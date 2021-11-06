كوني ملكة جمال بكريم النشا وزيت الزيتون تبييض وتفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة والأسمرار مهما كان

وصفة زيت الزيتون والنشا تعتبر من أفضل الوصفات الهامة التي تساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى أنها تمنحها الإشراقة والتوهج واللمعان، كما أنها تجعلها بشرة خالية من أي شوائب قد تظهر عليها، وتخلصها من الأتربة ووالأوساخ العالقة بها، ولهذا ازداد البحث عنها بشكل كبير من قبل العديد من السيدات.خلطة النشا وزيت الزيتون
المقادير:
- مقدار من زيت الزيتون.
- كمية مناسبة من زيت اللوز.
- النشا بما يعادل ملعقة.
- حليب بودرة بما يعادل ملعقة كبيرة.
كيفية التحضير:
يتم تحضير المكونات مع بعضها البعض من خلال الخطوات التالية، وهي:
- خلط المكونات مع بعضها البعض، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.
- تطبيق الخلطة على الوجه، وتركها حتى نصف ساعة.
- غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ وبعد ذلك البارد.
- الاستمرارية على استخدامه، حتى يتم الحصول على بشرة خالية بشكل كامل من السموم.
المقادير:
- مقدار من حليب البودرة.
- مقدار من النشا بما يعادل ملعقة كبيرة.
- مقدار من زيت اللوز وزيت الزيتون.
كيفية الاستخدام
- مزج المكونات مع بعضها البعض، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.
- تطبيق المزيج على الوجه، وتركه حتى نصف ساعة.
- غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ وبعد ذلك غسله بالماء البارد.
- الاستمرارية على استخدامه تساعد على الحصول على بشرة جذابة ومشدودة.
هناك العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عند تطبيق النشا على الوجه، وإليكم أهم الفوائد، كالتالي:
- تمنح البشرة النضارة والحيوية، نظراً لغناها بالمعادن الكثيرة.
- تعالج النشا الرؤوس السوداء والبقع التي تظهر في حال التقدم في العمر، نتيجة غناها بمضادات الأكسدة.
- تساعد على ترطيب البشرة، بالإضافة إلى علاج البقع السوداء.
هناك العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عند تطبيق زيت الزيتون عليه، وإليكم الفوائد؛ كالتالي:
- زيت الزيتون غني بالعديد من الخصائص التي تساعد على التخفيف من الالتهاب.
- يحارب الجذور الحرة التي قد تضر بالبشرة.
- يساعد زيت اللوز على مسح المكياج، بالإضافة إلى أنه يقوم بترطيب البشرة.
- يساعد على ترطيب البشرة وعلاج التشققات التي تظهر عليها.
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وصفة زيت الزيتون والنشا تعتبر من أفضل الوصفات الهامة التي تساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة إلى أنها تمنحها الإشراقة والتوهج واللمعان، كما أنها تجعلها بشرة خالية من أي شوائب قد تظهر عليها، وتخلصها من الأتربة ووالأوساخ العالقة بها، ولهذا ازداد البحث عنها بشكل كبير من قبل العديد من السيدات.خلطة النشا وزيت الزيتون
المقادير:
- مقدار من زيت الزيتون.
- كمية مناسبة من زيت اللوز.
- النشا بما يعادل ملعقة.
- حليب بودرة بما يعادل ملعقة كبيرة.
كيفية التحضير:
يتم تحضير المكونات مع بعضها البعض من خلال الخطوات التالية، وهي:
- خلط المكونات مع بعضها البعض، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.
- تطبيق الخلطة على الوجه، وتركها حتى نصف ساعة.
- غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ وبعد ذلك البارد.
- الاستمرارية على استخدامه، حتى يتم الحصول على بشرة خالية بشكل كامل من السموم.
المقادير:
- مقدار من حليب البودرة.
- مقدار من النشا بما يعادل ملعقة كبيرة.
- مقدار من زيت اللوز وزيت الزيتون.
كيفية الاستخدام
- مزج المكونات مع بعضها البعض، حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.
- تطبيق المزيج على الوجه، وتركه حتى نصف ساعة.
- غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ وبعد ذلك غسله بالماء البارد.
- الاستمرارية على استخدامه تساعد على الحصول على بشرة جذابة ومشدودة.
هناك العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عند تطبيق النشا على الوجه، وإليكم أهم الفوائد، كالتالي:
- تمنح البشرة النضارة والحيوية، نظراً لغناها بالمعادن الكثيرة.
- تعالج النشا الرؤوس السوداء والبقع التي تظهر في حال التقدم في العمر، نتيجة غناها بمضادات الأكسدة.
- تساعد على ترطيب البشرة، بالإضافة إلى علاج البقع السوداء.
هناك العديد من الفوائد التي تعود بالنفع عند تطبيق زيت الزيتون عليه، وإليكم الفوائد؛ كالتالي:
- زيت الزيتون غني بالعديد من الخصائص التي تساعد على التخفيف من الالتهاب.
- يحارب الجذور الحرة التي قد تضر بالبشرة.
- يساعد زيت اللوز على مسح المكياج، بالإضافة إلى أنه يقوم بترطيب البشرة.
- يساعد على ترطيب البشرة وعلاج التشققات التي تظهر عليها.
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