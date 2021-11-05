أسباب الاكتئاب الموسمي وأبرز النصائح الفعالة للوقاية منه

يعتبر الاكتئاب الموسمي هو اضطراب من الناحية النفسية والعاطفية، ويصيب بعض الأشخاص في نفس الوقت من كل عام، ولا يقتصر الأمر على فصل الشتاء فقط بل في الفصول الأربعة، ويوجد منه نوعان الأول الإكتئاب الموسمي الشتوي أو الخريفي والذي يشتد في فصل الشتاء، والثاني الاكتئاب الموسمي الصيفي وهو نادرًا ما يحدث، ونقدم لكم في النقاط التالية أشهر الأسباب المتسببة به، بالإضافة إلى العلامات التي تدل على إصابة الفرد بهذا النوع من الإكتئاب، وكيفية الوقاية منه.

الاكتئاب الموسمي وأسبابه

يرجع الاكتئاب الموسمي إلى عدد من الأسباب ومن أهمها قلة سطوع الشمس أو اختفائها، فحلول فصل الشتاء يعني عند بعض الناس اختفاء الشمس وظهور الغيوم، فيؤدى ذلك الى اضطراب في وقت النوم والاستيقاظ بسبب تغير الساعة البيولوجية للجسم، كما أن نقص فيتامين د في جسم الإنسان يؤثر بدوره ويؤدي إلى الإكتئاب، كما يُمكن أن تندرج قلة الحركة تحت أسبابه، حيث أن بقاء الجسم في حالة من الكسل المستمرة تؤدي إلى ذلك أيضًا.

أعراض الإكتئاب الموسمي

تظهر على الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب الموسمي مجموعة من الأعراض وأهمها الحزن الشديد، التوتر العصبي، الكسل والخمول، ظهور علامات تدل على الارتباك الشديد، الرغبة الدائمة في الجلوس منفردًا، اضطراب محلوظ في ساعات النوم والاستيقاظ، أعراض متعلقة بالشهية سواء فقدان الشهية أو زيادتها، قلة التركيز وضعف القدرات الادراكية، الشعور بالارهاق المستمر طوال اليوم، قلة الرغبة في القيام بالأنشطة المعتادة وعدم الاستمتاع بها.

نصائح للوقاية من الاكتئاب الموسمي

يُمكنكم إتباع الاتي للوقاية من الإكتئاب الموسمي، فمعظمها نصائح ترتبط بتغيير النظام الخاص بالفرد إلى نظام صحي أكثر سواء بالنسبة إلى النوم أو الغذاء، لذا فإن اتباعها سيعود بالنفع.