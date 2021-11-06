طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر في المنزل بمكون طبيعي بدون صبغات

تريد السيدات التغيير والتجديد في مظهرهم، ومن هذة الاشياء هو تغيير لون الشعر، حيث تبحث عن طرق طبيعية بدلا من الصبغة في الكوافيرات، لان بعض الصبغات تحتوي علي مواد كيميائية تضر الشعر مع كثرة استخدامة، فيمكن أن تؤدي إلي تقصف الشعر وقلة لمعان وجمال خصلات الشعر، إذن هناك بعض الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر الي اللون المفضل لديك سواء أحمر أو اشقر أو أسود أو بني.

صبغ الشعر باللون الأحمر

يخاف عدد كبير من السيدات اللجوء إلي الصبغة وذلك بسبب معرفتهم باضرار الصبغة علي الشعر، ولكن لا يعني ذلك أن السيدة لاتغير من شكلها او عمل نيولوك جديد، إذن فهناك وصفات المكون الرئيسي لديهم طبيعي ومتوفر في كل منزل ومن الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر باللون الاحمر هي الاتي:

وصفة الكركدية

المكونات

أوراق الكركدية.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير والأستخدام

نقوم بتجهيز إناء، ونضع به كمية مناسبة من الماء.

نضيف اوراق الكركدية في الماء، ونتركة حتي يغلي.

نغلق النار ونتركة حتي يبرد تماما، ثم نقوم بتصفيتة جيداً، ثم نضع زيت الزيتون علية.

نضع الخليط علي الشعر، ثم نتركة لمدة ساعة علي الأقل.

نغسل الشعر جيداً من الصبغة.

نكرر هذة الوصفة مرتين في الأسبوع ولمدة شهر.

وصفة البنجر

المكونات

1/2 كوب من عصير الجزر.

1/2 كوب من عصير البنجر.

طريقة التحضير والأستخدام

نأتي بإناء واسع ونضع بة كلا من عصير الجزر والبنجر.

نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتي يتجانسوا.

تطبق الوصفة علي الشعر، مع مراعاة توزيعة جيداً، ثم نتركها علي الشعر لمدة ساعتين أو أكثر.

نغسل الشعر من الخليط باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بتكرار وصفة البنجر لعدة مرات حتي تحصل علي اللون الأحمر.

وصفة الفلفل الأحمر

المكونات

حبتان من الفلفل الأحمر الحلو.

طريقة التحضير والأستخدام