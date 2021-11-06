سر تحضير القرنبيط المقلي، يمتاز القرنبيط بوجود العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم به لذلك تحرص الكثير من الأمهات على تقديم تلك الوجبة المفيدة لعائلاتها حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية في عملية التمثيل الغذائي كما يحتوي على مضادات الأكسدة كما تعد تلك الوجبة أحد أهم الوجبات التي يتم تقديمها في فصل الشتاء ومع اقتراب دخول فصل الشتاء نقدم لكم طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش في خطوات سهلة جداً وبمكونات بسيطة.

سر تحضير القرنبيط المقلي المقرمش في خطوات سهلة جداً وبدون بيض

هناك خطوات بسيطة يجب الانتباه إليها فيجب عند الشراء ان تشتري الزهرة التي لا توجد بها فراغات و عند تحضير تلك الوجبة لتحصلي على أفضل مذاق لها فقبل وضعه في الزيت تأكدي من وجود زيت غزير وساخن وان يكون قوام العجين طري ومناسب.

راس من القرنبيط ذات حجم مناسب لأفراد الاسرة.

ماء.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملح.

عدد ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

حزمة الكزبرة وحزمة من البقدونس وحزمة من الشبت.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

رشة من البيكنج بودر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

يتم تقطيع القرنبيط وللسلق يتم وضع إناء به ماء على النار ونتركه يغلي ونضع فيه ملعقة صغيرة من القرنبيط وملعقة صغيرة من السكر والملح وعندما يغلي الماء نضعه به ونتركها قليلاً في الماء ثم نرفعها من الماء. لعمل العجين نحضر إناء عميق نضع به الدقيق والنشا والبيكنج بودر والبهارات والملح ثم نضع الماء بالتدريج للحصول على القوام المناسب ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم الناعم ونقوم بغسل حزم الخضرة جيداً ونقطعها قطع صغيرة جداً ثم نضعه على العجين ونقلب. في طاسة على النار نضع بها كمية وفيرة من الزيت ثم نقوم بوضع قطع القرنبيط في العجين وعندما يسخن الزيت جيداً نرفع القرنبيط من العجين ونضعه في الزيت الساخن ثم نقوم بتهدئة النار قليلاً لتكون متوسطة حتي يستوي القرنبيط من الداخل ويأخذ اللون الذهبي المقرمش من الخارج وهكذا حتي تنتهي كل الكمية الموجودة.

أولاً: المكوناتثانياً: طريقة التحضير