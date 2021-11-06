طريقة تفتيح عجيبة مع كريم النشا وزيت الزيتون لجميع فتيات 2021

- 1/2
- 2/2
طريقة تفتيح مذهلة مع كريم النشا وزيت الزيتون الرباني الذي يعمل على تفتيح البشرة بدرجة غير متوقعة، ويظهر هذا الكريم العجيب نتيجته في مدة قصيرة لذلك يتفاجئ الجميع بنتائجه الواضحة، وتتكون هذه الوصفة من مجموعة مكونات طبيعية وبنستخدمها باستمرار في حياتنا اليومية منها الليمون والحليب وزيت الزيتون وغيرهم، لذلك لا تتحير أي فتاة في الحصول على مكوناتها وطريقة التحضير لا يوجد أبسط منها، ويشتهر النشا وهو المكون الأساسي للكريم بفوائده المتعددة منها معالجة حب الشباب الذي يزعج معظم الفتيات وذلك لأنه مضاد للبكتيريا، كما يعمل على تفتيح البشرة لوجود فيتامين A ويلعب دور مهم في تنظيف البشرة أيضاً، واليوم سوف نعرض على جميع متابعينا الكرام من مختلف الدول مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون وطريقة تحضيره واستخدامه من خلال موقع ثقفني صاحب التجديد والتميز.مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون
تعتبر مكونات عمل كريم النشا غير أي مكونات لأن جميعها موجودة في كل منزل وطبيعية فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ( يمكن ثلاث ملاعق ).
- كمية من اللبن ( 3 ملاعق كبيرة ).
- ٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
يتم تحضير هذا الكريم بطريقة لا تصعب على أي فرد وفي وقت قصير جداً لذلك سوف نتحدث عليها الآن بالتفصيل وهذه الطريقة هي كما يلي:
- نحضر وعاء نظيف ونضع به اللبن ثم نضع عليه كمية النشا المحددة ونقلبهم جيداً حتى يذوب النشا تماماً.
- بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون على الخليط السابق ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط كريمي.
- ثم نضع هذا الكريم على المنطقة المراد تفتيحها بعد غسلها جيداً.
- نترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف.
- بعد ذلك نفرك هذه الوصفة بليفة خشنة ( إذا وضع على الجسم بالكامل ) واغسله بالماء، ثم نضع الكريم المرطب المفضل لدينا.
- يجب تكرار الوصفة 3 مرات بالأسبوع على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.
الوسوم
طريقة تفتيح مذهلة مع كريم النشا وزيت الزيتون الرباني الذي يعمل على تفتيح البشرة بدرجة غير متوقعة، ويظهر هذا الكريم العجيب نتيجته في مدة قصيرة لذلك يتفاجئ الجميع بنتائجه الواضحة، وتتكون هذه الوصفة من مجموعة مكونات طبيعية وبنستخدمها باستمرار في حياتنا اليومية منها الليمون والحليب وزيت الزيتون وغيرهم، لذلك لا تتحير أي فتاة في الحصول على مكوناتها وطريقة التحضير لا يوجد أبسط منها، ويشتهر النشا وهو المكون الأساسي للكريم بفوائده المتعددة منها معالجة حب الشباب الذي يزعج معظم الفتيات وذلك لأنه مضاد للبكتيريا، كما يعمل على تفتيح البشرة لوجود فيتامين A ويلعب دور مهم في تنظيف البشرة أيضاً، واليوم سوف نعرض على جميع متابعينا الكرام من مختلف الدول مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون وطريقة تحضيره واستخدامه من خلال موقع ثقفني صاحب التجديد والتميز.مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون
تعتبر مكونات عمل كريم النشا غير أي مكونات لأن جميعها موجودة في كل منزل وطبيعية فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ( يمكن ثلاث ملاعق ).
- كمية من اللبن ( 3 ملاعق كبيرة ).
- ٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
يتم تحضير هذا الكريم بطريقة لا تصعب على أي فرد وفي وقت قصير جداً لذلك سوف نتحدث عليها الآن بالتفصيل وهذه الطريقة هي كما يلي:
- نحضر وعاء نظيف ونضع به اللبن ثم نضع عليه كمية النشا المحددة ونقلبهم جيداً حتى يذوب النشا تماماً.
- بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون على الخليط السابق ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط كريمي.
- ثم نضع هذا الكريم على المنطقة المراد تفتيحها بعد غسلها جيداً.
- نترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف.
- بعد ذلك نفرك هذه الوصفة بليفة خشنة ( إذا وضع على الجسم بالكامل ) واغسله بالماء، ثم نضع الكريم المرطب المفضل لدينا.
- يجب تكرار الوصفة 3 مرات بالأسبوع على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تفتيح عجيبة مع كريم النشا وزيت الزيتون لجميع فتيات 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.