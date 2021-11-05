أسهل طريقة لعمل كرات البطاطس بالجبن المقرمشة وبأبسط المكونات

تعتبر كرات البطاطس بالجبن ، من ألذ الوجبات التي يمكن تقديمها للأسرة تمتاز بمذاق لذيذ وشهي ، لها قوام مقرمش من الخارج، وقوام طري جداً من الداخل، تحتوي على الجبنة اللذيذة من الداخل أو يمكن حشوها بأكثر من حشوة غير الجبنة حسب الرغبة، تعتبر هي من الوجبات سريعة التحضير وهي من ألذ الوجبات التي تقدم مع الكاتشب وسلطة الخضار بمختلف أنواعها فهي شهية ولذيذة جداً، ويمكن تقديمها في وجبة العشاء أو الغداء فهي وجبة لذيذة وخفيفة وشهية جداً، وهناك العديد من الأطباق السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها من خلال البطاطس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط طريقة لعمل كرات البطاطس بالجبن وبخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل كرات البطاطس بالجبن

مكونات هذه الوصفة بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء للسلق.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

للحشو

مكعبات من الجبن الموتزاريلا.

للتغطية

حبة من البيض.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب.

ربع كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة حليب.

طبق من البقسماط.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات البطاطس بالجبن بخطوات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير حبات البطاطس ثم نقطعها إلي مكعبات متوسطة الحجم ثم نقوم بوضعها في إناء ونغمرها بالماء ونضيف إليها رشة من الملح، تترك على نار متوسطة حتي تنضج تماماً. نقوم بتصفيتها من الماء جيداً ثم توضع في وعاء متسع ونضيف إليها التوابل الملح والفلفل ثم نضيف إليها ملعقتين من الدقيق. ثم نقوم بهرس البطاطس مع باقية المكونات حتي تتجانس مع الدقيق ويختفي الدقيق تماماً. نشكل البطاطس على شكل كرات صغيرة الحجم ثم نضغط عليها في المنتصف لنصنع تجويف نضع به مكعب من الجبن ثم نغلقها جيداً. نكرر تلك الخطوة حتي الانتهاء من كل الكمية.

طريقة التغطية

يتم تغطية البطاطس بخليط البيض والحليب والدقيق لكي تصبح مقرمشة وذلك باتباع الآتي:ـ

في وعاء متوسط الحجم نضيف البيض مع ملعقتين من الحليب ورشة من الفلفل الأسود والملح وربع كوب من الدقيق.

ثم نقلب المكونات جيداً حتي تتشكل لدينا عجينة سائلة، ثم نضع بها كرات البطاطس واحدة تلو الأخرى حتي تتغطي تماماً.

ثم توضع الكرات في البقسماط حتي تتغطي من جميع الجوانب، ثم توضع مقلاة على النار بها كمية وفيرة من الزيت.

نترك الزيت حتي يسخن على نار متوسطة، ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الزيت حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

نخرجها على ورق المطبخ حتي تجف من الزيت تماماً، ثم تقدم بالهنا والشفا.

أهم فوائد البطاطس

يحتوي البطاطس على العديد من الفوائد الهامة بالجسم منها ما يلي:-

تحتوي البطاطس على مجموعة من الألياف، التي تعمل على خفض الكوليسترول بالدم مما يعمل على الوقاية من أمراض القلب.

تحتوي البطاطس على فيتامين سي، الذي يدعم جهاز المناعة ويساعد في الوقاية من العديد من الأمراض.

يعمل على تحسين صحة الجلد، ويستخدم في عمل الكثير من الوصفات للوجه.

طريقة عمل كرات البطاطس بالفرن

يتم تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