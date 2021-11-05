طريقة عمل لفائف القرفة بالسمسم المقلية في المنزل بأبسط الخطوات

تعتبر لفائف القرفة بالسمسم المقلية ، هي حلى جديد، وعبارة عن معجنات سريعة وحلوة، تتمتع بمذاق القرفة اللذيذ، هي من أشهر أنواع الحلويات والمعجنات حول العالم، والقرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة، ومن المعروف أن لها فوائد صحية عديدة، هي من أنواع الحلويات التي تصنع بالعجين ويتم تغليفها بواسطة السكر، وهي من الفطائر التي يمكن تخزينها في الفريزر، هي حلوى بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وتتميز بسرعة وسهولة تحضيرها، يمكنك أن تقدميها لأفراد أسرتك علي الإفطار، بجانب كوب من الحليب الساخن أو القهوة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل لفائف القرفة بالسمسم المقلية بخطوات بسيطة.

مكونات عمل لفائف القرفة بالسمسم المقلية

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه اللفائف اللذيذة وهي كما يلي:-

كوب كبير من السمسم.

2 كوب من الدقيق.

معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

مقدار معلقة صغيرة من يانسون البودرة.

نصف معلقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

ربع كوب من الماء الساخن.

نصف معلقة صغيرة خميرة.

معلقة صغيرة من الزعفران.

للتزيين:-

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب ماء.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

3 ملاعق كبار من الزنجبيل الطازج مبشور.

نصف كوب زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات بسيطة وسهلة لتحضير لفائف القرفة بالسمسم المقلية اللذيذة وهي كالاتي:-

قومي بطحن السمسم في الخلاط الكهربائي جيداً، ثم ضعي في وعاء وضيفي عليه، الدقيق والقرفة، واليانسون وبكينج بودر والملح، واخلطيهم جيداً. ثم اسكبي الماء، ثم ضيفي الزعفران والخميرة، وامزجي المكونات حتي تتكون لديك، عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك اتركي العجينة، ترتاح لمدة 20 دقيقة، ثم قسمي العجين، إلي قطع صغيرة الحجم. ثم افردي كل قسم من العجينة، وأنثري القليل من مزيج السمسم داخلها، ثم لفيها علي شكل رول. للتزيين في وعاء قومي، بمزج السكر، والعسل، والماء الزنجبيل، مع بعض حتي تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك قومي بدهن كرات العجينية بالمزيج السابق، واتركيها إلي أن تجف، ثم اقلي الكرات في زيت ساخن، لمدة 3 دقائق حتي تأخذ اللون الذهبي. كرر العملية حتي الانتهاء من كمية العجين، ثم اتركيها تبرد قليلاً، ثم تقدم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح المعجنات

من هنا سوف نذكر لكم بعض نصائح لنجاح هذه الوصفة وهي كما يلي:-