طريقة عمل النايتي الهش في البيت مثل الجاهز بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت

النايتي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وتوفرها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل النايتي الهش.

مكونات النايتي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال على مكوناتها وهي كالتالي:

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سبع ملاعق معيارية من الدقيق.

سبع ملاعق معيارية من الزيت.

وسبع ملاعق معيارية من الحليب.

سبع ملاعق معيارية من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

كوب من المربى بالنكهة المرغوب فيها.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل النايتي في البيت بكل سهولة وطريقة تحضيره كالتالي: