أسرار عمل المولتن كيك الشهية في المنزل الغرقان بالشيكولاتة

طريقة عمل المولتن كيك وهي تعد واحدة من الحلويات الأوروبية الشهيرة وتنتشر بشكل كبير حول العالم بفضل مذاقها الرائع والشهي، وهي من الحلويات التي تصلح للتقديم في العديد من المناسبات كأعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية، وتفضل العديد من السيدات اعدادها في المنزل بطريقة صحية بدلاً من شرائها من محلات الحلويات ولهذا يبحثن بشكل دائم عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل المولتن كيك، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.

طريقة اعداد المولتن كيك الشهية

يعشق العديد من الأشخاص المولتن كيك بفضل احتوائه على الشوكولاتة المنسابة والتي تضفي عليه مذاقاً رائعاً للغاية يأسر العقل والمعدة، وعلى الرغم من تواجد العديد من أنواع الكيك إلا أن المولتن كيك تبقى أشهرها وأفضلها مذاقاً، وسوف نستعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة اعدادها في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة:

أربعة ملاعق كبيرة من الطحين.

صفار البيض.

بيضتان.

القليل من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مئة جرام من الشيكولاتة.

ثلاث ملاعق صغيرة من بودرة الكاكاو.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

مقادير المولتن كيكخطوات إعداد المولتن كيك

وإليكم الأن طريقة عمل المولتن كيك في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة: