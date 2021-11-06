سر ماسك القهوة الرهيب في تفتيح البشرة ونقاءها بشكل فوري ونتيجة مبهرة

ماسك القهوة من الماسكات الرهيبة في التي تعمل على تفتيح وشد البشرة، وهي تعمل على نمو خلايا البشرة وزيادة الكولاجين في البشرة كما تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتعالج حب الشباب بشكل كبير، كما تعمل كمقشر قوي للبشرة وتزيل خلايا الجلد الميتة وتعطي البشرة اللمعان والنضارة، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن مكونات طبيعية تعمل على نضارة البشرة وتفتيحها، دون الحاجة لاستخدام مكونات كيميائية تعمل على تلف البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك القهوة الرهيب لتفتيح البشرة.

فوائد ماسك القهوة للبشرة

هناك عدة فوائد لماسك القهوة على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يحمي البشرة من أشعة الشمس الشديدة ويحتوي على مكونات مضادة للأكسدة. تعمل القهوة على نمو الخلايا وزيادة الكولاجين ومرونة الجلد. يساعد على تنشيط الدورة الدموية مما تؤدي على الحصول على بشرة صحية ومشرقة. يستخدم كمقشر قوي للبشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة. تعالج حب الشباب والهالات السوداء تحت العين.

مكونات عمل ماسك القهوة

يحتوي ماسك القهوة على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من القهوة.

قطرات من زيت جوز الهند.

ملعقة من النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقة من الحليب البودر.

خطوات التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل ماسك القهوة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من القهوة مع إضافة ملعقتان من ماء الورد ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من النشاط مع التقليب المستمر ثم نضيف عليها ملعقة من الحليب البودرة ونقلبهم جيدا حتي نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع قطرات من زيت جوز الهند مع التقليب.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق ماسك القهوة على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها وندهنها جيدا، ثم نترك على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

بعد ذلك نفركها بلطف ثم نغسلها بالماء الفاتر جيداً، ويكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مبهرة.

مكونات ماسك القهوة الرهيب للتقشير وإزالة الجلد الميت

يتكون ماسك القهوة من مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

كمية من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل ماسك القهوة للتقشير هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط السكر والقهوة ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بخلط زبدة الشيا وزيت الزيتون، ثم نضع الماسك على البشرة ونتركه حتى يجف ثم نفركه بالأصابع. بعد ذلك سوف نحصل على بشرة نقية ونضرة ومشدودة.

ماسك القهوة والكركم لتفتيح البشرة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل ماسك القهوة بالكركم في المنزل وهى كالتالي:-

نحضر إناء ونقوم بخلط القهوة والكركم والزبادي جيداً حتى نحصل على ماسك. نضع الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بتدليك الوجه للحصول على نتيجة جيدة. نكرر هذا 4 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة. وبهذا نكون قدمنا الماسك العجيب لكى تحصلين على بشرة جميلة وناعمة.

فوائد الكركم على البشرة

هناك عدة فوائد للكركم على البشرة وجعلها مشرقة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-