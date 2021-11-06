رموش الست بالفانليا والشكولاتة دايبة ومرمة تذوب في الفم بطريقة الحلواني

حلوي رموش الست من أكثر الحلويات الشرقية التي يجتمع الجميع على حبها وتنظرون دائماً الأمهات وربات البيوت بتحضيرها، فهي من الحلويات الخفيفة جداً و البسيطة والسهلة في التحضير، كما يتواجد منها العديد من الألوان يتواجد رموش الست بالفانليا ورموش الست بالشكولاتة وهناك أنواع أخرى ولكن هذه أشهر الأنواع، لأن جميع الامهات تسعى دائما على توفير الأطعمة الغذائية التي تحتوى على سكريات لتركيز ابنائهم بالأخص بعد دخول المدارس لتكن حلوي رموش الست هي الحل ونقدم لكم أسرار تحضيرها لتحصلي على رموش الست مثل المحلات.

طريقة تحضير رموش الست بالفانليا والشكولاتة

كما ذكرنا فإن رموش الست من الحلويات الخفيفة جدًا على المعدة والهضم كما أنها تحتوي على طعم مميز وجميل، ومكوناتها اقتصادية وسهلة جداً، وإليكم مكونات رموش الست وهي:

بيضتين كبار.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من السميد.

ربع كوب من الحليب.

كوبين من الدقيق.

2 معلقة من البيكنج بودر.

فانيليا.

ذرة ملح.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

مكونات شربات رموش الست:

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

فانيليا.

عصير ليمونة.

هذه جميع مكونات عمل رموش الست، فمن المؤكد أن جميع هذه المكونات متوفرة في خزانة المطبخ تستطيعين تحضيرها الآن.

لكي تحصلين يا عزيزتي على حلوي رموش الست طرية وتذوب في الفم، لابد من تنفيذ خطوات تحضيرها بشكل الصحيح، وطريقة تحضيرها هي: