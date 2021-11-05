الجبن الكريمي للسندويتشات والحلويات والطعم أحلى من الجاهز

الجبن الكريمي من أكثر أنواع الجبن التي تستخدم في إعداد الوصفات والأكلات المختلفة مثل الحلويات والمعجنات، كما يتم استخدامها في إعداد الساندويتشات للأطفال في المدرسة فهى جبنة طرية لها قوام كريمي ومذاق شهي، ويقبل على تناولها كل أفراد الأسرة في وجبتي الإفطار والعشاء، ومن السهل صنع الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولها قيمة غذائية عالية تمنح الجسم الطاقة وتساعده على النشاط، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل والطعم أحلى من الجاهز.

مكونات الجبن الكريمي

يم تحضير الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة لها قيمة غذائية عالية، وهى كالتالي:-

2 لتر حليب كامل الدسم.

5 ملاعق كبار عصير ليمون ( 75 جرام ).

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زبدة ( اختياري ).

طريقة التحضير

يمكننا تحضير الجبن الكريمي في المنزل بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:-