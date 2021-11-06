كريم القهوة والنشا الجبار لتبييض الوجه والرقبة وإزالة التجاعيد والبقع والجلد الميت في غضون دقائق

اذا كنتي تبحثين عن حلول لتفتيح الوجه بكل أمان، وبشكل فعال وسريع، فلابد أن تبتعدي عن كل المستحضرات الجاهزة التي تضر بشكل كبير بعد الاستمرار في استخدامها، ولذلك فمن الأفضل استخدام المواد الطبيعية التي تدخل في عمل بعض الوصفات، ومن أهم هذه الوصفات التي حققت نتائج فعالة في توحيد لون البشرة، والتخلص من البقع الداكنة، والعديد من المشاكل الأخرى للوجه هي استخدام خليط القهوة مع النشا، وهي ماسوف نتعرف عليها الآن.

ماسك القهوة مع النشا لتفتيح الوجه

هذا الماسك يعتبر من أهم الوصفات التي تستخدم لحل مشاكل البشرة وذلك يرجع لكثرة الفوائد التي يحتوي عليها هذا الماسك وطريقة استخدامه سهله وهي كالأتي:

المكونات

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقتين من مسحوق القهوة.

ربع كوب من ماء الورد.

ماء دافيء حسب الاحتياج.

طريقة تحضير ماسك القهوة مع النشا

احضري وعاء صغير الحجم مناسب للكمية التي تجهز.

أضيفي بداخلها الماء الدافئ وماء الورد.

ثم أضيفي القهوة.

قلبي المحتويات جيدًا.

أضيفي إليهم النشا الان حتى يتم التجانس بشكل جيد، ويصبح خليط.

طريقة الاستخدام

قبل استخدام الماسك على البشرة للحصول على أفضل النتائج بشكل سريع وفعال، لابد من غسل الوجه جيدًا حتى تكون مسام البشرة خالية من اي أتربة أو شوائب قد تعوق استجابه البشرة للخليط.

الآن وزعي الخليط على الوجه مع مراعاة التدليك بشكل دائري على الوجه.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة على الوجه.

اغسلي وجهك الان بعد انتهاء الوقت، ولكن بالماء الدافيء.

كرري قطعة من الثلج بعد الانتهاء من الماسك على وجهك، وذلك لغلق المسام مرة أخرى.

ماهي فوائد ماسك القهوة مع النشا للبشرة

هذا الماسك لا يتوقف فوائده على تفتيح الوجه فقط بل فهو له العديد من الفوائد الأخرى التي يمنحها للبشرة إذا تم الاستمرار عليه ومن أهم هذه الفوائد كالتالي: