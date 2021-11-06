أسهل طريقة عمل كفتة الحاتي والتومية السوري في المنزل وطريقة عمل عيش الصاج

طريقة عمل كفتة الحاتي ، تعتبر كفتة الحاتي من الأطباق الرئيسية التي يجبها الكبار والصغار ، وتتميز بسهولة تقديمها وتحضيرها ولا تحتاج إلي المجهود ويتم إعدادها بسرعة يمكن أن تقدم بجانب العيش الصاج أو الأرز البسمتي والتومية ، كما يمكن تحضيرها في المناسبات و أعياد الميلاد ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لطم أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي بالمنزل بالمكونات والمقادير البسيطة المتوفرة داخل المطبخ . طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي قومي بتحضير المقادير التالية لتحضير كفتة الحاتي : بصلة كبيرة مبشورة جيدا .

نصف كوب من مياه البصل .

كيلو من اللحم المفروم ناعم .

ملعقة كبيرة من الملح .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة صغيرة من بيكنج باودر .

نصف كوب من الزيت . خطوات تحضير كفتة الحاتي خطوات تحضير كفتة الحاتي قومي بإتباع الخطوات التالية لتحضير كفتة الحاتي : قومي بوضع اللحم المفروم مع البصل المبشور مع مياه الصل مع الفلفل مع الملح وقومي بالتقليب جيدا حتي يتم التجانس جيدا بين المكونات . ثم قومي بوضعها بالثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة . ثم اخرجيها بعد مرور ساعة وقومي بتقسيمها إلي أصابع ودهنا بالزيت ووضعها علي السيخ . عندما يكتمل النضج للشوي قومي بدهنها بالزيت بواسطة الفرشاة . طريقة تحضير عيش الصاج طريقة تحضير عيش الصاج قومي بتحضير المقادير التالية : 2 كوب من الدقيق الأبيض

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من اللبن

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الماء المغلي جيدا طريقة عيش الصاج قومي بوضع الدقيق والزيت واللبن والملح وقمي بالعجن حتي يتختلط العجين . ثم قومي بوضع المياه عليه وقومي بإستمرار العجن جيدا حتي تتجانس قوامها . ثم اتركيها لتهدأ قليلا لمدة 60 دقيقة . ثم قومي بتقسيمها إلي كور صغيرة ثم قومي بفردها علي سطح ناعم لتصبح رفيعة جدا . ثم قومي بوضعها علي طاسة ساخنه جدا ودرجة حرارة متوسطة ليتم تسويتها من الجانبين . طريقة التومية السوري طريقة عيش الصاجطريقة التومية السوري قومي بوضع كوب من الماء وعليه ملعقتين من النشا ثم قومي بتقليبهم جيدا علي نار متوسطة حتي يتم التجانس ثم اتركيها لتهدأ قليلا ثم ضعي عليها كوب من الزبادي وملعقة كبيرة من المايونيز وملعقة كبيرة من الخل والثوم والفلفل الأسود والكمون ثم قومي بضربهم جيدا بمضرب البيض واتركيها لتهدأ ثم قدميها باردة . الوسوم

طريقة عمل كفتة الحاتي ، تعتبر كفتة الحاتي من الأطباق الرئيسية التي يجبها الكبار والصغار ، وتتميز بسهولة تقديمها وتحضيرها ولا تحتاج إلي المجهود ويتم إعدادها بسرعة يمكن أن تقدم بجانب العيش الصاج أو الأرز البسمتي والتومية ، كما يمكن تحضيرها في المناسبات و أعياد الميلاد ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لطم أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي بالمنزل بالمكونات والمقادير البسيطة المتوفرة داخل المطبخ . طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي قومي بتحضير المقادير التالية لتحضير كفتة الحاتي : بصلة كبيرة مبشورة جيدا .

نصف كوب من مياه البصل .

كيلو من اللحم المفروم ناعم .

ملعقة كبيرة من الملح .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة صغيرة من بيكنج باودر .

نصف كوب من الزيت . خطوات تحضير كفتة الحاتي خطوات تحضير كفتة الحاتي قومي بإتباع الخطوات التالية لتحضير كفتة الحاتي : قومي بوضع اللحم المفروم مع البصل المبشور مع مياه الصل مع الفلفل مع الملح وقومي بالتقليب جيدا حتي يتم التجانس جيدا بين المكونات . ثم قومي بوضعها بالثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة . ثم اخرجيها بعد مرور ساعة وقومي بتقسيمها إلي أصابع ودهنا بالزيت ووضعها علي السيخ . عندما يكتمل النضج للشوي قومي بدهنها بالزيت بواسطة الفرشاة . طريقة تحضير عيش الصاج طريقة تحضير عيش الصاج قومي بتحضير المقادير التالية : 2 كوب من الدقيق الأبيض

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من اللبن

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الماء المغلي جيدا طريقة عيش الصاج قومي بوضع الدقيق والزيت واللبن والملح وقمي بالعجن حتي يتختلط العجين . ثم قومي بوضع المياه عليه وقومي بإستمرار العجن جيدا حتي تتجانس قوامها . ثم اتركيها لتهدأ قليلا لمدة 60 دقيقة . ثم قومي بتقسيمها إلي كور صغيرة ثم قومي بفردها علي سطح ناعم لتصبح رفيعة جدا . ثم قومي بوضعها علي طاسة ساخنه جدا ودرجة حرارة متوسطة ليتم تسويتها من الجانبين . طريقة التومية السوري طريقة عيش الصاجطريقة التومية السوري قومي بوضع كوب من الماء وعليه ملعقتين من النشا ثم قومي بتقليبهم جيدا علي نار متوسطة حتي يتم التجانس ثم اتركيها لتهدأ قليلا ثم ضعي عليها كوب من الزبادي وملعقة كبيرة من المايونيز وملعقة كبيرة من الخل والثوم والفلفل الأسود والكمون ثم قومي بضربهم جيدا بمضرب البيض واتركيها لتهدأ ثم قدميها باردة .

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