تعتبر البصارة ، من الأكلات المصرية القديمة التي تشتهر في كثير من البلاد العربية، فهي تعطي الشعور بالدف في فصل الشتاء، وتحتوي على الفيتامينات المعادن الهامة لصحة الجسم، كما تحتوي على الألياف الطبيعية التي تعطي الشعور بالطاقة والحيوية، وهى تعرف بشكلها الجميل ومذاقها الطيب الذي يميزها عن غيرها من الأطباق المصرية، ويسعدنا أن نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل البصارة المصرية على أصولها بطعم روعة أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات البصارة المصرية مكونات البصارة المصرية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- كوب من الفول المدشوش. ملعقتين من الكزبرة المفرومة. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. ملعقتين من الملوخية الناشفة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة. بصلة كبيرة مفرومة. 2 كوب من الماء. ثلاث ملاعق من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البصارة المصرية على أصولها بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بوضع حلة متوسطة على النار ونضع بها الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف الفول ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

بعد أن يتشرب الماء جيداً ويصبح طري نقوم بهرسه جيداً حتى يصبح ناعم للغاية، ثم نضيف إليه كوب من الماء ونقلب حتى نحصل على القوام المناسب.

بعد ذلك نضيف الملوخية الناشفة، والكزبرة المفروم للخليط ونقلب برفق حتى يصبح القوام متجانس.

نقوم بإضافة بعض التوابل، والملح، والبهارات للخليط ونقلب مرة أخرى حتى يتم النضج جيداً.

نحضر طاسة ونضع بها الزيت ونتركها على النار حتى تسخن، ثم نضيف الثوم المفروم، والبصل المفروم ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط ذهبي ومقرمش.

نحضر طبق التقديم ونصب خليط البصارة داخله، ثم نزين الوجه بالثوم والبصل المحمر ونقدمه بالهناء والشفاء. فوائد البصارة للجسم سوف نتعرف على بعض الفوائد الغذائية الهامة لصحة الجسم التي تحتوي عليها هذه الوجبة الذيذة وهى كما يلي:- تعالج الكثير من الأمراض الجلدية. تساعد على تقوية العظام والأسنان. تحتوي على الألياف التي تعالج الإمساك. تعمل على تخفيف نسبة الكرسترول بالدم. تخلص الجسم من الأمراض السرطانية. تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحمي من الكثير من الأمراض. طريقة عمل البصارة بالصلصة نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها نصف لتر من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضع 2 كوب من الفول المدشوش ، وحبة كبيرة من البصل ونتركهم على نار هادئة حتى ينضج جيداً.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفق جيداً حتى يصبح ناعم للغاية.

نقوم بتفريغ الخليط في الحلة مرة ثانية، ونقوم بوضعه على النار مرة أخرى، ثم نضيف إليه كوب من الماء، وملح وفلفل.

نحضر طاسة ونضع بها ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وملعقة كبيرة من الصل المفروم، والقليل من الزيت ونضعهم على النار حتى يتحمر البصل تماماً.

ثم نضيف ثلاث ملاعق من الصلصة للخليط ونقلبهم مع بعض، ثم نضيفهم على الخليط السابق ونتركهم مع بعض على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

نصب البصارة في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بجانب الخبز البلدي والمقبلات وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البصارة بالصلصة الوسوم

تعتبر البصارة ، من الأكلات المصرية القديمة التي تشتهر في كثير من البلاد العربية، فهي تعطي الشعور بالدف في فصل الشتاء، وتحتوي على الفيتامينات المعادن الهامة لصحة الجسم، كما تحتوي على الألياف الطبيعية التي تعطي الشعور بالطاقة والحيوية، وهى تعرف بشكلها الجميل ومذاقها الطيب الذي يميزها عن غيرها من الأطباق المصرية، ويسعدنا أن نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل البصارة المصرية على أصولها بطعم روعة أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات البصارة المصرية مكونات البصارة المصرية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- كوب من الفول المدشوش. ملعقتين من الكزبرة المفرومة. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. ملعقتين من الملوخية الناشفة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة. بصلة كبيرة مفرومة. 2 كوب من الماء. ثلاث ملاعق من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البصارة المصرية على أصولها بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بوضع حلة متوسطة على النار ونضع بها الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف الفول ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

بعد أن يتشرب الماء جيداً ويصبح طري نقوم بهرسه جيداً حتى يصبح ناعم للغاية، ثم نضيف إليه كوب من الماء ونقلب حتى نحصل على القوام المناسب.

بعد ذلك نضيف الملوخية الناشفة، والكزبرة المفروم للخليط ونقلب برفق حتى يصبح القوام متجانس.

نقوم بإضافة بعض التوابل، والملح، والبهارات للخليط ونقلب مرة أخرى حتى يتم النضج جيداً.

نحضر طاسة ونضع بها الزيت ونتركها على النار حتى تسخن، ثم نضيف الثوم المفروم، والبصل المفروم ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط ذهبي ومقرمش.

نحضر طبق التقديم ونصب خليط البصارة داخله، ثم نزين الوجه بالثوم والبصل المحمر ونقدمه بالهناء والشفاء. فوائد البصارة للجسم سوف نتعرف على بعض الفوائد الغذائية الهامة لصحة الجسم التي تحتوي عليها هذه الوجبة الذيذة وهى كما يلي:- تعالج الكثير من الأمراض الجلدية. تساعد على تقوية العظام والأسنان. تحتوي على الألياف التي تعالج الإمساك. تعمل على تخفيف نسبة الكرسترول بالدم. تخلص الجسم من الأمراض السرطانية. تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحمي من الكثير من الأمراض. طريقة عمل البصارة بالصلصة نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها نصف لتر من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضع 2 كوب من الفول المدشوش ، وحبة كبيرة من البصل ونتركهم على نار هادئة حتى ينضج جيداً.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفق جيداً حتى يصبح ناعم للغاية.

نقوم بتفريغ الخليط في الحلة مرة ثانية، ونقوم بوضعه على النار مرة أخرى، ثم نضيف إليه كوب من الماء، وملح وفلفل.

نحضر طاسة ونضع بها ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وملعقة كبيرة من الصل المفروم، والقليل من الزيت ونضعهم على النار حتى يتحمر البصل تماماً.

ثم نضيف ثلاث ملاعق من الصلصة للخليط ونقلبهم مع بعض، ثم نضيفهم على الخليط السابق ونتركهم مع بعض على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

نصب البصارة في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بجانب الخبز البلدي والمقبلات وبالهناء والشفاء. طريقة عمل البصارة بالصلصة

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