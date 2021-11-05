طريقة عمل البلاليط السعودي بالزبيب والقرفة بألذ طعم

طريقة عمل البلاليط السعودي تعتبر هذة الوصفة من اشهر الوصفات في مجال الحلويات والمتعارف عليها في السعودية حيث امتدت شهرتها إلى بلاد الشام وفلسطين ومصر، حيث أنها من الحلويات التي يحبها الجميع سواء كانوا صغارا أو كبار، حيث أنها تتمتع بمذاق شهى ومميز حيث أنها تقدم في المناسبات وبالأخص في شهر رمضان، حيث أنه يمكن تقديمها بطرق متنوعة ومختلفة فمنها البلاليط السعودي بالقشطة وأيضا يمكن تقديمها بالمكسرات كاللوز والزبيب وأيضا بالقرفة، حيث أنها يمكن تحضيرها طوال العام وذلك لسهولة تحضيرها في المنزل وذلك لأنها بسيطة وغير مكلفة وشكلها جميل، وأنها من الأطباق التي تصلح للمناسبات وللضيافة وذلك لمذاقها الشهي وشكلها المميز كما يمكن التعرف على كيفية عمل الجوزية الهاشة. طريقة عمل البلاليط السعودي طريقة عمل البلاليط السعودي المكونات كوب و نصف سكر.

كيس شعيرية.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم.

ثلاث بيضات.

ربع كوب زعفران منقوع بماء الورد. طريقة التحضير يتم سلق الشعيرية في ماء مغلي مضاف إليه الزيت والملح إلى أن يصل إلى ثلاث أرباع نضجه. نقوم بتصفية الشعيرية مع تشطفيها بالماء البارد. القيام بوضع الزبدة والشعيرية في قدر على النار ثم أضف إليه الهيل و السكر والزعفران المنقوع ويتم تقليبه بهدوء إلى أن تختلط جميع المكونات و يذوب السكر. يتم قلى كل بيضة على حدة على شكل قرص بحيث يصبح لديك ثلاثة أقراص يتم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود. ثم القيام بسكب البلاليط في طبق واسع ثم تزينها بأقراص البيض ورش القليل من الملح والفلفل. طريقة عمل البلاليط بالزبيب طريقة التحضيرطريقة عمل البلاليط بالزبيب المكونات كوب شعيرية.

ملعقتان كبيرتان زيت ذرة.

ربع كوب زبيب.

كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم.

باكيت عجينة لصينية صغيرة.

قطر. طريقة التحضير يتم وضع الزعفران و ماء الورد في طبق صغير ويتم تركة جانبا. القيام بوضع زيت الذرة في قدر وتسخينه على حرارة متوسطة ثم أضع الشعرية ويتم تقليبها بهدوء إلى أن تصبح ذهبي اللون. يتم إضافة الماء مع تغطية القدر واترك الشعيرية على نار منخفضة إلى أن تتشرب الماء و تنضج ثم ضعها في درجة حرارة الغرفة جانبا. القيام باضافة الزبيب وخليط الزعفران وماء الورد والقليل من الهيل مع تقليبه جيداً. طريقة التحضير لعمل خليط اللصق يتم إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق ثم أضف القليل من الماء لتحصل على عجينة سائلة تستعمل للصق المعجنات.

القيام بأخذ رقيقة من العجين ثم ضع بعض الشعيرية على الزاوية ولفها إلى أن تصبح لفافة.

يتم تسخين مقلاة زيت الذرة ثم وضع بضع حبات من البلاليط مع تقليبها بهدوء لتصبح ذهبية اللون.

يتم وضعها في القطر لبضع ثوان ثم يتم تقدمها. طريقة عمل البلاليط بالقرفة طريقة عمل البلاليط بالقرفة المكونات بيضتان.

كوب شعيرية.

ملعقة صغيرة زعفران.

خمسة ملاعق كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملح وفلفل. طريقة التحضير طريقة التحضير لتحضير الشعيرية يتم تحميص الشعيرية ببطء حتى تصبح ذهبية اللون ثم أضف إليها السكر والبهارات وماء يعادل نصف حجمها ويترك الماء حتى يغلي ويتم تغطيتها لتطهى من عشر إلى خمس عشرة دقيقة. لتحضير العجة يتم خفق اخفق ليصبح خليطاً مع تتبيله بالملح ثم يتم صب البيض في مقلاة مسطحة مدهونة بالقليل من الزيت مع طهيه على حرارة متوسطة ثم يتم قلب البيض وتقديمه فوق الشعيرية. الوسوم

