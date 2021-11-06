أسرار طريقة تحضير برجر الدجاج واللحم بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة

البرجر الدجاج أو اللحم من الوصفات المفضلة لدى الجميع وخاصة الأطفال، وتتميز بالطعم الشهي المتميز وتتناول مع الكاتشب والمايونيز أوالثومية أوالخضار المقطع ،وممكن أن تتناول مع المخللات المشكلة المتنوعة ،وهي من ألذ الوجبات الشهية عند الكثير من الأشخاص، واليوم نقدم لكم وصفة وسهلة وسريعة التحضير من المنزل طريقة البرجر الدجاج أو اللحم بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيلو لحم بقري أو لحم ضأن مع دهن مفروم ناعماً

نصف ملعقة كبيرة جوزة الطيب

1 1/2 ملعقة كبيرة كزبرة مجففة

ملح للتذوق

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1 ملعقة طعام سبع بهارات

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

ربع كوب من البقسماط المطحون طريقة التحضير نضع اللحم المفروم ناعماً في وعاء ونبدأ في تتبيله بكل البهارات المذكورة.

نضع الملح والفلفل الأسود والأحمر وجوزة الطيب والكزبرة المجففة والسبع بهارات ومسحوق الثوم والفطائر المطحونة ونخلط المكونات حتى يمتزج اللحم جيدًا مع البهارات ويمتص النكهات.

ثم تعصر كرات اللحم السابقة حتى تصبح مستديرة مثل أقراص تشيز برجر.

سخني الزيت واقليه وضعيه في الشطيرة مع الخس والكاتشب والخضروات والجبن حسب الرغبة ، أو يمكن وضعها في الفريزر لحين الحاجة. برجر الدجاج البيتي المكونات 1 كيلو دجاج مخلي

خس مقطع

طماطم مقطعة

مايونيز أو ثومية

كاتشب

شرائح جبن شيدر

خبز برجر

البهارات

نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

ملح

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة طريقة التحضير نضع الدجاج في مفرمة اللحم ونقطعه يتفرم مع الثوم

نضيف البهارات ونخلطها جيداً مع الدجاج ، ونبدأ في السابق للأقراص بعمل كرات بالحجم الذي تفضله ونضعها بين أريكتين نايلون أو ورق زبدة ونضغط عليها مبدئياً أو بأداة مسطحة للسابق أقراص البرجر لدينا.

تترك الأقراص في الثلاجة حتى تتشبع بنكهة البهارات.

تحضير السندويشات:

تُحمّر فطائر البرجر في المقلاة مع القليل من الزيت.

نفتح عذاب البرجر المستدير ونضع ملعقة من المايونيز والقليل من الخس ، ثم نضع قرص تشيز برجر وعليه شريحة جبن ثم شريحة طماطم ونضيف القليل من الكاتشب حسب الرغبة ، ويمكنك أيضًا إضافة البطاطس ، بصل مكرمل أو خيار مخلل.

نقدم السندويشات مع البطاطس والخضروات الوسوم

البرجر الدجاج أو اللحم من الوصفات المفضلة لدى الجميع وخاصة الأطفال، وتتميز بالطعم الشهي المتميز وتتناول مع الكاتشب والمايونيز أوالثومية أوالخضار المقطع ،وممكن أن تتناول مع المخللات المشكلة المتنوعة ،وهي من ألذ الوجبات الشهية عند الكثير من الأشخاص، واليوم نقدم لكم وصفة وسهلة وسريعة التحضير من المنزل طريقة البرجر الدجاج أو اللحم بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيلو لحم بقري أو لحم ضأن مع دهن مفروم ناعماً

نصف ملعقة كبيرة جوزة الطيب

1 1/2 ملعقة كبيرة كزبرة مجففة

ملح للتذوق

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1 ملعقة طعام سبع بهارات

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

ربع كوب من البقسماط المطحون طريقة التحضير نضع اللحم المفروم ناعماً في وعاء ونبدأ في تتبيله بكل البهارات المذكورة.

نضع الملح والفلفل الأسود والأحمر وجوزة الطيب والكزبرة المجففة والسبع بهارات ومسحوق الثوم والفطائر المطحونة ونخلط المكونات حتى يمتزج اللحم جيدًا مع البهارات ويمتص النكهات.

ثم تعصر كرات اللحم السابقة حتى تصبح مستديرة مثل أقراص تشيز برجر.

سخني الزيت واقليه وضعيه في الشطيرة مع الخس والكاتشب والخضروات والجبن حسب الرغبة ، أو يمكن وضعها في الفريزر لحين الحاجة. برجر الدجاج البيتي المكونات 1 كيلو دجاج مخلي

خس مقطع

طماطم مقطعة

مايونيز أو ثومية

كاتشب

شرائح جبن شيدر

خبز برجر

البهارات

نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

ملح

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة طريقة التحضير نضع الدجاج في مفرمة اللحم ونقطعه يتفرم مع الثوم

نضيف البهارات ونخلطها جيداً مع الدجاج ، ونبدأ في السابق للأقراص بعمل كرات بالحجم الذي تفضله ونضعها بين أريكتين نايلون أو ورق زبدة ونضغط عليها مبدئياً أو بأداة مسطحة للسابق أقراص البرجر لدينا.

تترك الأقراص في الثلاجة حتى تتشبع بنكهة البهارات.

تحضير السندويشات:

تُحمّر فطائر البرجر في المقلاة مع القليل من الزيت.

نفتح عذاب البرجر المستدير ونضع ملعقة من المايونيز والقليل من الخس ، ثم نضع قرص تشيز برجر وعليه شريحة جبن ثم شريحة طماطم ونضيف القليل من الكاتشب حسب الرغبة ، ويمكنك أيضًا إضافة البطاطس ، بصل مكرمل أو خيار مخلل.

نقدم السندويشات مع البطاطس والخضروات

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