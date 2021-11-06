بدون ألم.. معجزة الخل لإزالة شعر العانة والجسم كله وتبيض فوري للمناطق الحساسة

معجزة الخل لإزالة شعر العانة والجسم كله، الاستعمالات المتعددة للخل لا تنحصر في كونه مقدار طبيعي للإضافة فقط على الطعام أو الاستخدامات المطبخية، ولم يعد أيضا مكون يستعمل لتعقيم الأسطح، ولأغراض التنظيف المختلفة بل إن الأمر قد امتد لإدخاله بالعديد من الوصفات للعناية الكاملة بالبشرة، ويستعمل أيضا في الكثير من الوصفات بمعاونة مقادير طبيعية أخرى للحد من نمو الشعر السريع على السطح الخارجي لجلد البشرة كما أن وصفته الطبيعية المزيلة للشعر مهما كانت كثافته أصبحت الآن منتشرة وعلى قدر من التميز لأنه تصلح لأن تكون وصفة بديلة لأي وصفة من النوع التقليدي، وإليكم بالتفصيل أهم المعلومات الأساسية عن المقدار الخاص بالوصفة ومكوناته التحضيرية الطبيعية بشكل كامل كما سنوافيكم بعرض الطريقة الصحيحة للتحضير والاستخدام السريع.

معجزة الخل لإزالة شعر العانة والجسم كله

المكونات الأساسيبة لتلك التركيبة تكون من خلال الاستخدام للآتي من المقادير الطبيعية المتميزة:

ملعقة من الخل.

ملعقة دقيق.

ملعقة نشا.

ملعقة ليمون.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير للوصفة:

الوصفة من الممكن التحضير بشكل ميسر لها من خلال الاستعمال لكل المقادير، ولكن من الضروري أن يكون الخلط جيد ما بين كل المقادير لأن النشاء من الممكن أن يكون تكتلات يصعب بعدها أن تتجانس مع بقية المكونات، ولا بد أيضا من التأكد من المزج الكامل للدقيق مع كل المكونات وهنا أصبح لدينا مكون عجين ممتاز يصلح للفرد على البشرة بمنتهى السهولة.

التطبيق السريع للخلطة:

بالإمكان التطبيق عقب الفرد للعجينة على الجلد، ومن ثم يتم النزع للشعر، وستجدين روعة ملمس الجلد عقب الاستعمال الأول لتلك التركيبة.

طريقة ازالة الشعر الزائد بالخل

هذا الخليط أيضا مميز لنزع الشعر بالاستعانة بمكون أكثر تميز وهو الخل يضعف الشعرة ومن ثم ييسر من تساقطها والقضاء التام عليها من الجذر.

المكونات الأساسية للخليط:

ملعقة من مكون الخل.

ملعقة من بودرة الحمص.

ملعقة من بودرة الترمس.

ماء الورد.

زيت اللوز الحلو.

قطرات الليمون.

طريقة التحضير للخليط:

الخلطة بالإمكان التحضير والإعداد بسرعة لها من خلال أخذ المكونات بوعاء ومزجها فتصبح عجين يتم فرده ليزيل الشعر ويقلل من تواجده.