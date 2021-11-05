طريقة تحضير ستروب وافل المنزلي

طريقة تحضير وصفة ستروب وافل، وصفة ستروب وافل هي من الحلويات الهولندية التي نقدمها لكم من المطعم الهولندي مباشرةً وهي عبارة عن قطعتين بسكويت رقيقة السمك يتم حشوها كليًا بصوص الكراميل اللذيذ وهي من الوصفات البسيطة واللذيذة التي يحبها الصغار وأيضًا الكبار تابعوا معنا لمعرفة كيفية عمل ستروب وافل في المنزل.

مكونات ستروب وافل المنزلي

هناك مكونات مطلوبة من أجل تحضير صوص الكراميل ومكونات أخرى لتحضير البسكويت وهي ما سنبدأ به:

طحين أبيض: كوب واحد وربع كوب.

سكر أبيض: كوب إلا ربع.

بيض: حبتان بيض لهما حجم صغير.

زبدة مذابة: مقدار نصف كوب فقط.

عصير ليمون: ملعقة واحدة حجم صغير.

مسحوق فانيليا: ملعقتين حجم صغير.

زبدة طرية: ملعقة حجم كبير.

ماء فاتر: مقدار ربع كوب.

كريمة سائلة: ربع كوب.

سكر أبيض: كوب واحد.

ملح: أقل من ربع ملعقة حجم صغير.

مكونات صوص الكراميلكيفية عمل ستروب وافل المنزلي

الوقت الإجمالي المطلوبة لوصفة ستروب وافل الهولندية هو 40 دقيقة بالتحديد ويتم التحضير كالتالي: