ملاعق معيارية من الحليب.
- سبع ملاعق معيارية من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح.
- كوب من المربى بالنكهة المرغوب فيها.
سنتعرف فيما يلي في المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل النايتي في البيت بكل سهولة وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بضرب كلا من الثلاث بيضات ونصف ملعقة الفانيليا والسبع ملاعق من السكر بواسطة المضرب الكهربائي حتى تمتزج جميع المكونات ويذوب السكر في الخليط.
- وفي أثناء الضرب نقوم بإضافة السبع ملاعق من الزيت والسبع ملاعق من الحليب.
- ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح جيدا، ثم نضيفهم للخليط ونخلط جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بصب الخليط على صينية مستطيلة الشكل على أن يكون سمك الكيكة 1 سم.
- بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة.
- وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بقطعها نصف وندهن المربي علي أحد النصفي ونوزعها جيدا.
- ثم نلصق كلا النصفين ببعض ونقطع الكيكة إلي أشكال مستطيل وندر فوقها خيوط من الشوكولاتة وندخلها الثلاجة حتي تبرد.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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