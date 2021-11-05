أسرار عمل المولتن كيك الشهية في المنزل الغرقان بالشيكولاتة

طريقة عمل المولتن كيك وهي تعد واحدة من الحلويات الأوروبية الشهيرة وتنتشر بشكل كبير حول العالم بفضل مذاقها الرائع والشهي، وهي من الحلويات التي تصلح للتقديم في العديد من المناسبات كأعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية، وتفضل العديد من السيدات اعدادها في المنزل بطريقة صحية بدلاً من شرائها من محلات الحلويات ولهذا يبحثن بشكل دائم عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل المولتن كيك، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.طريقة اعداد المولتن كيك الشهية
يعشق العديد من الأشخاص المولتن كيك بفضل احتوائه على الشوكولاتة المنسابة والتي تضفي عليه مذاقاً رائعاً للغاية يأسر العقل والمعدة، وعلى الرغم من تواجد العديد من أنواع الكيك إلا أن المولتن كيك تبقى أشهرها وأفضلها مذاقاً، وسوف نستعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة اعدادها في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة:مقادير المولتن كيك
- أربعة ملاعق كبيرة من الطحين.
- صفار البيض.
- بيضتان.
- القليل من الملح.
- أربعة ملاعق كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مئة جرام من الشيكولاتة.
- ثلاث ملاعق صغيرة من بودرة الكاكاو.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
وإليكم الأن طريقة عمل المولتن كيك في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة:
- خفق البيض مع صفار البيض والسكر حتى يذوب تماماً.
- وضع الزبدة والشوكولاتة في وعاء عميق ثم قومي بإدخاله إلى الميكرويف لإذابتهما لمدة ثلاثين ثانية، ثم اخرجي الوعاء وقومي بتقليب المزيج للتأكد من درجة ذوبانه وإعادته إلى الميكروويف مرة أخرى لمدة ثلاثين ثانية وهكذا حتى تمام الذوبان.
- قومي بإضافة خليط الشوكولاتة والزبدة الذائبة إلى البيض المخفوق وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- قومي بوضع الطحين والكاكاو في وعاء واسع ثم انخليهم جيداً وأضيفيهم للخليط السابق ثم أضيفي الفانيليا وقلبي جيداً.
- انقلي الخليط إلى الثلاجة بعد لفه بالبلاستيك جيداً واتركيه بها لمدة نصف ساعة.
- قومي بصب خليط الكيك في قوالب الكيك الخاصة بها وذلك بعد دهنها جيداً بالزبدة.
- احضري وعاء واسع وانقلي إليه القوالب ثم قومي بصب الماء الساخن حول القوالب.
- أدخلي الوعاء إلى الفرن على درجة حرارة 230°م لمدة 18 دقيقة ثم اخرجيه.
- اتركي القوالب قليلاً إلى أن تبرد ثم قومي بقلبها في وعاء التقديم وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
الوسوم
طريقة عمل المولتن كيك وهي تعد واحدة من الحلويات الأوروبية الشهيرة وتنتشر بشكل كبير حول العالم بفضل مذاقها الرائع والشهي، وهي من الحلويات التي تصلح للتقديم في العديد من المناسبات كأعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية، وتفضل العديد من السيدات اعدادها في المنزل بطريقة صحية بدلاً من شرائها من محلات الحلويات ولهذا يبحثن بشكل دائم عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل المولتن كيك، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.طريقة اعداد المولتن كيك الشهية
يعشق العديد من الأشخاص المولتن كيك بفضل احتوائه على الشوكولاتة المنسابة والتي تضفي عليه مذاقاً رائعاً للغاية يأسر العقل والمعدة، وعلى الرغم من تواجد العديد من أنواع الكيك إلا أن المولتن كيك تبقى أشهرها وأفضلها مذاقاً، وسوف نستعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة اعدادها في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة:مقادير المولتن كيك
- أربعة ملاعق كبيرة من الطحين.
- صفار البيض.
- بيضتان.
- القليل من الملح.
- أربعة ملاعق كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مئة جرام من الشيكولاتة.
- ثلاث ملاعق صغيرة من بودرة الكاكاو.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
وإليكم الأن طريقة عمل المولتن كيك في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة:
- خفق البيض مع صفار البيض والسكر حتى يذوب تماماً.
- وضع الزبدة والشوكولاتة في وعاء عميق ثم قومي بإدخاله إلى الميكرويف لإذابتهما لمدة ثلاثين ثانية، ثم اخرجي الوعاء وقومي بتقليب المزيج للتأكد من درجة ذوبانه وإعادته إلى الميكروويف مرة أخرى لمدة ثلاثين ثانية وهكذا حتى تمام الذوبان.
- قومي بإضافة خليط الشوكولاتة والزبدة الذائبة إلى البيض المخفوق وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- قومي بوضع الطحين والكاكاو في وعاء واسع ثم انخليهم جيداً وأضيفيهم للخليط السابق ثم أضيفي الفانيليا وقلبي جيداً.
- انقلي الخليط إلى الثلاجة بعد لفه بالبلاستيك جيداً واتركيه بها لمدة نصف ساعة.
- قومي بصب خليط الكيك في قوالب الكيك الخاصة بها وذلك بعد دهنها جيداً بالزبدة.
- احضري وعاء واسع وانقلي إليه القوالب ثم قومي بصب الماء الساخن حول القوالب.
- أدخلي الوعاء إلى الفرن على درجة حرارة 230°م لمدة 18 دقيقة ثم اخرجيه.
- اتركي القوالب قليلاً إلى أن تبرد ثم قومي بقلبها في وعاء التقديم وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل المولتن كيك الشهية في المنزل الغرقان بالشيكولاتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.