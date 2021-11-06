طريقة عمل الكشري المصري على أصوله ومعرفة أسرار أشهر المطاعم

يعد الكشرى من ضمن الأطباق المميزة جدا المصرية، والتي يفضلها الجميع فهي وجبة غداء مشبعة جدًا بشكل كبير، تحتوي على بعض العناصر المهمة جدا من البروتينات والفيتامينات والنشويات فهي تعد وجبة متكاملة، دائما نجد أن جميع الأمهات تحضير هذه الوجبة في فصل الشتاء لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تساعد الجسم على النشاط، ولكن جميع ربات البيوت والسيدات يبحث الكثير منهم عن طريقة عمل الكشري المصري بطريقة مميزة وسهله ترفر الوقت والجهد وتكون مثل التي نتناولها في المحلات واليوم نجد الحل الامثل والاكيد لتحضير أفضل طبق كشري من المنزل بأسهل الخطوات.طريقة عمل الكشرى المصرى:
سنقدم لكي الطريقة الصحيحة لعمل الكشري المصري مثل المحلات.
أولاً: المقادير
- نصف كيلو من الأرز ويفضل أن يتم غسله جيدا.
- ربع كيلو من الشعرية.
- نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.
- ربع كيلو من المكرونة المقصوصة.
- نصف كيلو من العدس البنيي.
- ربع كيلو من الحمص المسلوق.
- 2 بصلة مقطعة صغيرة.
- عصير طماطم.
- خمس فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة واحدة من الفلفل الحار المفروم.
- زيت نباتي.
- خل أبيض.
- عصير ليمون.
- ملعقتين من الملح.
- ملعقة من الكمون.
الكشري المصري من أكلات التراث التي بفضلها جميع المصريين، وهناك العديد من الأجانب الذين يحبون تناول الكشري المصري ويأتون من أبعد البلاد لكي يتناوله في مصر، وطريقة تحضيره هي:
- أولا في وعاء واسع نبدأ بتحضير اربع اكواب من المياه، ثم نضيف عليه العدس، ونتركه لمدة 6 ساعات منقوع.
- بعد ذلك نبدأ بإحضار البصل ويتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة.
- يتم اضافة هذه الشرائح الى الزيت الساخن.
- حتي يصبح باللون الذهبي المميز نخرجه على مناديل مطبخ.
- هذا الزيت يمكن استخدامه في أيضا تحمير الشعرية وبعد أن يتم تحميرها ويصبح لونه ذهبي.
- نبدأ بإضافة الأرز المغسول والعدس المنقوع بعد تصفيته.
- يتم تقليب المكونات جيدا.
- بعد مرور خمس دقائق مع التشويح نبدا باضافة 2 كوب من الماء الدافئ.
- ضيفي عزيزتي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود.
- في طاسة نبدأ بوضع الثوم المهروس مع عصير الطماطم على نار متوسطة.
- نتركهم وعندما يبدأ بالغليان نقوم بغلق النار ونقوم بإضافة ملعقة من الخل ومعلقة من الكمون.
- نقوم بسلق المكرونة ثم تصفيها و نشوحها بملعقة من الثوم المفروم.
- نأخذ القليل من هذه الصلصة ونضيف عليه معلقة من الشطة ويتم وضعها على النار حتى تغلى قليلًا ليصبح لدينا الشطة.
- الدقة نقوم بوضع نصف كوب من الخل في وعاء مع فصوص الثوم المفرومة والقليل من الكزبرة الناشفة والملح والتقليب وتصبح هكذا جاهزة.
- يتم تقديم طبق الكشري بوضع مغرفة من الأرز بالشعرية والعدس وإضافة المكرونة المسلوقة والصلصة و الدقة والشطة حسب الرغبة.
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يعد الكشرى من ضمن الأطباق المميزة جدا المصرية، والتي يفضلها الجميع فهي وجبة غداء مشبعة جدًا بشكل كبير، تحتوي على بعض العناصر المهمة جدا من البروتينات والفيتامينات والنشويات فهي تعد وجبة متكاملة، دائما نجد أن جميع الأمهات تحضير هذه الوجبة في فصل الشتاء لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تساعد الجسم على النشاط، ولكن جميع ربات البيوت والسيدات يبحث الكثير منهم عن طريقة عمل الكشري المصري بطريقة مميزة وسهله ترفر الوقت والجهد وتكون مثل التي نتناولها في المحلات واليوم نجد الحل الامثل والاكيد لتحضير أفضل طبق كشري من المنزل بأسهل الخطوات.طريقة عمل الكشرى المصرى:
سنقدم لكي الطريقة الصحيحة لعمل الكشري المصري مثل المحلات.
أولاً: المقادير
- نصف كيلو من الأرز ويفضل أن يتم غسله جيدا.
- ربع كيلو من الشعرية.
- نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.
- ربع كيلو من المكرونة المقصوصة.
- نصف كيلو من العدس البنيي.
- ربع كيلو من الحمص المسلوق.
- 2 بصلة مقطعة صغيرة.
- عصير طماطم.
- خمس فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة واحدة من الفلفل الحار المفروم.
- زيت نباتي.
- خل أبيض.
- عصير ليمون.
- ملعقتين من الملح.
- ملعقة من الكمون.
الكشري المصري من أكلات التراث التي بفضلها جميع المصريين، وهناك العديد من الأجانب الذين يحبون تناول الكشري المصري ويأتون من أبعد البلاد لكي يتناوله في مصر، وطريقة تحضيره هي:
- أولا في وعاء واسع نبدأ بتحضير اربع اكواب من المياه، ثم نضيف عليه العدس، ونتركه لمدة 6 ساعات منقوع.
- بعد ذلك نبدأ بإحضار البصل ويتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة.
- يتم اضافة هذه الشرائح الى الزيت الساخن.
- حتي يصبح باللون الذهبي المميز نخرجه على مناديل مطبخ.
- هذا الزيت يمكن استخدامه في أيضا تحمير الشعرية وبعد أن يتم تحميرها ويصبح لونه ذهبي.
- نبدأ بإضافة الأرز المغسول والعدس المنقوع بعد تصفيته.
- يتم تقليب المكونات جيدا.
- بعد مرور خمس دقائق مع التشويح نبدا باضافة 2 كوب من الماء الدافئ.
- ضيفي عزيزتي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود.
- في طاسة نبدأ بوضع الثوم المهروس مع عصير الطماطم على نار متوسطة.
- نتركهم وعندما يبدأ بالغليان نقوم بغلق النار ونقوم بإضافة ملعقة من الخل ومعلقة من الكمون.
- نقوم بسلق المكرونة ثم تصفيها و نشوحها بملعقة من الثوم المفروم.
- نأخذ القليل من هذه الصلصة ونضيف عليه معلقة من الشطة ويتم وضعها على النار حتى تغلى قليلًا ليصبح لدينا الشطة.
- الدقة نقوم بوضع نصف كوب من الخل في وعاء مع فصوص الثوم المفرومة والقليل من الكزبرة الناشفة والملح والتقليب وتصبح هكذا جاهزة.
- يتم تقديم طبق الكشري بوضع مغرفة من الأرز بالشعرية والعدس وإضافة المكرونة المسلوقة والصلصة و الدقة والشطة حسب الرغبة.
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