أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة خطوة بخطوة

طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة بالقشطة، من منا لا يحب تناول البسبوسة بالقشطة في وقت فهناك الكثير الذين لا يقوم بتناولها سوى في بعض المناسبات لعدم قدرتهم على شرائها أو تحضيرها في البيت، ولكن سيدتي نحن سوف نساعدك على أن تقدمين لأسرتك البسبوسة بالقشطة في البيت بدون الحاجة إلى شرائها من المحلات الغالية، فالمعروف عن البسبوسة بأنها من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في شهر رمضان الكريم والمناسبات السعيدة، وبعد أن نقدم لك طريقة عمل البسبوسة بالقشطة يمكنهم القيام بتحضيرها في أي وقت.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

يمكن لكل سيدة اتباع هذه الخطوات السبيطة التي تساعدك على تحضير البسبوسة بالقشطة كما يلي:

2.5 كوب سميد ناعم.

3/4 كوب لبن زبادي.

3/4 كوب سكر.

3/4 كوب زيت.

3/4 كوب قشطة.

3 بيضات.

1.5 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

فستق مجروش للتزين.

مقادير القشطة تتكون من:

3/1 كوب نشا.

3 كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

3/4 كوب قشطة.

مقادير عمل القطر تتكون من:

1 وربع كوب سكر.

1 كوب ماء.

1 ملعقة فانيليا.

عصير ليمون.

يمكنك في البداية أن تقومين بتحضير القطر عن طريق إضافة الماء والسكر لقدر على النار وقلبي حتى الذوبان.

ثم يضاف عصير الليمون الفانيليا وقلبي جيداً وتركيه على النار حتى أن يصبح ثقيل قليلاً بعدها ارفعيه من على النار وتركيه حتى يبرد.

ثم يتم خفق البيض مع الفانيليا ويضاف السكر واستمري في الخفق حتى تحصلين على خليط فاتح اللون وبشكل كريمي.

ثم أضيفي القشطة ولبن الزبادي والزيت واخفقي ومن ثم يضاف السميد والبكينج بودر وقلبي المكونات مع بعضهم حتى تصبح متجانسة تماماً.

احضري صينية مدهونة بقليل من السمن ويسكب بها نصف كمية الخليط وأفرديه جيداً ومن ثم يتم وضعه في الفرن المشعل مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمدة 12 دقيقة

ثم تبدئن في تحضير القشطة ضعي الحليب والنشا والقشطة والفانيليا بقدر على النار وقلبي حتى تمتزج وتصبح كريمة ثقيلة.

اخرجي البسبوسة من الفرن وافردي القشطة ومن ثم يسكب الكمية المتبقية بعدها ادخليها للفرن مرة أخرى لمدة 180 درجة.

تخرج بعد ذلك وتزين بالفستق والقطر وقدميها بالهناء والشفاء.

تحضير البسبوسة بالقشطة