كيكة شوكولاتة بكريمة إقتصادية مع صوص الشوكولاتة وصفة الخلاط بأسهل وأسرع طريقة، إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لتحضير ألذ كيك شوكولاته مع صوص الشوكولاته المميز، لجميع عشاق الشوكولاته إليكم وصفة الشوكولاته الأفضل والتي يتم تقديمها في أشهر وأفضل المطاعم، بمكونات من المنزل الأن يمكنك تحضير الوصفة خلال دقائق، كيكة شوكولاتة بكريمة إقتصادية مع صوص الشوكولاتة وصفة الخلاط بأسهل وأسرع طريقة.

كيكة شوكولاتة بكريمة إقتصادية

تتكون وصفة كيكة الشوكولاته من العناصر التالية :

3 حبات بيض.

1 كوب سكر.

نصف كوب زيت.

كوب إلا ربع حليب.

فانيليا.

1 ونصف كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 كوب حليب دافئ.

2 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة نسكافيه.

1 ملعقة صغيرة كاكاو.

1 لتر حليب.

1 كوب سكر.

5 ملاعق كبيرة نشا.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

فانيليا.

1 ونصف كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

100 جرام شوكولاتة.

صوص الكيكمكونات الكريمةصوص الشوكولاتةطريقة التحضير

لتحضير الكيك نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه البيض والسكر بالإضافة إلى الحليب، الزيت والفانيليا ثم يتم الخلط لمدة 4 دقائق على الأقل ثم نتركه جانباً، ونحضر وعاء عميق ويضاف إليه الدقيق والكاكاو وأيضاً البيكنج بودر ثم نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضيف خليط الكيك إلى الدقيق ونخلط جيداً إلى أن يختفي الدقيق، ونقلب بملعقة من السيليكون بعد ذلك وبعدها نحضر صينية مقاس 25*40 وندهنها زيت مع رشة كاكاو أو دقيق، ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي ثم نخبز الكيك على حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك نخرجها ونتركها لتصبح دافئة ومن جانب آخر نضيف السكر إلى الحليب الدافئ مع إضافة النسكافيه والكاكاو ثم نخلط جيداً، وبعدها نسقي الكيك بهذا الخليط ونتركه حتى يبرد تماماً.

نضيف السكر إلى إناء مناسب ونضيف إليه الدقيق والنشا وأيضاً الحليب ونقلب جيداً ثم نرفعه على النار، على نار متوسطة مع التقليب المستمر إلى أن يثقل القوام ثم نضيف الزبدة والفانيليا، ونحرك قليلاً ثم نرفعه عن النار ونسكب خليط الكريمة على الكيك ونوزعه بشكل متساوي، ومن جانب آخر نضيف الكاكاو والنشا في إناء مع إضافة السكر والحليب ثم نحرك بشكل جيد، وبعدها نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل وبعدها نرفعه جانباً، نضيف بعد ذلك الزبدة والشوكولاتة ونقلب حتى يتجانس الخليط، ثم نسكب الشوكولاتة على وجه الكيك ونوزعها إلى أن تصبح ملساء ثم ندخلها للثلاجة مدة ساعة قبل التقديم، وبعدها نقطعها ونقدمها، كيكة شوكولاتة بكريمة إقتصادية مع صوص الشوكولاتة وصفة الخلاط بأسهل وأسرع طريقة.