كيفية علاج تساقط الشعر بالفيتامينات

يتسأل الكثير من البنات عن ما هو افضل فيتامينات لكي يقوم بتطويل الشعر وتكثيفه, يختلف أنواع الشعر من شخص إلي اَخر وتختلف كثافة الشعر من فتاة لآخري, ويعاني الكثير من الفتيات من تساقط الشعر وتقليل كثافته ويبحثن عن افضل الطرق والفيتامينات الضرورية لزيادة نمو الشعر وتكثيفه, ويوجد بالصيدليات الكثير من أنواع الفيتامينات التي تعمل علي تكثيف وزيادة نمو الشعر, وتحتوي الكثير من الأدوية علي المواد الفعالة التي تساعد الشعر في نموه, من خلال ذلك سوف نعرض لكم افضل الفيتامينات التي ينصح بها الأطباء من أجل زيادة نمو الشعر وتكثيفه.

افضل الفيتامينات التي يمكن شراؤها من الصيدليات لتطويل الشعر

يحتاج جسم الفتيات إلي بعض الفيتامينات والمعادن التي تعمل علي زيادة طول وكثافة الشعر, وعندما يتم نقص هذه الفيتامينات والمعادن من الجسم فإن ذلك يعمل علي تساقط الشعر وتقليل كثافته.

فيتامين بي اثني عشر

يعمل فيتامين بي اثني عشر علي زيادة نسبة خلايا الدم الحمر في الجسم والذي بدوره يعمل علي زيادة تدفق الدم إلي المخ وفروة الرأس, وبالتالي يعمل علي زيادة نمو الشعر وتكثيفه.

الزنك

عندما تقوم بتناول الأطعمة أو الأدوية التي تحتوي علي مادة الزنك فإن ذلك يعمل علي إطالة الشعر بشكل ملحوظ, كما يمكنك الحصول علي مادة الزنك في بعض الأطعمة الموجودة والمتوفرة بكثره في أي مكان مثل الموز والمكسرات واللوز والافوكادو.

فيتامين ه

يحتوي فيتامين ه علي عناصر مضادة للأكسدة والتي تساعد فروة الرأس علي تقوية بصيلات الشعر والعمل علي عدم تكسير وتقصف الشعر, لأن فيتامين ه يعمل علي خلق طبقة تقوم بحماية فروة الرأس من الإشاعة التي تؤذي الشعر وتؤدي علي تقصف وتساقط الشعر.

البيوتين

يعمل فيتامين البيوتين علي مساعدة الشعر في النمو وعدم التساقط, مما يقوم علي مساعدة الكرياتين في الجسم والذي يعمل علي إطالة الشعر.

فيتامين أ

يؤدي تناول الأطعمة والمشروبات والأدوية التي تحتوي علي فيتامين أ علي مادة دهنية تسمي الزهم وهي مادة يحتاجه الشعر من أجل جعل الشعر قوي وإعطاءه القوه الأزمة لحماية من التساقط والتقصف.