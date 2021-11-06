رموش الست بالفانليا والشكولاتة دايبة ومرمة تذوب في الفم بطريقة الحلواني

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حلوي رموش الست من أكثر الحلويات الشرقية التي يجتمع الجميع على حبها وتنظرون دائماً الأمهات وربات البيوت بتحضيرها، فهي من الحلويات الخفيفة جداً و البسيطة والسهلة في التحضير، كما يتواجد منها العديد من الألوان يتواجد رموش الست بالفانليا ورموش الست بالشكولاتة وهناك أنواع أخرى ولكن هذه أشهر الأنواع، لأن جميع الامهات تسعى دائما على توفير الأطعمة الغذائية التي تحتوى على سكريات لتركيز ابنائهم بالأخص بعد دخول المدارس لتكن حلوي رموش الست هي الحل ونقدم لكم أسرار تحضيرها لتحصلي على رموش الست مثل المحلات.
طريقة تحضير رموش الست بالفانليا والشكولاتة
كما ذكرنا فإن رموش الست من الحلويات الخفيفة جدًا على المعدة والهضم كما أنها تحتوي على طعم مميز وجميل، ومكوناتها اقتصادية وسهلة جداً، وإليكم مكونات رموش الست وهي:
- بيضتين كبار.
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- كوب من السميد.
- ربع كوب من الحليب.
- كوبين من الدقيق.
- 2 معلقة من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- ذرة ملح.
- ملعقتين من الكاكاو الخام.
مكونات شربات رموش الست:
- 2 كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- فانيليا.
- عصير ليمونة.
هذه جميع مكونات عمل رموش الست، فمن المؤكد أن جميع هذه المكونات متوفرة في خزانة المطبخ تستطيعين تحضيرها الآن.طريقة عمل رموش الست بالفانليا والشكولاتة
لكي تحصلين يا عزيزتي على حلوي رموش الست طرية وتذوب في الفم، لابد من تنفيذ خطوات تحضيرها بشكل الصحيح، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بتحضير الشربات نقوم بإحضار وعاء كبير على النار ونضيف بداخلة كوبين السكر وكوب ونصف من الماء ونتركهم حتى يتم الغليان.
- نضيف القليل من عصير الليمون والفانليا وتغلي لمدة دقيقتين ثم نرفعها من على النار.
- نضع الزبدة والسكر والزيت في وعاء كبير ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي أو باليد.
- نقوم بإضافة البيض بالتدريج من الإستمرار بالتقليب.
- نبدأ بوضع المواد الجافة في طبق آخر ونضع الدقيق والبيكنج بودر والسميد وذرة الملح ويقلبوا جيداً.
- نضيف المكونات الجافة على الزبدة مع الاستمرار في الضرب حتي تحصلين على عجينة متماسكة.
- نقسم العجينة نصفين ونضيف علي نصف ملعقة الشوكولاتة ويقلب.
- نضع عجينة رموش الست بعد تحضيرها في الثلاجة حتى ترتاح.
- نقوم باخراجها نفردها ونشكلها على هيئة عين.
- نقوم برصها على صينية التحضير ثم نضعها في فرن ساخن على درجة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- نضيفها بعد ذلك في الشربات ثم تزين بالفول والفستق وجوز الهند.
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حلوي رموش الست من أكثر الحلويات الشرقية التي يجتمع الجميع على حبها وتنظرون دائماً الأمهات وربات البيوت بتحضيرها، فهي من الحلويات الخفيفة جداً و البسيطة والسهلة في التحضير، كما يتواجد منها العديد من الألوان يتواجد رموش الست بالفانليا ورموش الست بالشكولاتة وهناك أنواع أخرى ولكن هذه أشهر الأنواع، لأن جميع الامهات تسعى دائما على توفير الأطعمة الغذائية التي تحتوى على سكريات لتركيز ابنائهم بالأخص بعد دخول المدارس لتكن حلوي رموش الست هي الحل ونقدم لكم أسرار تحضيرها لتحصلي على رموش الست مثل المحلات.
طريقة تحضير رموش الست بالفانليا والشكولاتة
كما ذكرنا فإن رموش الست من الحلويات الخفيفة جدًا على المعدة والهضم كما أنها تحتوي على طعم مميز وجميل، ومكوناتها اقتصادية وسهلة جداً، وإليكم مكونات رموش الست وهي:
- بيضتين كبار.
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- كوب من السميد.
- ربع كوب من الحليب.
- كوبين من الدقيق.
- 2 معلقة من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- ذرة ملح.
- ملعقتين من الكاكاو الخام.
مكونات شربات رموش الست:
- 2 كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- فانيليا.
- عصير ليمونة.
هذه جميع مكونات عمل رموش الست، فمن المؤكد أن جميع هذه المكونات متوفرة في خزانة المطبخ تستطيعين تحضيرها الآن.طريقة عمل رموش الست بالفانليا والشكولاتة
لكي تحصلين يا عزيزتي على حلوي رموش الست طرية وتذوب في الفم، لابد من تنفيذ خطوات تحضيرها بشكل الصحيح، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نقوم بتحضير الشربات نقوم بإحضار وعاء كبير على النار ونضيف بداخلة كوبين السكر وكوب ونصف من الماء ونتركهم حتى يتم الغليان.
- نضيف القليل من عصير الليمون والفانليا وتغلي لمدة دقيقتين ثم نرفعها من على النار.
- نضع الزبدة والسكر والزيت في وعاء كبير ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي أو باليد.
- نقوم بإضافة البيض بالتدريج من الإستمرار بالتقليب.
- نبدأ بوضع المواد الجافة في طبق آخر ونضع الدقيق والبيكنج بودر والسميد وذرة الملح ويقلبوا جيداً.
- نضيف المكونات الجافة على الزبدة مع الاستمرار في الضرب حتي تحصلين على عجينة متماسكة.
- نقسم العجينة نصفين ونضيف علي نصف ملعقة الشوكولاتة ويقلب.
- نضع عجينة رموش الست بعد تحضيرها في الثلاجة حتى ترتاح.
- نقوم باخراجها نفردها ونشكلها على هيئة عين.
- نقوم برصها على صينية التحضير ثم نضعها في فرن ساخن على درجة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- نضيفها بعد ذلك في الشربات ثم تزين بالفول والفستق وجوز الهند.
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