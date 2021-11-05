طريقة كرات البطاطس المقلية في البيت مقرمشة وطرية وفي وقت قصير

طريقة كرات البطاطس المقليه، تتنوع طرق تحضير البطاطس بأشكال مختلفة ومتنوعة لذلك فهي من أكثر الأكلات المحبوبة جدًا في الكثير من البلاد المختلفة، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة ،وهي تعتبر نوع مختلف وشكل جديد لتقديم البطاطس المقلية التي اعتدنا على تقديمها بالشكل التقليدي، ويعتبر هذا الطبق من اهم انواع المقبلات، التي يمكن تقديمها بجانب الكثير من الاكلات المختلفة، والآن تعرفي على خطوات التحضير من خلال متابعة هذا المقال. طريقة كرات البطاطس المقليه طريقة كرات البطاطس المقليه المكونات نصف كيلو من البطاطس صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

بيضة واحدة حجمها متوسط.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل اسود.

رشة من الكمون.

زيت نباتي غزير. طريقة التحضير اولًا احضري وعاء به ماء وقومي بسلق البطاطس بداخله. قومي بسلق البطاطس الان واتركيه حتى تنضج بشكل كامل، ويسهل هرسها جيدًا. بعد ذلك قومي بتقشير البطاطس، وبالفعل هرسها جيدًا. أضيفي الى البطاطس الملح، والفلفل الاسود، والكاري، ورشة كمون. اعجني البطاطس جيدًا واخلطيها بيدك مع كل البهارات حتى تتجانس بالكامل. شكلي البطاطس الآن إلى كرات صغيرة الحجم. احضري طبق ضعي به الدقيق، واخر البقسماط، واخر البيضة بعد خفقها جيدًا. بعد الانتهاء اغمسي البطاطس في الدقيق حتى يغطيها بشكل كامل. ثم أضيفي البطاطس بعد ذلك في البيض ثم البقسماط. وهكذا حتى تفعلي ذلك في كل الكميه وتصبح مغطاة بالبقسماط من الخارج بشكل كامل. الان احضري وعاء غويط او مقلاة. ضعي بها زيت غزير. اتركي الزيت حتى يسخن بشكل جيد. ضعي بداخله البطاطس الان وقومي بتقليبها من وقت لآخر حتى تصبح لونها ذهبي وجميل. اخرجيها الآن على مناديل مطبخ ليمتص الزيت ويتم تناولها ساخنة مع المأكولات المختلفة. سر نجاح كرات البطاطس المقلية تقوم بترك البطاطس تبرد تماماً ثم نقوم بعدها بتكويرها حتى تكون باردة وسهل التكوير عن طريق النشا الموجود داخل البطاطس.

نقوم بتسخين الزيت جيداً ونضع الكرات البطاطس وهي باردة ونضعها في الزيت وهي ساخنة.

تحتوي كرات البطاطس المقلية على 100 جرام و 550 من السعرات الحرارية.

لا يمكن الإكثار من تناول كرات البطاطس المقلية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت وتسبب بعض الأمراض للقلب والشرايين. سر نجاح كرات البطاطس المقلية الوسوم

طريقة كرات البطاطس المقليه، تتنوع طرق تحضير البطاطس بأشكال مختلفة ومتنوعة لذلك فهي من أكثر الأكلات المحبوبة جدًا في الكثير من البلاد المختلفة، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كرات البطاطس المقلية المقرمشة ،وهي تعتبر نوع مختلف وشكل جديد لتقديم البطاطس المقلية التي اعتدنا على تقديمها بالشكل التقليدي، ويعتبر هذا الطبق من اهم انواع المقبلات، التي يمكن تقديمها بجانب الكثير من الاكلات المختلفة، والآن تعرفي على خطوات التحضير من خلال متابعة هذا المقال. طريقة كرات البطاطس المقليه طريقة كرات البطاطس المقليه المكونات نصف كيلو من البطاطس صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

بيضة واحدة حجمها متوسط.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل اسود.

رشة من الكمون.

زيت نباتي غزير. طريقة التحضير اولًا احضري وعاء به ماء وقومي بسلق البطاطس بداخله. قومي بسلق البطاطس الان واتركيه حتى تنضج بشكل كامل، ويسهل هرسها جيدًا. بعد ذلك قومي بتقشير البطاطس، وبالفعل هرسها جيدًا. أضيفي الى البطاطس الملح، والفلفل الاسود، والكاري، ورشة كمون. اعجني البطاطس جيدًا واخلطيها بيدك مع كل البهارات حتى تتجانس بالكامل. شكلي البطاطس الآن إلى كرات صغيرة الحجم. احضري طبق ضعي به الدقيق، واخر البقسماط، واخر البيضة بعد خفقها جيدًا. بعد الانتهاء اغمسي البطاطس في الدقيق حتى يغطيها بشكل كامل. ثم أضيفي البطاطس بعد ذلك في البيض ثم البقسماط. وهكذا حتى تفعلي ذلك في كل الكميه وتصبح مغطاة بالبقسماط من الخارج بشكل كامل. الان احضري وعاء غويط او مقلاة. ضعي بها زيت غزير. اتركي الزيت حتى يسخن بشكل جيد. ضعي بداخله البطاطس الان وقومي بتقليبها من وقت لآخر حتى تصبح لونها ذهبي وجميل. اخرجيها الآن على مناديل مطبخ ليمتص الزيت ويتم تناولها ساخنة مع المأكولات المختلفة. سر نجاح كرات البطاطس المقلية تقوم بترك البطاطس تبرد تماماً ثم نقوم بعدها بتكويرها حتى تكون باردة وسهل التكوير عن طريق النشا الموجود داخل البطاطس.

نقوم بتسخين الزيت جيداً ونضع الكرات البطاطس وهي باردة ونضعها في الزيت وهي ساخنة.

تحتوي كرات البطاطس المقلية على 100 جرام و 550 من السعرات الحرارية.

لا يمكن الإكثار من تناول كرات البطاطس المقلية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت وتسبب بعض الأمراض للقلب والشرايين. سر نجاح كرات البطاطس المقلية

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