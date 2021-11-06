المسقعة المصرية المشطشطة بالحمة المفرومة حضريها في دقايق

المسقعة المصرية المشطشطة، تعد المسقعة من الوجبات التي تشتهر بها مصر وهي من الأكلات الشعبية الغير مكلفة في السعر، وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة كل ما عليكن تحضير الباذنجان الرومي والفلفل الأخضر الحار ويمكن عملها بطريقتين وهما باللحم المفروم أو يمكن الأستغناء عن اللحم المفروم وأستبدلها بالبطاطس، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لمتابعينا اليوم طريقة تحضير المسقعة المصرية المشطشطة، كما سنعرض عليكم بالتفصيل المكونات والمقادير المستخدمة في المسقعة اللذيذة المشطشطة. مكونات ومقادير المسقعة المصرية المشطشطة: مكونات ومقادير المسقعة المصرية المشطشطة: نصف كيلو من الباذنجان الرومي الطازج.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

يمكن استبدال اللحم المفروم بالبطاطس.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

عود صغير من القرنفل.

زيت للقلي.

نصف كيلو طماطم مقطعة صغيرا.

ملعقة من السمن. طريقة تحضير اللحم المفروم للمسقعة المشطشطة: في الأول قومي بفرم البصلة جيدا. الخطوة الثانية حضري إناء عميق وضعي بها ملعقة من السمن، وضعي البصل مع التقليب المستمر. بعد ذلك ضعي اللحم المفروم على البصلة المفرومة وقلبيهم جيدا، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وقلبيهم حتى يتم النضج تماما. طريقة تحضير المسقعة المصرية المشطشطة بالخطوات: الخطوة الأولى قومي بغسل الباذنجان الرومي والفلفل الأخضر الحار. بعد ذلك قومي بتقطيع الباذنجان لحلقات دائرية، وقطعي الفلفل من الشوائب بالطرف. حضري الطاسة وبها الزيت على النار وقومي بتحمير الباذنجان والفلفل واتركيهم جيدا. الخطوة التالية قومي بغسل الطماطم جيدا، وبعدها قطعيها صغيرا. حضري إناء وبها ملعقة من الزيت وسخنيها على النار، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وشوحيها جيدا. بعدها نضع الطماطموالمقطعة وعليها ملعقة من معجون الطماطم، وضعي البهارات الملح والشطة والكمون، وضعي القرنفل. اتركيهم حتى تنضج جيدا، ثم حضري صينية وضعي طبقة من الباذنجان المقلي والفلفل، ثم طبقة من اللحم المفروم المعصج مسبقا ثم ضعي الطماطم المسبكة مسبقا. الخطوة الأخيرة نكرر تلك العملية المسبقة حتى يتم الأنتهاء من الكمية كلها، حضري الفرن على درجة الحرارة متوسطة. ضعي صنية المسقعة المصرية المشطشطة في الفرن لمدة ربع ساعة، ويتم تناولها بجوار السلطة والعيش البلدي. طريقة تحضير اللحم المفروم للمسقعة المشطشطة:طريقة تحضير المسقعة المصرية المشطشطة بالخطوات: الوسوم

المسقعة المصرية المشطشطة، تعد المسقعة من الوجبات التي تشتهر بها مصر وهي من الأكلات الشعبية الغير مكلفة في السعر، وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة كل ما عليكن تحضير الباذنجان الرومي والفلفل الأخضر الحار ويمكن عملها بطريقتين وهما باللحم المفروم أو يمكن الأستغناء عن اللحم المفروم وأستبدلها بالبطاطس، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لمتابعينا اليوم طريقة تحضير المسقعة المصرية المشطشطة، كما سنعرض عليكم بالتفصيل المكونات والمقادير المستخدمة في المسقعة اللذيذة المشطشطة. مكونات ومقادير المسقعة المصرية المشطشطة: مكونات ومقادير المسقعة المصرية المشطشطة: نصف كيلو من الباذنجان الرومي الطازج.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

يمكن استبدال اللحم المفروم بالبطاطس.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

عود صغير من القرنفل.

زيت للقلي.

نصف كيلو طماطم مقطعة صغيرا.

ملعقة من السمن. طريقة تحضير اللحم المفروم للمسقعة المشطشطة: في الأول قومي بفرم البصلة جيدا. الخطوة الثانية حضري إناء عميق وضعي بها ملعقة من السمن، وضعي البصل مع التقليب المستمر. بعد ذلك ضعي اللحم المفروم على البصلة المفرومة وقلبيهم جيدا، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وقلبيهم حتى يتم النضج تماما. طريقة تحضير المسقعة المصرية المشطشطة بالخطوات: الخطوة الأولى قومي بغسل الباذنجان الرومي والفلفل الأخضر الحار. بعد ذلك قومي بتقطيع الباذنجان لحلقات دائرية، وقطعي الفلفل من الشوائب بالطرف. حضري الطاسة وبها الزيت على النار وقومي بتحمير الباذنجان والفلفل واتركيهم جيدا. الخطوة التالية قومي بغسل الطماطم جيدا، وبعدها قطعيها صغيرا. حضري إناء وبها ملعقة من الزيت وسخنيها على النار، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وشوحيها جيدا. بعدها نضع الطماطموالمقطعة وعليها ملعقة من معجون الطماطم، وضعي البهارات الملح والشطة والكمون، وضعي القرنفل. اتركيهم حتى تنضج جيدا، ثم حضري صينية وضعي طبقة من الباذنجان المقلي والفلفل، ثم طبقة من اللحم المفروم المعصج مسبقا ثم ضعي الطماطم المسبكة مسبقا. الخطوة الأخيرة نكرر تلك العملية المسبقة حتى يتم الأنتهاء من الكمية كلها، حضري الفرن على درجة الحرارة متوسطة. ضعي صنية المسقعة المصرية المشطشطة في الفرن لمدة ربع ساعة، ويتم تناولها بجوار السلطة والعيش البلدي. طريقة تحضير اللحم المفروم للمسقعة المشطشطة:طريقة تحضير المسقعة المصرية المشطشطة بالخطوات:

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