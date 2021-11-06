طريقة عمل ساندويتشات الشاورما البيتي بطعم لذيذ كالجاهزة تماما وبمكونات متوفرة

ساندويتشات الشاورما البيتي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات الشاورما البيتي.

نصف كيلو من لحم الأنتركوت المقطع شرائح رفيعة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

ربع كوب من خل أبيض.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ثمرة طماطم صغيرة مقطعة.

عيش كايزر.

مكونات ساندويتشات الشاورما البيتيطريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات الشاورما البيتي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من اللحم والبهارات والخل وكريمة الطبخ مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضهم داخل الثلاجة لمدة ليلة حتى يتم تتبيلهم جيدا ويكتسب اللحم نكهة التتبيلة.

بعدما يتم تتبيلهم جيدا نقوم بوضع الخليط على النار على درجة حرارة عالية مع التقليب حتي يتشرب اللحم جميع السوائل التي تسيل منه.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة قطع الطماطم ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يذبل الطماطم.

وبعدما يذبل الطماطم نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء المفرومة ونقلبها مع بقية المكونات ونتركها علي النار لمدة دقيقة مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بحشو الشاورما بعد ذلك في الخبز الكايزر وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تناولها مع سلطة الطحينة أو صوص الكاتشب الحار.

كما يمكن إعداد العديد من أنواع الصوصات اللذيذة في البيت بكل سهولة مثل صوص المايونيز والمستردة والباربكيو.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها صينية الدجاج بالثوم والليمون ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير