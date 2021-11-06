طريقة عمل برجر الفراخ اللذيذة والشهية بأقل تكلفة وأسرع طريقة مثل الكباب والكفته

برجر الفراخ ويفضله الكثير من الأطفال والكبار تناول الوجبات السريعة، لأنها ذات طعم رائع وجميل ولذيذ وشهي، ومن المأكولات السريعة هي الساندوتشات مثل الكفتة والكباب وكذلك برجر الفراخ الشهير وكل هذه الأنواع من المأكولات السريعة تقدم مع البطاطس وغيرها من المقبلات الخفيفة، بحيث يمكن تناول هذه الوجبات إما في الغذاء كوجبة رئيسية أو في العشاء لأنها خفيفة وسهلة الهضم والامتصاص علي المعدة، حيث يتجه الكثير من السيدات إلى شراء هذه الوجبات من المطاعم، حيث تعمل هذه المطاعم علي بيع هذه الساندوتشات بأغلى الأسعار مع العلم أنه من الممكن أن يحتوي علي العديد من الميكروبات والتلوث والتي تعمل علي إلحاق الضرر بصحتنا وصحة أبنائنا، وتعاني الكثير من السيدات بعدم القدرة علي فعل هذه الوجبات السريعة خاصة برجر الفراخ لأنهم يعتقدون أنه صعب للغاية في طريقة عمله ومكلف جدا في مكوناته، ولكن من الآن لا داعي لكل هذه المعاناة وسوف نقدم لكي طريقة بسيطة وسهلة لعمل برجر الفراخ في المنزل بأقل تكلفة وبأبسط المكونات. طريقة عمل برجر الفراخ ومكوناتها المكونات نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نأتي أولا بوعاء كبير ونضع به نصف كيلو من صدور الفراخ ونضيف إليه كمية من الماء ونصف كوب من الخل وثمرة ليمون متوسطة الحجم، ثم نقوم بتنظيف هذه الصدور جيدا وننقعها في هذه الخلطة لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة، نأتي بصدور الفراخ ونقوم بتصفيتها من الماء ونحضر الكبة الكهربائية، ونضع بها صدور الفراخ بعد تقطيعها قطع صغيرة.

بعد وضع قطع صدور الفراخ في الكبة، نقوم بفرمها جيدا، ثم نضيف إليها ملعقة ونصف كبيرة من البقسماط المطحون وملعقة كبيرة من النشا ونستمر في عملية الطحن المستمر حتي نحصل علي عجينة من الفراخ متماسكة القوام.

ثم نحضر وعاء أخر، ونفرغ عجينة الفراخ من الكبة إلى هذا الوعاء، ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، وملعقة كبيرة من البصل البودرة والثوم البودرة الكزبرة الناشفة، ثم نقوم بعملية العجين اليدوي لضمان تجانس المكونات ببعضها جيدا.

ثم نحضر غطاء برطمان كبير، ونقوم بملئه بهذه العجينة، ونقوم بالضغط عليها باليد جيدا حتي تتساوي، ثم نضعها علي صينية مع مراعاة الحفاظ علي شكل عجينة الفراخ الدائرية.

نستمر بفعل هذه الطريقة حتى نفاذ كمية الفراخ.

بعد الانتهاء من الكمية، نضع صينية الفراخ في الفريزر لمدة ساعة واحدة حتى تتجمد.

أثناء هذه الفترة نحضر طاسة كبيرة ونضع به كمية غزيرة من الزيت، ونتركه علي النار حتي يتم تسخين الزيت جيدا.

بعد ذلك نحضر دوائر عجينة الفراخ أو البرجر ونقليه في الزيت المغلي ونتركه حتي يكتسب اللون البني، ثم نرفعه من علي النار ونتركه حتي يبرد قليلا.

