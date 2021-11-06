طريقة عمل الكشري المصري على أصوله ومعرفة أسرار أشهر المطاعم

يعد الكشرى من ضمن الأطباق المميزة جدا المصرية، والتي يفضلها الجميع فهي وجبة غداء مشبعة جدًا بشكل كبير، تحتوي على بعض العناصر المهمة جدا من البروتينات والفيتامينات والنشويات فهي تعد وجبة متكاملة، دائما نجد أن جميع الأمهات تحضير هذه الوجبة في فصل الشتاء لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تساعد الجسم على النشاط، ولكن جميع ربات البيوت والسيدات يبحث الكثير منهم عن طريقة عمل الكشري المصري بطريقة مميزة وسهله ترفر الوقت والجهد وتكون مثل التي نتناولها في المحلات واليوم نجد الحل الامثل والاكيد لتحضير أفضل طبق كشري من المنزل بأسهل الخطوات.

سنقدم لكي الطريقة الصحيحة لعمل الكشري المصري مثل المحلات.

أولاً: المقادير

نصف كيلو من الأرز ويفضل أن يتم غسله جيدا.

ربع كيلو من الشعرية.

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.

ربع كيلو من المكرونة المقصوصة.

نصف كيلو من العدس البنيي.

ربع كيلو من الحمص المسلوق.

2 بصلة مقطعة صغيرة.

عصير طماطم.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة واحدة من الفلفل الحار المفروم.

زيت نباتي.

خل أبيض.

عصير ليمون.

ملعقتين من الملح.

ملعقة من الكمون.

الكشري المصري من أكلات التراث التي بفضلها جميع المصريين، وهناك العديد من الأجانب الذين يحبون تناول الكشري المصري ويأتون من أبعد البلاد لكي يتناوله في مصر، وطريقة تحضيره هي: