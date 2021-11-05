طريقه عمل خبز البرجر اللذيذ والغني بالفوائد العديدة

طريقه سهلة وسريعة لعمل خبز البرجر بأسهل وأبسط المكونات المتوفرة في البيت ويجهز لعمل سندوتشات البرجر السريعة للأطفال والكبار وشهي وخالي من المواد الحافظة ويتكون من دقيق، وسكر وخميرة وماء وملح. مكونات طريقة عمل خبز البرج: 2 كوب حليب سائل، والكوب الثلاث يضاف بالتدريج إن لزم.

6 أكواب من الدقيق.

ربع كوب سكر.

ربع كوب زبده النباتي مذوبه.

2 ملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق صغيرة خميرة. طريقه تحضير البرجر: إحضار وعاء وخلط الزبده، والحليب، والسكر، والخميرة، مع ربع كوب ماء دافئ وتركه لمدة 5 دقائق. ثم نضيف الدقيق، والملح، بعد 5 دقائق مع تقليب المكونات حتي تحصلى على عجينة لينة. ونقوم بتقسم العجين إلي قطع دائرية إلي أن تصبح 25 قطعة مع أبعاد كل قطعة عن الأخرى. ثم ترك العجينه حتي تخمر وتكبر لمدة 20 دقيقة. ونقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 190 ويوضع خبز البرجر لمدة 20 دقيقة وإخراجه. مكونات خبز التورتيلا: 2 كوب دقيق أبيض.

1 كوب دقيق البر.

رشه ملح.

ماء للعجين. طريقه تحضير خبز التورتيلا: نقوم بإحضار وعاء ووضع بيه الدقيق الأبيض، والدقيق البر، ورشة ملح، والماء وتعجن. ونترك العجين حتي تخمر لمدة 15 دقيقة. ثم نقوم بتشكيل عجين خبز التورتيلا لدوائر. ثم إحضار مقلاه غير قابله للالتصاق ونقوم بوضع العجين في المقلاه على الجهتين حتى يأخذ اللون الذهبي. ثم نقوم بتغيطهم بالقماش حتي لا يجف. مكونات الخبز اللبناني: 2 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة سكر بورده.

كوب وثلث ماء دافي.

4 أكواب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقه تحضير الخبز اللبناني: نقوم بإحضار وعاء وخلط الخميره، والسكر مع 3 أكواب ماء دافي والتقليب جيداً ثم تركه لمدة 3 دقائق. وعاء آخر خلط الملح، والدقيق، ثم إضافة خليط الخميره وملعقة زيت زيتون، والماء الدافئ المتبقي، وخلطهم جيداً حتي يصبح عجينة لينة. ثم رش دقيق علي سطح متسوي وعجن العجينة وإضافة الزيت بالتدريج. ونترك العجينه حتي تخمر لمدة ساعتين حتي تكبر. ثم تقطع العجينه على شكل 8 دوائر متساوية وفرد كل دائرة بإستخدام الشوبك، وسويه كل الدوائر في مقلاه غير قابلة للالتصاق على الجهتان لمدة دقيقتان. مكونات طريقة عمل خبز البرج:طريقه تحضير البرجر:مكونات خبز التورتيلا:طريقه تحضير خبز التورتيلا:مكونات الخبز اللبناني:طريقه تحضير الخبز اللبناني: الوسوم

طريقه سهلة وسريعة لعمل خبز البرجر بأسهل وأبسط المكونات المتوفرة في البيت ويجهز لعمل سندوتشات البرجر السريعة للأطفال والكبار وشهي وخالي من المواد الحافظة ويتكون من دقيق، وسكر وخميرة وماء وملح. مكونات طريقة عمل خبز البرج: 2 كوب حليب سائل، والكوب الثلاث يضاف بالتدريج إن لزم.

6 أكواب من الدقيق.

ربع كوب سكر.

ربع كوب زبده النباتي مذوبه.

2 ملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق صغيرة خميرة. طريقه تحضير البرجر: إحضار وعاء وخلط الزبده، والحليب، والسكر، والخميرة، مع ربع كوب ماء دافئ وتركه لمدة 5 دقائق. ثم نضيف الدقيق، والملح، بعد 5 دقائق مع تقليب المكونات حتي تحصلى على عجينة لينة. ونقوم بتقسم العجين إلي قطع دائرية إلي أن تصبح 25 قطعة مع أبعاد كل قطعة عن الأخرى. ثم ترك العجينه حتي تخمر وتكبر لمدة 20 دقيقة. ونقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 190 ويوضع خبز البرجر لمدة 20 دقيقة وإخراجه. مكونات خبز التورتيلا: 2 كوب دقيق أبيض.

1 كوب دقيق البر.

رشه ملح.

ماء للعجين. طريقه تحضير خبز التورتيلا: نقوم بإحضار وعاء ووضع بيه الدقيق الأبيض، والدقيق البر، ورشة ملح، والماء وتعجن. ونترك العجين حتي تخمر لمدة 15 دقيقة. ثم نقوم بتشكيل عجين خبز التورتيلا لدوائر. ثم إحضار مقلاه غير قابله للالتصاق ونقوم بوضع العجين في المقلاه على الجهتين حتى يأخذ اللون الذهبي. ثم نقوم بتغيطهم بالقماش حتي لا يجف. مكونات الخبز اللبناني: 2 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة سكر بورده.

كوب وثلث ماء دافي.

4 أكواب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقه تحضير الخبز اللبناني: نقوم بإحضار وعاء وخلط الخميره، والسكر مع 3 أكواب ماء دافي والتقليب جيداً ثم تركه لمدة 3 دقائق. وعاء آخر خلط الملح، والدقيق، ثم إضافة خليط الخميره وملعقة زيت زيتون، والماء الدافئ المتبقي، وخلطهم جيداً حتي يصبح عجينة لينة. ثم رش دقيق علي سطح متسوي وعجن العجينة وإضافة الزيت بالتدريج. ونترك العجينه حتي تخمر لمدة ساعتين حتي تكبر. ثم تقطع العجينه على شكل 8 دوائر متساوية وفرد كل دائرة بإستخدام الشوبك، وسويه كل الدوائر في مقلاه غير قابلة للالتصاق على الجهتان لمدة دقيقتان. مكونات طريقة عمل خبز البرج:طريقه تحضير البرجر:مكونات خبز التورتيلا:طريقه تحضير خبز التورتيلا:مكونات الخبز اللبناني:طريقه تحضير الخبز اللبناني:

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