ثم نحضر العيش الدائري ونفتحه في المنتصف، ونقوم بوضع شرائح البرجر الدائرية بداخله، مع إضافة بعض الإضافات مثل الجبن أو الخضروات التي تفضلينها وبذلك حصلتي علي برجر فراخ سهل وسريع وغير مكلف وذو طعم لذيذ ومدهش. طريقة عمل برجر الفراخ ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير الوسوم

برجر الفراخ ويفضله الكثير من الأطفال والكبار تناول الوجبات السريعة، لأنها ذات طعم رائع وجميل ولذيذ وشهي، ومن المأكولات السريعة هي الساندوتشات مثل الكفتة والكباب وكذلك برجر الفراخ الشهير وكل هذه الأنواع من المأكولات السريعة تقدم مع البطاطس وغيرها من المقبلات الخفيفة، بحيث يمكن تناول هذه الوجبات إما في الغذاء كوجبة رئيسية أو في العشاء لأنها خفيفة وسهلة الهضم والامتصاص علي المعدة، حيث يتجه الكثير من السيدات إلى شراء هذه الوجبات من المطاعم، حيث تعمل هذه المطاعم علي بيع هذه الساندوتشات بأغلى الأسعار مع العلم أنه من الممكن أن يحتوي علي العديد من الميكروبات والتلوث والتي تعمل علي إلحاق الضرر بصحتنا وصحة أبنائنا، وتعاني الكثير من السيدات بعدم القدرة علي فعل هذه الوجبات السريعة خاصة برجر الفراخ لأنهم يعتقدون أنه صعب للغاية في طريقة عمله ومكلف جدا في مكوناته، ولكن من الآن لا داعي لكل هذه المعاناة وسوف نقدم لكي طريقة بسيطة وسهلة لعمل برجر الفراخ في المنزل بأقل تكلفة وبأبسط المكونات. طريقة عمل برجر الفراخ ومكوناتها المكونات نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نأتي أولا بوعاء كبير ونضع به نصف كيلو من صدور الفراخ ونضيف إليه كمية من الماء ونصف كوب من الخل وثمرة ليمون متوسطة الحجم، ثم نقوم بتنظيف هذه الصدور جيدا وننقعها في هذه الخلطة لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة، نأتي بصدور الفراخ ونقوم بتصفيتها من الماء ونحضر الكبة الكهربائية، ونضع بها صدور الفراخ بعد تقطيعها قطع صغيرة.

بعد وضع قطع صدور الفراخ في الكبة، نقوم بفرمها جيدا، ثم نضيف إليها ملعقة ونصف كبيرة من البقسماط المطحون وملعقة كبيرة من النشا ونستمر في عملية الطحن المستمر حتي نحصل علي عجينة من الفراخ متماسكة القوام.

ثم نحضر وعاء أخر، ونفرغ عجينة الفراخ من الكبة إلى هذا الوعاء، ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، وملعقة كبيرة من البصل البودرة والثوم البودرة الكزبرة الناشفة، ثم نقوم بعملية العجين اليدوي لضمان تجانس المكونات ببعضها جيدا.

ثم نحضر غطاء برطمان كبير، ونقوم بملئه بهذه العجينة، ونقوم بالضغط عليها باليد جيدا حتي تتساوي، ثم نضعها علي صينية مع مراعاة الحفاظ علي شكل عجينة الفراخ الدائرية.

نستمر بفعل هذه الطريقة حتى نفاذ كمية الفراخ.

بعد الانتهاء من الكمية، نضع صينية الفراخ في الفريزر لمدة ساعة واحدة حتى تتجمد.

أثناء هذه الفترة نحضر طاسة كبيرة ونضع به كمية غزيرة من الزيت، ونتركه علي النار حتي يتم تسخين الزيت جيدا.

بعد ذلك نحضر دوائر عجينة الفراخ أو البرجر ونقليه في الزيت المغلي ونتركه حتي يكتسب اللون البني، ثم نرفعه من علي النار ونتركه حتي يبرد قليلا.

ثم نحضر العيش الدائري ونفتحه في المنتصف، ونقوم بوضع شرائح البرجر الدائرية بداخله، مع إضافة بعض الإضافات مثل الجبن أو الخضروات التي تفضلينها وبذلك حصلتي علي برجر فراخ سهل وسريع وغير مكلف وذو طعم لذيذ ومدهش. طريقة عمل برجر الفراخ ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل برجر الفراخ اللذيذة والشهية بأقل تكلفة وأسرع طريقة مثل الكباب والكفته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.