سر عمل الكشرى في البيت مثل المحلات مع الدقة و الصلصة و البصل المحمر المقرمش

الكشري من أشهر وأشهى الأكلات المصرية، وكما أنه يحبه كثير من الناس،وقد أكدت أن الوصفة كانت قد انتشرت في كل أنحاء مصر، وبالرغم أنه قد انتشر خلال انتشر خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه قد تم تطويرها، حيث تم إضافة المعكرونة وكذلك الدقة و الصلصة الرائعة من المصريين، حيث يمكن تحضير الكشري بطعم ونكهة كشرى أبو طارق. مكونات الكشري المصري كيلو طماطم

2 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

رأس ثوم مقشر ومفروم

نصف كيلو بصل مقشر

ربع كيلو عدس بني

ربع كيلو من الحمص

ربع كيلو جرام من الأرز مصري

مكرونة شعرية

3 ملاعق كبيرة دقيق

معكرونة السباغيتي

معكرونة الصغيرة

ليمونة

نصف كوب خل

ملعقة سكر

ملح

فلفل اسود

الصلصة الحارة

كمون

الكزبرة الجافة

جوزة الطيب طريقة تحضير الكشري المصري لتحضير الصلصة ، نقطع الطماطم جيدًا في المفرمة أو محضر الطعام، ثم نقوم بوضع الطماطم التي تم عصرها على النار ومعها ملعقة كبيرة من الزيت، ثم نضع بعد ذلك ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ونقلب حتى تصبح البصل ذهبي اللون.

ثم نسكب الطماطم الذي تم عصره فوقها ، نضيف بعد ذلك ملعقة صغيرة من الملح ونضيف ايضا الفلفل الأسود وكذلك الكمون والكزبرة الجافة ورشة من جوزة الطيب المفروم، ونتركها حتى تنضج وتتماسك، دعها تكون جاهزة.

للقلي ، يُقطع البصل إلى شرائح رفيعة باستخدام آلة القلي ، ثم يُرش بالدقيق ويُقلب ، ثم يُقلى بزيت وفير على النار ، حتى يُطلى بالذهب ، ثم يوضع على مناديل ويُترك ليبرد.

لتحضير العدس ، نضع بعض من الماء على النار ثم نتركها تغلي ، بعد ذلك نضع العدس المغسول حتى ينضج.

لتحضير الحمص ، وننقعه في الماء لمدة أربع ساعات على الأقل، مع تغيير الماء كل ساعة، ثم غليه على النار حتى ينضج.

لعمل الأرز ، في وجبة على الموقد ، نضع القليل من الزيت ونقلي المعكرونة حتى تتحول إلى اللون الذهبي ، ثم نضيف الأرز المغسول ، ونضيف الماء الساخن والملح حتى يغلي والأرز يمتص الماء ، ونحن تهدئة الحرارة حتى تنضج.

نضع وجبة على النار بالماء المغلي ، ثم نضع مكرونة السباغيتي لمدة دقيقة ، ثم نضيف النوع الثاني من المكرونة ونطهى حتى تنضج ، ثم نصفي الماء. طريقة تحضير الكشري المصري لكي نكون دقيقين ، نضع الخل في وعاء مع ربع كوب ماء ، ملح ، كمون ، كزبرة جافة ، قليل من الثوم وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً. الوسوم

الكشري من أشهر وأشهى الأكلات المصرية، وكما أنه يحبه كثير من الناس،وقد أكدت أن الوصفة كانت قد انتشرت في كل أنحاء مصر، وبالرغم أنه قد انتشر خلال انتشر خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه قد تم تطويرها، حيث تم إضافة المعكرونة وكذلك الدقة و الصلصة الرائعة من المصريين، حيث يمكن تحضير الكشري بطعم ونكهة كشرى أبو طارق. مكونات الكشري المصري كيلو طماطم

2 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

رأس ثوم مقشر ومفروم

نصف كيلو بصل مقشر

ربع كيلو عدس بني

ربع كيلو من الحمص

ربع كيلو جرام من الأرز مصري

مكرونة شعرية

3 ملاعق كبيرة دقيق

معكرونة السباغيتي

معكرونة الصغيرة

ليمونة

نصف كوب خل

ملعقة سكر

ملح

فلفل اسود

الصلصة الحارة

كمون

الكزبرة الجافة

جوزة الطيب طريقة تحضير الكشري المصري لتحضير الصلصة ، نقطع الطماطم جيدًا في المفرمة أو محضر الطعام، ثم نقوم بوضع الطماطم التي تم عصرها على النار ومعها ملعقة كبيرة من الزيت، ثم نضع بعد ذلك ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ونقلب حتى تصبح البصل ذهبي اللون.

ثم نسكب الطماطم الذي تم عصره فوقها ، نضيف بعد ذلك ملعقة صغيرة من الملح ونضيف ايضا الفلفل الأسود وكذلك الكمون والكزبرة الجافة ورشة من جوزة الطيب المفروم، ونتركها حتى تنضج وتتماسك، دعها تكون جاهزة.

للقلي ، يُقطع البصل إلى شرائح رفيعة باستخدام آلة القلي ، ثم يُرش بالدقيق ويُقلب ، ثم يُقلى بزيت وفير على النار ، حتى يُطلى بالذهب ، ثم يوضع على مناديل ويُترك ليبرد.

لتحضير العدس ، نضع بعض من الماء على النار ثم نتركها تغلي ، بعد ذلك نضع العدس المغسول حتى ينضج.

لتحضير الحمص ، وننقعه في الماء لمدة أربع ساعات على الأقل، مع تغيير الماء كل ساعة، ثم غليه على النار حتى ينضج.

لعمل الأرز ، في وجبة على الموقد ، نضع القليل من الزيت ونقلي المعكرونة حتى تتحول إلى اللون الذهبي ، ثم نضيف الأرز المغسول ، ونضيف الماء الساخن والملح حتى يغلي والأرز يمتص الماء ، ونحن تهدئة الحرارة حتى تنضج.

نضع وجبة على النار بالماء المغلي ، ثم نضع مكرونة السباغيتي لمدة دقيقة ، ثم نضيف النوع الثاني من المكرونة ونطهى حتى تنضج ، ثم نصفي الماء. طريقة تحضير الكشري المصري لكي نكون دقيقين ، نضع الخل في وعاء مع ربع كوب ماء ، ملح ، كمون ، كزبرة جافة ، قليل من الثوم وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل الكشرى في البيت مثل المحلات مع الدقة و الصلصة و البصل المحمر المقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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