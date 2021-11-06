اصنعي بنفسك كفتة القرنبيط المقرمشة لتحضير وجبة سريعة في عشر دقائق

تعتبر كفتة القرنبيط ، من الأطباق الشهية التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، وهو وجبة سريعة التحضير وتستطيع جميع الأمهات عملها في المنزل بكل سهولة لتحضير وجبة عشاء لأسرتها في أسرع وقت، كما تحتوي على الكثير من العناصر المغذية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة القرنبيط المقرمشة بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات كفتة القرنبيط المقرمشة مكونات كفتة القرنبيط المقرمشة سوف نتعرف على مكونات الكفتة بكل سهولة وهى كما يلي:- طبق كبيرة من زهرة القرنبيط المسلوقة. 2 حبة متوسطة من البطاطس المسلوقة. ثلاث ملاعق من كزبرة المفرومة. ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. قرن من الفلفل الرومي المفروم. ثلاث بيضات. كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من النشا. شطة حمراء حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة القرنبيط المقرمشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الكبة ونضع البطاطس، والقرنبيط، والبقدونس، والكزبرة الخضراء، والبصل، والثوم، والفلفل الرومي، وبهارات والملح والتوابل ونفرمهم مع بعض جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

بعد ذلك نضع ملعقة النشا ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تتماسك، ثم نقوم بتشكيل الخليط على حسب الأشكال التي ترغبين بها، ثم نرص الكفتة في صينية ونتركها جانباً.

نحضر طبق ونضع البيض مع الفلفل الأسود، والتوابل ونقلبهم جيداً، ثم نحضر طبق أخر ونضع الدقيق.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نغمس الكفتة في البيض ثم الدقيق، ثم نضعها في الزيت حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي جميل.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الكفتة كلها، نخرجها من الزيت ونضعها على ورق المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

نقوم بتقديمها ساخنة بجوار سلطة الطحينة والخبز البلدي والسطلة الخضراء وبألف صحة وهنا. فوائد كفتة القرنبيط للجسم سوف نتعرف على الفوائد الصحية العظيمة التي تحتوي عليها وهى كما يلي:- تحتوي على كمية مناسبة من الألياف الطبيعية التي تساعد على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي. تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد على منع حدوث أمراض سرطانية. تساعد على امتصاص الدهون من الجسم بشكل رائع. تقلل من كسور وهشاشة العظام لأنها تساعد على أمتصاص الكالسيوم بشكل جيد. تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. تعمل على بناء العضلات بشكل رائع، وتقوي الأسنان والعظام. تعتبر من الأطعمة المفيدة جداً للنساء الحوامل فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لنمو الجنين. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. الوسوم

تعتبر كفتة القرنبيط ، من الأطباق الشهية التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، وهو وجبة سريعة التحضير وتستطيع جميع الأمهات عملها في المنزل بكل سهولة لتحضير وجبة عشاء لأسرتها في أسرع وقت، كما تحتوي على الكثير من العناصر المغذية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كفتة القرنبيط المقرمشة بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات كفتة القرنبيط المقرمشة مكونات كفتة القرنبيط المقرمشة سوف نتعرف على مكونات الكفتة بكل سهولة وهى كما يلي:- طبق كبيرة من زهرة القرنبيط المسلوقة. 2 حبة متوسطة من البطاطس المسلوقة. ثلاث ملاعق من كزبرة المفرومة. ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. قرن من الفلفل الرومي المفروم. ثلاث بيضات. كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من النشا. شطة حمراء حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة القرنبيط المقرمشة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الكبة ونضع البطاطس، والقرنبيط، والبقدونس، والكزبرة الخضراء، والبصل، والثوم، والفلفل الرومي، وبهارات والملح والتوابل ونفرمهم مع بعض جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

بعد ذلك نضع ملعقة النشا ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تتماسك، ثم نقوم بتشكيل الخليط على حسب الأشكال التي ترغبين بها، ثم نرص الكفتة في صينية ونتركها جانباً.

نحضر طبق ونضع البيض مع الفلفل الأسود، والتوابل ونقلبهم جيداً، ثم نحضر طبق أخر ونضع الدقيق.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نغمس الكفتة في البيض ثم الدقيق، ثم نضعها في الزيت حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي جميل.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الكفتة كلها، نخرجها من الزيت ونضعها على ورق المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

نقوم بتقديمها ساخنة بجوار سلطة الطحينة والخبز البلدي والسطلة الخضراء وبألف صحة وهنا. فوائد كفتة القرنبيط للجسم سوف نتعرف على الفوائد الصحية العظيمة التي تحتوي عليها وهى كما يلي:- تحتوي على كمية مناسبة من الألياف الطبيعية التي تساعد على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي. تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تساعد على منع حدوث أمراض سرطانية. تساعد على امتصاص الدهون من الجسم بشكل رائع. تقلل من كسور وهشاشة العظام لأنها تساعد على أمتصاص الكالسيوم بشكل جيد. تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. تعمل على بناء العضلات بشكل رائع، وتقوي الأسنان والعظام. تعتبر من الأطعمة المفيدة جداً للنساء الحوامل فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لنمو الجنين. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

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