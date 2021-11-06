ازاي تطبخي الخضار من غير ما يفقد الفيتامينات بتاعته

كلنا عارفين الخضروات مفيدة ومهمة قد ايه في نظامنا الغذائي ، ولكن مش دايما بنستفاد من كل الفيتامينات والمعادن بتاعته ، وده بيعتمد على طريقة الطبخ لانها بتأثر على قيمتة الغذائية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقة طبخ الخضار من غير ما يفقد الفيتامينات والمعادن بتاعته.

طبخ الخضار من غير ما يفقد الفيتامينات:

اكل الخضار الني:

اول حاجة تحاولي تعمليها هي اكل الخضار الني ، ممكن تاكلي جزر متقطع صوابع طويلة مع تغميسة بدل من الجزر المسلوق ، او تختاري الخضار المفضل بتاعك وتاكليه مع اي تغميسة من اختيارك.

جربي الطبخ بالبخار او القلي السريع:

بعض طرق الطبخ بتحافظ على محتوى الفيتامينات اكتر من غيرها ، وافضل طريقة لطبخ الخضار هي من غير نقعها او غليها في سوائل ، زي الطبخ على البخار او القلي السريع ، الطرق دي بتخليها تطبخ بشكل خفيف من غير اتلاف كمية كبيرة من محتوى الفيتامينات الموجودة فيه ، اطبخي الخضار لحد ما يبتدي يطرى وماتسيبهوش فترة طويلة على النار ، والا انتي كده بتخاطري بفقد قيمتة الغذائية.

اتجنبي السلق:

اسوأ حاجة ممكن تسبب فقد الفيتامينات من الخضار هو سلقها في سائل ، لان السائل بيمتص الفيتامينات ، في بعض الاكلات بس ممكن تسلقي الخضار ، زي شوربة الخضار ، لانك هتاكلي الخضار مع الشوربة بتاعته وبالتالي هتستفادي من الفيتامينات ، كمان خبز الخضار او شويه لحد ما يطرى بيدمر محتوى الفيتامينات ، عشان كده الافضل انك تعتمدي على طريقة الطبخ بالبخار بدل من الشوي.

نصايح:

لمنع فقدان الفيتامينات في كام حاجة المفروض تعمليها.

– قطعي الخضار قطع كبيرة قبل طبخه ، واطبخيه في اقرب وقت ممكن من التقديم.

– سيبي قشرة الخضار من غير ما تقشريها لان بيكون فيها نسبة كبيرة من الفيتامينات.

– لو في طفل بياكل معاكي اهرسي الخضار او قطعيه مكعبات بعد طبخة بدل ما تطبخيه لحد ما يتهري.

الحاجات دي هتضمن لك الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفيتامينات ، وفي نفس الوقت الخضار هيكون طري ومستوي بما فيه الكفاية لاكله بأمان.

افضل الطرق عشان تحافظي على الخضار والفاكهة المتقطعة من تغيير لونها وطعمها