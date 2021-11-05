طريقة تحضير لازانيا دايت نباتية في المنزل كالجاهزة

طريقة تحضير لازانيا دايت مفيدة للجسم لمحبي الرجيم، هناك العديد من عشاق المعكرونة في العالم لديهم رغبة في الحصل علي جسم مثالي، لذلك نقدم لهم معكرونة لازانيا دايت نباتية، فإن كل دولة في العالم بها عشاق أطباق المعكرونة، وتعتبر طريقة تحضير لازانيا دايت النباتية صيامي للمواطنين، وهذا الطبق يتميز بأن السعرات الحرارية الموجودة فيه قليلة، فسوف نقدم للمواطنين في جميع أنحاء العالم مكونات عمل لازانيا دايت نباتية في المنزل بكل سهولة، فذلك من خلال أتباع بعض الخطوات البسطة لتحضير أشهي لزانيا في المنزل كالجاهزة في المحلات. مقادير عمل معكرونة لازانيا للرجيم مقادير عمل معكرونة لازانيا للرجيم سنوضح للمواطنين مكونات عمل معكرونة لازانيا بالخضروات الصحية المفيدة، وتلك المقادير أو المكونات تكون كالتالي: نجهز كمية من اللبن أو الحليب مقدارها كوب ونصف.

نحضر عدد 2 حبة من الكوسة المقطعة شرائح، وكوب واحد من البسلة المعمولة سوتيه.

تقطيع عدد 2 رأس البصل الأخضر فقط.

عدد أربع ملاعق كبيرة الحجم دقيق.

كوب من جبن موتزاريلا مبشور.

عدد 2 ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من أوراق الريحان الطازجة.

اثنان من حبات الطماطم مقطعة شرائح.

كوب مخفف بالماء من صلصة الطماطم.

إحضار من 12 إلي 15 شريحة لازانيا.

تجهيز مقدار كوب من الجبن المفتت ريكوتا. طريقة تحضير لازانيا دايت نباتية القيام بتشغيل الفرن وتسخينه من خلال ضبط درجة الحرارة علي 200 درجة مئوية.

إحضار إناء نضعه علي النار ثم نضع به الزبدة، وبعد ذوبانها علي نار متوسطة نضيف الدقيق مع التقليب لمدة دقيقة حتي يصبح الدقيق ناعم، فنقوم برفع الإناء عن النار.

نقوم بإضافة الحليب بالتدريج مع القيام بالتقليب بالمضرب حتي لا يصبح الدقيق علي شكل كتل، ثم نضيف الملح والفلفل ونضعه علي النار لمدة خمس دقائق فقط.

نضيف ثلث كمية البشاميل في الوعاء ثم نضع طبقة من معكرونة لازانيا.

ثم نضع كمية من الخضار السوتيه ومعها طبقة من البشاميل وجبن موتزاريلا.

نقوم بسكب كمية من صلصة الطماطم ثم توزيع كمية من الجبن المفتت، نضيف طبقة أخري من المعكرونة.

نسكب الكمية الباقية من البشاميل علي سطح المعكرونة ومعها الصلصة والجبن. طريقة تحضير لازانيا دايت نباتية الوسوم

طريقة تحضير لازانيا دايت مفيدة للجسم لمحبي الرجيم، هناك العديد من عشاق المعكرونة في العالم لديهم رغبة في الحصل علي جسم مثالي، لذلك نقدم لهم معكرونة لازانيا دايت نباتية، فإن كل دولة في العالم بها عشاق أطباق المعكرونة، وتعتبر طريقة تحضير لازانيا دايت النباتية صيامي للمواطنين، وهذا الطبق يتميز بأن السعرات الحرارية الموجودة فيه قليلة، فسوف نقدم للمواطنين في جميع أنحاء العالم مكونات عمل لازانيا دايت نباتية في المنزل بكل سهولة، فذلك من خلال أتباع بعض الخطوات البسطة لتحضير أشهي لزانيا في المنزل كالجاهزة في المحلات. مقادير عمل معكرونة لازانيا للرجيم مقادير عمل معكرونة لازانيا للرجيم سنوضح للمواطنين مكونات عمل معكرونة لازانيا بالخضروات الصحية المفيدة، وتلك المقادير أو المكونات تكون كالتالي: نجهز كمية من اللبن أو الحليب مقدارها كوب ونصف.

نحضر عدد 2 حبة من الكوسة المقطعة شرائح، وكوب واحد من البسلة المعمولة سوتيه.

تقطيع عدد 2 رأس البصل الأخضر فقط.

عدد أربع ملاعق كبيرة الحجم دقيق.

كوب من جبن موتزاريلا مبشور.

عدد 2 ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من أوراق الريحان الطازجة.

اثنان من حبات الطماطم مقطعة شرائح.

كوب مخفف بالماء من صلصة الطماطم.

إحضار من 12 إلي 15 شريحة لازانيا.

تجهيز مقدار كوب من الجبن المفتت ريكوتا. طريقة تحضير لازانيا دايت نباتية القيام بتشغيل الفرن وتسخينه من خلال ضبط درجة الحرارة علي 200 درجة مئوية.

إحضار إناء نضعه علي النار ثم نضع به الزبدة، وبعد ذوبانها علي نار متوسطة نضيف الدقيق مع التقليب لمدة دقيقة حتي يصبح الدقيق ناعم، فنقوم برفع الإناء عن النار.

نقوم بإضافة الحليب بالتدريج مع القيام بالتقليب بالمضرب حتي لا يصبح الدقيق علي شكل كتل، ثم نضيف الملح والفلفل ونضعه علي النار لمدة خمس دقائق فقط.

نضيف ثلث كمية البشاميل في الوعاء ثم نضع طبقة من معكرونة لازانيا.

ثم نضع كمية من الخضار السوتيه ومعها طبقة من البشاميل وجبن موتزاريلا.

نقوم بسكب كمية من صلصة الطماطم ثم توزيع كمية من الجبن المفتت، نضيف طبقة أخري من المعكرونة.

نسكب الكمية الباقية من البشاميل علي سطح المعكرونة ومعها الصلصة والجبن. طريقة تحضير لازانيا دايت نباتية

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