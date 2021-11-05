طريقه عمل الكوردن بلو مع البطاطس بالحم المفروم وصوص الجبن في المنزل يمكن أن تقدم بجانب أطباق من الارز الأبيض أو المكرونه الوايت صوص أو المكرونه بالصلصة حسب الرغبة وهى من الوجبات الرئيسية الشهية واللذيذة وممكن أيضا عمل كرات البطاطس بالجبنه معها كطبق متكامل. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلو صدور فراخ كميه حسب الرغبة

زبادي

بهارات فراخ

زعتر ناشف

ثوم مفروم جيدا

ملح حسب الرغبة وفلفل اسود

خل وليمون

روزبيف أو تركي مدخن

جبنه شيدر أو فلمنك طريقه تحضير الكوردن بلو نحضر صدور الفراخ ونقوم بخليها ودقها.

ونضعها في التتبيلة وهى الزبادي والبهارات والزعتر والملح والفلفل والخل والليمون ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأفل.

نخرجها من التتبيلة وننظفها من التتبيله جيدا ثم نضع قطعة الفراخ علي بلاستيك راب ونضع عليها قطعة جبنه ثم نضيف عليها الروز بيف ونغلقها من الجناب ونقوم بلفها رول بالبلاستيك راب جيدا ونغلق البلاستيك راب من الجناب ونضعه في الثلاجة لمده ساعة.

ثم نخرجها ونضعها في دقيق وبيض و بقسماط ثم نضعها مره اخرى في الثلاجة لمده ساعة ثم نخرجها ونقوم بتحميرها في زيت غزير ثم نقوم بأخراجها علي مناديل مطبخ تتصفي جيدا ونقطعها وبالهنإ. مقادير عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبن لحم مفروم طازج

بصل وثوم مقطع صغير

فلفل رومي احمر

ملح – فلفل اسود – كمون – بهارات إيطالية – رشه سكر – بهار عثماني – فلفل مجروش ( حسب الرغبة )

ملعقة معجون طماطم

حبة طماطم مطحونة طريقه عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبن نقوم بتشويح اللحم الطازج على نار عالية حتي يتغير لونه ثم نضيف الكمون والملح ونتركها تجف ثم نضيف البصل والثوم والفلفل الرومي الأحمر والبهارات ونتركهم حتى يذبل البصل ثم نضيف عصير الطماطم والمعجون نتركهم على نار هادئة حتى يثقل قوامهم ونتركه يبرد ثم نضيف القليل من البقدونس تعطيها طعم ورائحه جيدة.

لتحضير صوص الجبن نضع نصف كوب من كريمه الخفق مع نصف كوب من جبن تشيدر ورشة من الجبنه الموتزريلا على نار هادئة.

في صحن التقديم :بطاطس مقلي ثم شوي لبنة ثم صلصة اللحم المفروم ثم صوص الجبن ويزين بالهلابينوا أو البصل الأخضر. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلوطريقه تحضير الكوردن بلومقادير عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبنطريقه عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبن الوسوم

طريقه عمل الكوردن بلو مع البطاطس بالحم المفروم وصوص الجبن في المنزل يمكن أن تقدم بجانب أطباق من الارز الأبيض أو المكرونه الوايت صوص أو المكرونه بالصلصة حسب الرغبة وهى من الوجبات الرئيسية الشهية واللذيذة وممكن أيضا عمل كرات البطاطس بالجبنه معها كطبق متكامل. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلو صدور فراخ كميه حسب الرغبة

زبادي

بهارات فراخ

زعتر ناشف

ثوم مفروم جيدا

ملح حسب الرغبة وفلفل اسود

خل وليمون

روزبيف أو تركي مدخن

جبنه شيدر أو فلمنك طريقه تحضير الكوردن بلو نحضر صدور الفراخ ونقوم بخليها ودقها.

ونضعها في التتبيلة وهى الزبادي والبهارات والزعتر والملح والفلفل والخل والليمون ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأفل.

نخرجها من التتبيلة وننظفها من التتبيله جيدا ثم نضع قطعة الفراخ علي بلاستيك راب ونضع عليها قطعة جبنه ثم نضيف عليها الروز بيف ونغلقها من الجناب ونقوم بلفها رول بالبلاستيك راب جيدا ونغلق البلاستيك راب من الجناب ونضعه في الثلاجة لمده ساعة.

ثم نخرجها ونضعها في دقيق وبيض و بقسماط ثم نضعها مره اخرى في الثلاجة لمده ساعة ثم نخرجها ونقوم بتحميرها في زيت غزير ثم نقوم بأخراجها علي مناديل مطبخ تتصفي جيدا ونقطعها وبالهنإ. مقادير عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبن لحم مفروم طازج

بصل وثوم مقطع صغير

فلفل رومي احمر

ملح – فلفل اسود – كمون – بهارات إيطالية – رشه سكر – بهار عثماني – فلفل مجروش ( حسب الرغبة )

ملعقة معجون طماطم

حبة طماطم مطحونة طريقه عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبن نقوم بتشويح اللحم الطازج على نار عالية حتي يتغير لونه ثم نضيف الكمون والملح ونتركها تجف ثم نضيف البصل والثوم والفلفل الرومي الأحمر والبهارات ونتركهم حتى يذبل البصل ثم نضيف عصير الطماطم والمعجون نتركهم على نار هادئة حتى يثقل قوامهم ونتركه يبرد ثم نضيف القليل من البقدونس تعطيها طعم ورائحه جيدة.

لتحضير صوص الجبن نضع نصف كوب من كريمه الخفق مع نصف كوب من جبن تشيدر ورشة من الجبنه الموتزريلا على نار هادئة.

في صحن التقديم :بطاطس مقلي ثم شوي لبنة ثم صلصة اللحم المفروم ثم صوص الجبن ويزين بالهلابينوا أو البصل الأخضر. المقادير المطلوبة لعمل الكوردن بلوطريقه تحضير الكوردن بلومقادير عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبنطريقه عمل البطاطس باللحم المفروم وصوص الجبن

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