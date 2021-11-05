مكون سري.. للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا بدون صبغات بطريقة طبيعية

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مكون سري.. للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها العمل على التخلص من شيب الرأس، حيث أن الشعر الأبيض يزعج الكثير من السيدات، وبالتالي يبحثون في الكثير من الأوقات على ما يخفي الشعر الأبيض بطرق غير مكلفة، كما يقوم القرنفل على القضاء على مسببات ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس، كما أنه يدخل في الكثير من الوصفات التي تعمل على إضفاء لون مميز على الشعر، وعلى هذا يمكن الاعتماد على القرنفل في الحفاظ على الشعر من الشيب.مكون سري.. للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا
يمكن عمل ماسك للتخلص من الشعر الأبيض من الرأس من خلال عمل ماسك القرنفل، والذي يتكون من المكونات الطبيعية بعيدا عن الصبغات والمكونات التي يوجد بها مواد كيماوية تابعوا معنا:
- ربع كوب من القرنفل المطحون.
- نصف كوب من قشور الرمان المطحونة.
- ربع كوب من الكركديه المجفف المطحون.
- كوب من الزبادي.
- ربع فنجان من زيت الزيتون، مع زيت جوز الهند.
- ملعقة من الحناء الأصلية.
- بياض بيضة واحدة.
يمكن أن يتم تطبيق ماسك القرنقل للقضاء على الشعر الأبيض، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يتم وضع الزبادي، مع زيت جوز الهند، وزيت الزيتون.
- ثم يتم إضافة المكونات الجافة من الكركديه، والرمان المجفف، والقرنفل المطحون.
- يتم إضافة ملعقة من الحناء على الخليط، ثم يتم تقليبه جيداً.
- وفي النهاية، يتم إضافة بياض البيضة.
- بعد ذلك، يتم وضع المكونات مع بعضها البعض، ويتم تركها لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة.
- يتم وضع الخليط على الشعر، لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل أن يتم وضع بونيه على الشعر، او تسليط البخار على الماسك.
- يتم شطف الشعر من خلال المياه الفاترة والشامبو، حيث يتم غسل فروة الرأس جيداً، وذلك حتى يتم التخلص من بقايا الماسك.
- يفضل أن يتم تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع، كما يمكن إضافة مسحوق القرنفل على الشامبو المستخدم، فهو يساعد على التقليل ظهور الشعر الأبيض في الرأس.
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مكون سري.. للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها العمل على التخلص من شيب الرأس، حيث أن الشعر الأبيض يزعج الكثير من السيدات، وبالتالي يبحثون في الكثير من الأوقات على ما يخفي الشعر الأبيض بطرق غير مكلفة، كما يقوم القرنفل على القضاء على مسببات ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس، كما أنه يدخل في الكثير من الوصفات التي تعمل على إضفاء لون مميز على الشعر، وعلى هذا يمكن الاعتماد على القرنفل في الحفاظ على الشعر من الشيب.مكون سري.. للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائيا
يمكن عمل ماسك للتخلص من الشعر الأبيض من الرأس من خلال عمل ماسك القرنفل، والذي يتكون من المكونات الطبيعية بعيدا عن الصبغات والمكونات التي يوجد بها مواد كيماوية تابعوا معنا:
- ربع كوب من القرنفل المطحون.
- نصف كوب من قشور الرمان المطحونة.
- ربع كوب من الكركديه المجفف المطحون.
- كوب من الزبادي.
- ربع فنجان من زيت الزيتون، مع زيت جوز الهند.
- ملعقة من الحناء الأصلية.
- بياض بيضة واحدة.
يمكن أن يتم تطبيق ماسك القرنقل للقضاء على الشعر الأبيض، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يتم وضع الزبادي، مع زيت جوز الهند، وزيت الزيتون.
- ثم يتم إضافة المكونات الجافة من الكركديه، والرمان المجفف، والقرنفل المطحون.
- يتم إضافة ملعقة من الحناء على الخليط، ثم يتم تقليبه جيداً.
- وفي النهاية، يتم إضافة بياض البيضة.
- بعد ذلك، يتم وضع المكونات مع بعضها البعض، ويتم تركها لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة.
- يتم وضع الخليط على الشعر، لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل أن يتم وضع بونيه على الشعر، او تسليط البخار على الماسك.
- يتم شطف الشعر من خلال المياه الفاترة والشامبو، حيث يتم غسل فروة الرأس جيداً، وذلك حتى يتم التخلص من بقايا الماسك.
- يفضل أن يتم تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع، كما يمكن إضافة مسحوق القرنفل على الشامبو المستخدم، فهو يساعد على التقليل ظهور الشعر الأبيض في الرأس.
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