خطوات صبغة شعر اشقر رمادي غامق وأشقر فاتح في البيت ورنساج رمادي زيتي

أسهل طريقة ل صبغة شعر اشقر رمادي وأشقر ذهبي في المنزل وعملها بنفسك بأسهل وأبسط الطرق وبدون تكلفة كبيرة، أصبح في العصر الحالي طريقة صبغ الشعر في البيت من أسهل الأشياء الذي يمكنك فعلها بنفسك، وذلك دون الذهاب الي صالونات التجميل باهظة الثمن والذي أيضا تضييع الكثير من وقتك فيها، فيمكنك أن تقومي بصبغ شعرك في البيت وبجميع درجات الألوان التي تريدين تغير شعرك أليها، وذلك عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية أو استخدامك عبوات الصبغة الجاهزة.

صبغة شعر اشقر رمادي

هناك العديد من الألوان التي يمكنك تغيير لون شعرك إليها منها صبغة بني غامق وفاتح أو عمل الشعر صبغة شعر اشقر، ولكن اللون الأشقر يعد من درجات ألوان الصبغات الهادئة والتي تضيف الي المرأة مظهر جذاب وجميل والذي سنتعرف علي طريقة عمله في المنزل.

صبغة أشقر رمادي فاتح في البيت

اولا نقوم بإحضار عبوتين من لون صبغة الشعر الأشقر مع إحضار عبوة من الصبغة بلون شعر أشقر رمادي.

نقوم بعد ذلك بوضع الثلاث عبوات في وعاء عميق ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا حتي يتجانسان تماما.

نضع بعد ذلك الصبغة علي الشعر بعد تمشيطه وتقسيمه ونقوم بإرتادء قبعة الاستحمام ونترك الخليط لمدة 45 دقيقة ثم غسل الشعر.

صبغة اشقر رمادي غامق

المواد المستخدمة التي تريديها لعمل صبغة شعر باللون الأشقر الرمادي الغامق هي ما يلي:

وعاء عميق لخلط المكونات

عبوة صبغة شعر بلون الأشقر الثلجي

فرشاة للصبغة وقفازات بلاستيكية

عبوة صبغة باللون الأشقر الذهبي

طريقة إعداد الصبغة خطوة بخطوة فيما يلي:

نقوم اولا بارتداء ملابس قديمة وغير مستعملة ثم نقوم بتمشيط الشعر جيدا وتقسيمه الي قسمين ثم نقوم بارتداء القفازات.

نحضر بعد ذلك الوعاء ونقوم بإفراغ عبوة الصبغة الأشقر الذهبي والثلجي ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتي يتجانسون معا.

نأخذ بالفرشاة من الخليط في الوعاء ونضعه بالشعر بهدوء من أسفل الي أعلي ثم نتركه هكذا لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر بالماء والبلسم.

أول خطوة نقوم بها هو ارتداء قميص قديم وغير مستخدم ثم نحضر وعاء عميق وصغير الحجم ثم نرتدي القفازات البلاستيكية.

نقوم بعد ذلك بإفراغ زجاجة من اللون الأشقر الرمادي مع زجاجة أخري باللون الأشقر الفاتح مع أخري باللون الأخضر.

نقوم بإضافة عبوة ماء أكسجين بتركيز 20% ثم نقوم بعجن الخليط مع بعضهم البعض حتي يتجانسون معا.

نمشط الشعر بعد ذلك ونقسمه الي اربعه أجزاء ثم نضع الصبغة ونصبغ الشعر ونتركه لمدة ثلث ساعة، ثم نقوم بغسلة بالماء والشامبو.

صبغة شعر رمادي زيتي