طريقة عمل البلاليط السعودي تعتبر هذة الوصفة من اشهر الوصفات في مجال الحلويات والمتعارف عليها في السعودية حيث امتدت شهرتها إلى بلاد الشام وفلسطين ومصر، حيث أنها من الحلويات التي يحبها الجميع سواء كانوا صغارا أو كبار، حيث أنها تتمتع بمذاق شهى ومميز حيث أنها تقدم في المناسبات وبالأخص في شهر رمضان، حيث أنه يمكن تقديمها بطرق متنوعة ومختلفة فمنها البلاليط السعودي بالقشطة وأيضا يمكن تقديمها بالمكسرات كاللوز والزبيب وأيضا بالقرفة، حيث أنها يمكن تحضيرها طوال العام وذلك لسهولة تحضيرها في المنزل وذلك لأنها بسيطة وغير مكلفة وشكلها جميل، وأنها من الأطباق التي تصلح للمناسبات وللضيافة وذلك لمذاقها الشهي وشكلها المميز كما يمكن التعرف على كيفية عمل الجوزية الهاشة. طريقة عمل البلاليط السعودي طريقة عمل البلاليط السعودي المكونات كوب و نصف سكر.

كيس شعيرية.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم.

ثلاث بيضات.

ربع كوب زعفران منقوع بماء الورد. طريقة التحضير يتم سلق الشعيرية في ماء مغلي مضاف إليه الزيت والملح إلى أن يصل إلى ثلاث أرباع نضجه. نقوم بتصفية الشعيرية مع تشطفيها بالماء البارد. القيام بوضع الزبدة والشعيرية في قدر على النار ثم أضف إليه الهيل و السكر والزعفران المنقوع ويتم تقليبه بهدوء إلى أن تختلط جميع المكونات و يذوب السكر. يتم قلى كل بيضة على حدة على شكل قرص بحيث يصبح لديك ثلاثة أقراص يتم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود. ثم القيام بسكب البلاليط في طبق واسع ثم تزينها بأقراص البيض ورش القليل من الملح والفلفل. طريقة عمل البلاليط بالزبيب طريقة التحضيرطريقة عمل البلاليط بالزبيب المكونات كوب شعيرية.

ملعقتان كبيرتان زيت ذرة.

ربع كوب زبيب.

كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف ملعقة صغيرة هيل ناعم.

باكيت عجينة لصينية صغيرة.

قطر. طريقة التحضير يتم وضع الزعفران و ماء الورد في طبق صغير ويتم تركة جانبا. القيام بوضع زيت الذرة في قدر وتسخينه على حرارة متوسطة ثم أضع الشعرية ويتم تقليبها بهدوء إلى أن تصبح ذهبي اللون. يتم إضافة الماء مع تغطية القدر واترك الشعيرية على نار منخفضة إلى أن تتشرب الماء و تنضج ثم ضعها في درجة حرارة الغرفة جانبا. القيام باضافة الزبيب وخليط الزعفران وماء الورد والقليل من الهيل مع تقليبه جيداً. طريقة التحضير لعمل خليط اللصق يتم إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق ثم أضف القليل من الماء لتحصل على عجينة سائلة تستعمل للصق المعجنات.

القيام بأخذ رقيقة من العجين ثم ضع بعض الشعيرية على الزاوية ولفها إلى أن تصبح لفافة.

يتم تسخين مقلاة زيت الذرة ثم وضع بضع حبات من البلاليط مع تقليبها بهدوء لتصبح ذهبية اللون.

يتم وضعها في القطر لبضع ثوان ثم يتم تقدمها. طريقة عمل البلاليط بالقرفة طريقة عمل البلاليط بالقرفة المكونات بيضتان.

كوب شعيرية.

ملعقة صغيرة زعفران.

خمسة ملاعق كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملح وفلفل. طريقة التحضير طريقة التحضير لتحضير الشعيرية يتم تحميص الشعيرية ببطء حتى تصبح ذهبية اللون ثم أضف إليها السكر والبهارات وماء يعادل نصف حجمها ويترك الماء حتى يغلي ويتم تغطيتها لتطهى من عشر إلى خمس عشرة دقيقة. لتحضير العجة يتم خفق اخفق ليصبح خليطاً مع تتبيله بالملح ثم يتم صب البيض في مقلاة مسطحة مدهونة بالقليل من الزيت مع طهيه على حرارة متوسطة ثم يتم قلب البيض وتقديمه فوق الشعيرية.

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