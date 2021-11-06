أسرار نجاح البسكويت اعملي بنفسك البسكويت المملح بمكونات سهلة وطعم مقرمش وخفيف جداً

البسكويت المملح يعد واحد من المقرمشات التي لها طعم شهي ومذاق متميز، فالكبير والصغير يفضله كثيراً كنوع من أنواع المقبلات، ومن الجدير بالذكر أنه سهل التحضير في المنزل، ولهذا يبحث العديد من السيدات حول الطريقة المثالية التي يتم من خلالها عمل البسكويت المملح بأقل التكاليف. طريقة عمل البسكويت المملح طريقة عمل البسكويت المملح المكونات: مقدار من الملح.

كأسين من الدقيق.

1\2 كأس من الحليب.

بيضة واحدة.

سكر بودرة بمقدار ملعقة.

بيكنج باودر.

زبدة.

مقدار من الزبدة.

مقدار من الزيت النباتي بما يعادل ملعقة كبيرة.

مقدار من الملح. كيفية التحضير: يمكن تحضير البسكويت المملح من خلال إتباع الخطوات الآتية، خطوة بخطوة، وهي كالتالي: وضع الزبدة في مقلاة على نار هادئة.

إضافة الملح والدقيق، بالإضافة إلى السكر والبيكنج باودر إلى الزبدة التي تمت إذابتها.

ضرب المكونات مع بعضها البعض في المقلاة باستخدام الخلاط الكهربائي.

إضافة الحليب إلى المكونات، مع الضرب جيداً، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

وضع العجينة في إناء، وبعد ذلك يتم لفها بنايلون.

يتم وضعه بالثلاجة، مع تركها حتى 60 دقيقة.

إزالة العجينة من الثلاجة، مع فردها جيداً، للحصول على عجينة متماسكة.

تقسيم العجينة إلى عدة مربعات بشكل متساوي من خلال السكينة.

عمل ثقوب على البسكويت من خلال استخدام ثقاب.

وضع البسكويت المالح في صينية عليها زيت نباتي.

دهن البسكويت المملح ببيضة وملح وزيت نباتي مضروبة جيداً من خلال فرشاة الدهن.

ضبط الفرن على درجة حرارة 280 درجة مئوية، بحيث يتم وضع الصينية داخل الرف الثاني.

يتم تركها حتى 25 دقيقة، حتى يتحول لون البسكويت إلى اللون الذهبي.

إزالة الصينية من الفرن، وتترك حتى تبرد.

وضع البسكويت المملح في طبق خاص بالتقديم. أسرار نجاح البسكويت المملح على طريقة منال العالم أسرار نجاح البسكويت المملح على طريقة منال العالم تجنب عجن العجينة بشكل مبالغ فيه. لابد من قراءة الوصفات بشكل جيد، لأن هناك بعض أنواع البسكويت لا تحتاج إلى الخبز في صينية عليها زيت.

ينصح بوضع أسطوانة البسكويت داخل الثلاجة لفترة تثل إلى 3 أيام، مع التأكد من غلقها جيداً.

لابد من نخل أي إضافات سيتم وضعها على البسكويت. الوسوم

البسكويت المملح يعد واحد من المقرمشات التي لها طعم شهي ومذاق متميز، فالكبير والصغير يفضله كثيراً كنوع من أنواع المقبلات، ومن الجدير بالذكر أنه سهل التحضير في المنزل، ولهذا يبحث العديد من السيدات حول الطريقة المثالية التي يتم من خلالها عمل البسكويت المملح بأقل التكاليف. طريقة عمل البسكويت المملح طريقة عمل البسكويت المملح المكونات: مقدار من الملح.

كأسين من الدقيق.

1\2 كأس من الحليب.

بيضة واحدة.

سكر بودرة بمقدار ملعقة.

بيكنج باودر.

زبدة.

مقدار من الزبدة.

مقدار من الزيت النباتي بما يعادل ملعقة كبيرة.

مقدار من الملح. كيفية التحضير: يمكن تحضير البسكويت المملح من خلال إتباع الخطوات الآتية، خطوة بخطوة، وهي كالتالي: وضع الزبدة في مقلاة على نار هادئة.

إضافة الملح والدقيق، بالإضافة إلى السكر والبيكنج باودر إلى الزبدة التي تمت إذابتها.

ضرب المكونات مع بعضها البعض في المقلاة باستخدام الخلاط الكهربائي.

إضافة الحليب إلى المكونات، مع الضرب جيداً، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

وضع العجينة في إناء، وبعد ذلك يتم لفها بنايلون.

يتم وضعه بالثلاجة، مع تركها حتى 60 دقيقة.

إزالة العجينة من الثلاجة، مع فردها جيداً، للحصول على عجينة متماسكة.

تقسيم العجينة إلى عدة مربعات بشكل متساوي من خلال السكينة.

عمل ثقوب على البسكويت من خلال استخدام ثقاب.

وضع البسكويت المالح في صينية عليها زيت نباتي.

دهن البسكويت المملح ببيضة وملح وزيت نباتي مضروبة جيداً من خلال فرشاة الدهن.

ضبط الفرن على درجة حرارة 280 درجة مئوية، بحيث يتم وضع الصينية داخل الرف الثاني.

يتم تركها حتى 25 دقيقة، حتى يتحول لون البسكويت إلى اللون الذهبي.

إزالة الصينية من الفرن، وتترك حتى تبرد.

وضع البسكويت المملح في طبق خاص بالتقديم. أسرار نجاح البسكويت المملح على طريقة منال العالم أسرار نجاح البسكويت المملح على طريقة منال العالم تجنب عجن العجينة بشكل مبالغ فيه. لابد من قراءة الوصفات بشكل جيد، لأن هناك بعض أنواع البسكويت لا تحتاج إلى الخبز في صينية عليها زيت.

ينصح بوضع أسطوانة البسكويت داخل الثلاجة لفترة تثل إلى 3 أيام، مع التأكد من غلقها جيداً.

لابد من نخل أي إضافات سيتم وضعها على البسكويت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح البسكويت اعملي بنفسك البسكويت المملح بمكونات سهلة وطعم مقرمش وخفيف جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.