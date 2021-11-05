الجبن الكريمي للسندويتشات والحلويات والطعم أحلى من الجاهز

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الجبن الكريمي من أكثر أنواع الجبن التي تستخدم في إعداد الوصفات والأكلات المختلفة مثل الحلويات والمعجنات، كما يتم استخدامها في إعداد الساندويتشات للأطفال في المدرسة فهى جبنة طرية لها قوام كريمي ومذاق شهي، ويقبل على تناولها كل أفراد الأسرة في وجبتي الإفطار والعشاء، ومن السهل صنع الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولها قيمة غذائية عالية تمنح الجسم الطاقة وتساعده على النشاط، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل والطعم أحلى من الجاهز.مكونات الجبن الكريمي
يم تحضير الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة لها قيمة غذائية عالية، وهى كالتالي:-
- 2 لتر حليب كامل الدسم.
- 5 ملاعق كبار عصير ليمون ( 75 جرام ).
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة زبدة ( اختياري ).
يمكننا تحضير الجبن الكريمي في المنزل بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:-
- نسخن الحليب على نار متوسطة الحرارة حتى يصل لدرجة الغليان.
- ثم نطفئ النار ونضيف 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع التقليب.
- نترك المكونات تبرد، ثم نصفي الخليط باستخدام مصفاة بها شاش حتى نتخلص من كل السوائل.
- نضغط على الشاش الذي يحتوي على الجبن حتى نتخلص من كل السوائل الموجودة.
- ثم نضع الجبن في محضرة الطعام مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح، ثم نخلط الجبنة حتى نحصل على قوام كريمي.
- إذا أردنا استخدام الجبنة الكريمي في تحضير الحلويات يجب عدم إضافة الملح.
- يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة لكي نحصل على قوام كريمي ومتماسك مثل الجاهز.
- يتم وضع الجبنة في وعاء مناسب ثم نضعها في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيتها لأسبوع بشرط الحفظ في وعاء محكم الغلق.
- ويمكن تشكيل الجبنة على شكل مربعات صغيرة بإضافة ملعقة كبيرة من الزيت على الجبن قبل خفقه في محضرة الطعام ثم ملعقتين من السائل المفصول من الجبن.
- ثم نخفق الجبنة جيداً حتى نحصل على قوام خفيف، ثم نضعها في كيس الحلواني ونشكلها في قوالب سيليكون على شكل مربعات صغيرة.
- يمكن إضافة بعض النكهات للجبنة الكريمي مثل الثوم البودرة والزعتر على حسب الرغبة.
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الجبن الكريمي من أكثر أنواع الجبن التي تستخدم في إعداد الوصفات والأكلات المختلفة مثل الحلويات والمعجنات، كما يتم استخدامها في إعداد الساندويتشات للأطفال في المدرسة فهى جبنة طرية لها قوام كريمي ومذاق شهي، ويقبل على تناولها كل أفراد الأسرة في وجبتي الإفطار والعشاء، ومن السهل صنع الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولها قيمة غذائية عالية تمنح الجسم الطاقة وتساعده على النشاط، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل والطعم أحلى من الجاهز.مكونات الجبن الكريمي
يم تحضير الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة لها قيمة غذائية عالية، وهى كالتالي:-
- 2 لتر حليب كامل الدسم.
- 5 ملاعق كبار عصير ليمون ( 75 جرام ).
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة زبدة ( اختياري ).
يمكننا تحضير الجبن الكريمي في المنزل بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:-
- نسخن الحليب على نار متوسطة الحرارة حتى يصل لدرجة الغليان.
- ثم نطفئ النار ونضيف 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع التقليب.
- نترك المكونات تبرد، ثم نصفي الخليط باستخدام مصفاة بها شاش حتى نتخلص من كل السوائل.
- نضغط على الشاش الذي يحتوي على الجبن حتى نتخلص من كل السوائل الموجودة.
- ثم نضع الجبن في محضرة الطعام مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح، ثم نخلط الجبنة حتى نحصل على قوام كريمي.
- إذا أردنا استخدام الجبنة الكريمي في تحضير الحلويات يجب عدم إضافة الملح.
- يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة لكي نحصل على قوام كريمي ومتماسك مثل الجاهز.
- يتم وضع الجبنة في وعاء مناسب ثم نضعها في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيتها لأسبوع بشرط الحفظ في وعاء محكم الغلق.
- ويمكن تشكيل الجبنة على شكل مربعات صغيرة بإضافة ملعقة كبيرة من الزيت على الجبن قبل خفقه في محضرة الطعام ثم ملعقتين من السائل المفصول من الجبن.
- ثم نخفق الجبنة جيداً حتى نحصل على قوام خفيف، ثم نضعها في كيس الحلواني ونشكلها في قوالب سيليكون على شكل مربعات صغيرة.
- يمكن إضافة بعض النكهات للجبنة الكريمي مثل الثوم البودرة والزعتر على حسب الرغبة.
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