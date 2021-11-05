طريقة عمل مندي الدجاج بالفرن بخطوات بسيطة في المنزل

يعتبر مندي الدجاج من اكثر الأطباق شهرة في الوطن العربي كله، والتي يفضلها الكثير من المصريين، كما تعتبر من الوصفات سهلة التحضير التي يبحث عنها الكثير من السيدات لتحضيرها في المنزل، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لأنها تعتمد علي الدجاج الذي يحتوي علي فيتامين ب 12 والبروتين، لذلك لنتعرف علي افضل طرق تحضير مندي الدجاج في المنزل.

مندي الدجاج

هيا بنا لنعرف افضل طريقة لعمل مندي الدجاج في المنزل، ولمعرفة طريقة عمل دجاج تندوري، كما يمكن معرف طريقة عمل فاهيتا الدجاج في المنزل.

المكونات:

دجاجة كاملة مغسولة ومنقوعة في ماء به ملح وليمون.

بصلة كبيرة مقطعة.

3 أكواب أزر بسمتي.

كوب صغير من الزيت.

3 فصوم ثوم.

قرفة خشب وقرنفل وورق غار.

زعفران.

معلقة كركم صغيرة.

فلفل حار او بادر حسب الرغبة مقطع.

معلقة ملح كبيرة.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

في وعاء علي النار نضع بعض الزيت، ثم نقوم بتحمير البصلة مع الثوم والفلفل، مع التقليب حتي يصفر البصل ثم نضيف البهارات قرفة الخشب وقرنفل وورق غار.

نحضر صنية فرن ثم نضع بها 3 أكواب ازر بسمتي منقوع مسبقا حوالي نصف ساعة.

ثم نضيف البصل والبهارات مع التقليب وإضافة 6 أكواب ماء والملح.

حتي ينضج الأزر ويصبح جاهز.

يتم غسل الدجاج جيدا وتصفيتها، ثم نحدث بها ثقوب ونتبلها من الداخل بالملح والكركم والفلفل الاسود والزعفران ونتركها جانبا.

يتم تغطية الأزر بورق قصدير ونحدث به ثقوب صغيرة.

تسخين الفرن علي درجة حرارة متوسطة.

ثم يتم وضع الدجاجة المتبلة علي ورق القصدير من الأعلى، ثم ندخل الصنية بالفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة، ونشغل الشواية من الأعلى لمدة 5 دقائق حتي تتحمر.

نخرج الصنية ويتم نزع ورق القصدير، ثم نضع الدجاجة علي الأزر مباشر.

نحضر فحمة مشتعلة ونضعها في فنجان زيت صغير ونغطي الصنية بالكامل بورق قصدير سليم ليس به ثقوب مره اخري، ثم نتركه لعدة دقائق.

ليصبح جاهز للتقديم، كما يقدم بجانب الطحينة والسلطات وبعض الصوصات المميزة، بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير أزر الدجاجطريقة عمل مندي الدجاج