طريقة عمل القهوة بالنوتيلا في البيت مثل الكافيهات بمكونات بسيطة ورخيصة

طريقة عمل القهوة بالنوتيلا اللذيذة التي يحتاج إليها الجميع كأحد المشروبات الساخنة التي تساعد في راحة الأعصاب والتمتع بالمذاق الرائع سواء في الصباح أو المساء وبالأخص في ليالي الشتاء الدافئة، وفي هذا المقال سوف نتعرض لأهم الطرق السهلة التي يمكن من خلالها تحضير مشروب قهوة بالنوتيلا المفيد للجسم للصغار والكبار، هذا بالإضافة إلى ذكر العديد من فوائد شرب القهوة بطريقة صحيحة مع التعرض لما قد يترتب على شرب القهوة من أضرار بسبب كثرة الاستخدام أو تناولها بطريقة خاطئة.

تحتوي هذه الطريقة على بعض المقادير البسيطة والخطوات السهلة التي تجعل منها الطريقة الأنسب في عمل القهوة بالنوتيلا كما في التالي:

عدد واحد كوب من الحليب.

بعض مكعبات الثلج حسب الرغبة.

ملعقة سكر كبيرة الحجم.

عدد أربع ملاعق من النوتيلا كبيرة الحجم.

مقدار نصف ملعقة من الفانيليا صغيرة الحجم.

عدد اثنين ملعقة كبيرة الحجم من القهوة.

للتزيين يمكن استخدام عدد واحد ملعقة من الكاكاو أو عدد واحد ملعقة من صلصة الشوكولاتة أو كريمة مخفوقة.

يتم خلط جميع المكونات السابقة في الخلاط.

بعد ذلك تقديمها وهي باردة في كأس مناسب وتزينها حسب الرغبة.

يفضل الكثيرين عند تناول القهوة بالنوتيلا أن تكون ساخنة، ولذلك فيما يلي الطريقة الأسهل لعمل هذه القهوة فيما يلي:

المكونات

تتضمن هذه الطريقة المكونات اللذيذة الآتية:

ملعقة من النسكافيه كبيرة الحجم.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من صوص الشيكولاته.

طريقة التحضير

يتم وضع الحليب مع القهوة السائل في وعاء مناسب ورفعهم على نار هادئة، ويتم التقليب حتى تمام ذوبان القهوة بالكامل.

ثم رفع مزيج القهوة والحليب من على النار وإضافة الكمية المناسبة من صوص النوتيلا والشوكولاتة وقلبي.

يجب أن تقدم وهي ساخنة.

القهوة التركية واحدة من أنواع القهوة المشهورة على مستوى العالم ولذلك قد يفضل الكثيرين تناولها مع النوتيلا، ولتوضيح ذلك يتم شرح هذه الطريقة بالتفصيل في الآتي:

أربعة فنجان من الماء

اثنين ملعقة من السكر كبيرة الحجم.

أربعة ملاعق كبيرة من القهوة التركية.

واحد ملعقة كبيرة من النوتيلا.

يتم خلط جميع المكونات السابقة وتركها حتى تغلي وتقدم ساخنة.