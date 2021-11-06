طريقة تفتيح عجيبة مع كريم النشا وزيت الزيتون لجميع فتيات 2021

طريقة تفتيح مذهلة مع كريم النشا وزيت الزيتون الرباني الذي يعمل على تفتيح البشرة بدرجة غير متوقعة، ويظهر هذا الكريم العجيب نتيجته في مدة قصيرة لذلك يتفاجئ الجميع بنتائجه الواضحة، وتتكون هذه الوصفة من مجموعة مكونات طبيعية وبنستخدمها باستمرار في حياتنا اليومية منها الليمون والحليب وزيت الزيتون وغيرهم، لذلك لا تتحير أي فتاة في الحصول على مكوناتها وطريقة التحضير لا يوجد أبسط منها، ويشتهر النشا وهو المكون الأساسي للكريم بفوائده المتعددة منها معالجة حب الشباب الذي يزعج معظم الفتيات وذلك لأنه مضاد للبكتيريا، كما يعمل على تفتيح البشرة لوجود فيتامين A ويلعب دور مهم في تنظيف البشرة أيضاً، واليوم سوف نعرض على جميع متابعينا الكرام من مختلف الدول مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون وطريقة تحضيره واستخدامه من خلال موقع ثقفني صاحب التجديد والتميز.

مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون

تعتبر مكونات عمل كريم النشا غير أي مكونات لأن جميعها موجودة في كل منزل وطبيعية فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ( يمكن ثلاث ملاعق ).

كمية من اللبن ( 3 ملاعق كبيرة ).

٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه الصحيح

يتم تحضير هذا الكريم بطريقة لا تصعب على أي فرد وفي وقت قصير جداً لذلك سوف نتحدث عليها الآن بالتفصيل وهذه الطريقة هي كما يلي: