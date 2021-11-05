معجزة كريم القهوه الرهيب لتبييض وتقشير الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا من أول مرة

القهوة من أفضل النباتات التي يمكن استخدامها للبشرة فهي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر التي تغذي البشرة وتساعد في التخلص من أي مشاكل موجودة بها، وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام القهوة بها على البشرة بعضها صحيح والبعض غي صحيح، ومن اهم تأثيرات القهوة على البشرة هي التفتيح حيث تفتح القهوة البشرة بشكل ملحوظ دون ان تسبب أي اثار جانبية على البشرة مثل كريمات التفتيح التي قد تحتوي على مواد مضرة للجلد، وخلال هذا المقال سنقدم كيفية استخدام القهوة لتبيض البشرة.

طريقة تحضير كريم القهوة لتفتيح الجلد

القهوة من المواد المفيدة جدًا للجلد فهي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين التي تعد مادة مضادة للأكسدة والمعروف انها تعمل علي تحسين صحة البشرة وتقليل ظهور علامات الكبر، والتي من أهمها الخطوط التي تتكون في الجبهة وحول العين، والكافيين يعمل أيضا على تفتيح منطقة حول العين والتخلص من أي هالات حول العين مهما كانت حدتها ولتجهيز كريم القهوة يتم خلط معلقة من القهوة مع معلقة من النشا واللبن المجفف والدقيق، ويوضع عليهم معلقة ماء الزهر ومعلقة من الزبادي وتخلط كل المكونات معًا, وبعد ذلك توضع علي بشرة سبق غسلها بغسول مناسب لنوعها وتترك الوصفة علي البشرة ربع ساعة وبعد ذلك يتم تدليك البشرة لمساعدتها علي الاستفادة من كل مكونات الوصفة ثم تغسل البشرة ويوضع عليها ماء ورد لتقليل المسامات وترطب جيدًا.

أقوى وصفة بالقهوة لتبيض البشرة

هذه الوصفة تعد من أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنظيف وترطيب البشرة وتفتيحها، كما انها تزيل طبقة الجلد الخارجية وتقلل من الحبوب على البشرة، وتساعد في إعادة حيوية البشرة ونضارتها، ويتم فيها خلط معلقة سكر مع معلقة ملح وعصير ليمونه كاملة، ومعلقة قهوة، ويضاف نفس الكمية من العسل علي الوصفة وتقلب كل هذه المكونات وتوضع على البشرة مع الفرك لمدة خمس دقائق وتترك عشر دقائق اخري، وبعد ذلك يمكن ترطيب البشرة ووضع كريم مغذي للبشرة للاستفادة منه بشكل فعال.