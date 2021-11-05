طريقة تحضير ستروب وافل المنزلي

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طريقة تحضير وصفة ستروب وافل، وصفة ستروب وافل هي من الحلويات الهولندية التي نقدمها لكم من المطعم الهولندي مباشرةً وهي عبارة عن قطعتين بسكويت رقيقة السمك يتم حشوها كليًا بصوص الكراميل اللذيذ وهي من الوصفات البسيطة واللذيذة التي يحبها الصغار وأيضًا الكبار تابعوا معنا لمعرفة كيفية عمل ستروب وافل في المنزل.مكونات ستروب وافل المنزلي
هناك مكونات مطلوبة من أجل تحضير صوص الكراميل ومكونات أخرى لتحضير البسكويت وهي ما سنبدأ به:
- طحين أبيض: كوب واحد وربع كوب.
- سكر أبيض: كوب إلا ربع.
- بيض: حبتان بيض لهما حجم صغير.
- زبدة مذابة: مقدار نصف كوب فقط.
- عصير ليمون: ملعقة واحدة حجم صغير.
- مسحوق فانيليا: ملعقتين حجم صغير.
- زبدة طرية: ملعقة حجم كبير.
- ماء فاتر: مقدار ربع كوب.
- كريمة سائلة: ربع كوب.
- سكر أبيض: كوب واحد.
- ملح: أقل من ربع ملعقة حجم صغير.
الوقت الإجمالي المطلوبة لوصفة ستروب وافل الهولندية هو 40 دقيقة بالتحديد ويتم التحضير كالتالي:
- يتم تحضير وعاء عميق لوضع البيض به مع السكر ويفضل استخدام المضرب لخلط السكر مع البيض.
- وبعد ذلك نضع عصير الليمون ومسحوق الفانيليا مع كمية الزبدة المذابة مع المكونات السابقة.
- على أن نقلب باستمرار لكي تخلط المقادير بطريقة جيدة.
- والآن نحضر كمية الدقيق المضاف لها الملح لنضيفها لوعاء المقادير السابقة.
- يتم العجن الجيد لحين تماسك العجينة.
- ومن ثم نحضر سخانة الغوفر المخصصة لعمل الستروب وافل ونضع بها مقدار مناسب من العجين ونغلق السخانة حتى يصبح لون القرص ذهبيًا.
- عندما نحصل على قرصين يتم استخدام قطاعة من أجل تقطيع قطعتي البسكويت بشكل دائري متساوي.
- نحضر صوص الكراميل حيث نضع في قدر عميق الماء مع مقدار السكر.
- ونضعهم على النار حتى الغليان وذوبان السكر ويصبح كراميل.
- ومن ثم نضيف كمية الكريمة السائلة والزبدة والملح ونستمر في التحريك حتى يصبح القوام مناسب.
- وعندما تقل الحرارة نفرد مقدار ملعقة على كل قرص من أقراص الاستروب وافل ونضعهم فوق بعضهم والاستمتاع بالمذاق اللذيذ.
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طريقة تحضير وصفة ستروب وافل، وصفة ستروب وافل هي من الحلويات الهولندية التي نقدمها لكم من المطعم الهولندي مباشرةً وهي عبارة عن قطعتين بسكويت رقيقة السمك يتم حشوها كليًا بصوص الكراميل اللذيذ وهي من الوصفات البسيطة واللذيذة التي يحبها الصغار وأيضًا الكبار تابعوا معنا لمعرفة كيفية عمل ستروب وافل في المنزل.مكونات ستروب وافل المنزلي
هناك مكونات مطلوبة من أجل تحضير صوص الكراميل ومكونات أخرى لتحضير البسكويت وهي ما سنبدأ به:
- طحين أبيض: كوب واحد وربع كوب.
- سكر أبيض: كوب إلا ربع.
- بيض: حبتان بيض لهما حجم صغير.
- زبدة مذابة: مقدار نصف كوب فقط.
- عصير ليمون: ملعقة واحدة حجم صغير.
- مسحوق فانيليا: ملعقتين حجم صغير.
- زبدة طرية: ملعقة حجم كبير.
- ماء فاتر: مقدار ربع كوب.
- كريمة سائلة: ربع كوب.
- سكر أبيض: كوب واحد.
- ملح: أقل من ربع ملعقة حجم صغير.
الوقت الإجمالي المطلوبة لوصفة ستروب وافل الهولندية هو 40 دقيقة بالتحديد ويتم التحضير كالتالي:
- يتم تحضير وعاء عميق لوضع البيض به مع السكر ويفضل استخدام المضرب لخلط السكر مع البيض.
- وبعد ذلك نضع عصير الليمون ومسحوق الفانيليا مع كمية الزبدة المذابة مع المكونات السابقة.
- على أن نقلب باستمرار لكي تخلط المقادير بطريقة جيدة.
- والآن نحضر كمية الدقيق المضاف لها الملح لنضيفها لوعاء المقادير السابقة.
- يتم العجن الجيد لحين تماسك العجينة.
- ومن ثم نحضر سخانة الغوفر المخصصة لعمل الستروب وافل ونضع بها مقدار مناسب من العجين ونغلق السخانة حتى يصبح لون القرص ذهبيًا.
- عندما نحصل على قرصين يتم استخدام قطاعة من أجل تقطيع قطعتي البسكويت بشكل دائري متساوي.
- نحضر صوص الكراميل حيث نضع في قدر عميق الماء مع مقدار السكر.
- ونضعهم على النار حتى الغليان وذوبان السكر ويصبح كراميل.
- ومن ثم نضيف كمية الكريمة السائلة والزبدة والملح ونستمر في التحريك حتى يصبح القوام مناسب.
- وعندما تقل الحرارة نفرد مقدار ملعقة على كل قرص من أقراص الاستروب وافل ونضعهم فوق بعضهم والاستمتاع بالمذاق اللذيذ.
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