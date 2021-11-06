طريقة عمل لقمة القاضي أسرار نجاح الزلابية مدورة ومقرمشة

تهتم كثير من ربات البيوت بالبحث عن أسرار نجاح الزلابية وكيفية طريقة صنعها حيث أنه بالرغم من أن مكونات الزلابية قليلة، الا أنه هناك العديد من الأسرار والتكات التي لا يعرفها الكثيرين، نقدمها لكم اليوم بخطوات سهلة ومضمونة بدلاً من شرائها في الخارج ،الزلابية من أفضل أنواع الحلوى الشرقية التي لها مذاق لذيذ ومميز بسطح مقرمش من الخارج وطري وطري من الداخل ، يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة والكريمة إليها للحصول على مذاق أفضل. طريقة صنع الزلابية. مكونات عمل لقمة القاضي كوبين من الدقيق.

نصف كوب ماء فاتر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من البيكينغ باودر.

ملعقة لذيذة من الملح.

كوب سكر.

كاس ماء.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير يُضاف الدقيق مع بقية المكونات الجافة وهي النشا والبيكنج باودر ورشة الملح في وعاء عميق. اخلطي الخميرة ويضاف لها السكر ونضعهم في ربع كوب من الماء واتركيه لمدة 10 دقائق. اخلطي المكونات بملعقة خشبية ، ثم أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على قوام ناعم. يمكنك استخدام المضرب الكهربائي وإذا لم يكن متاح استخدم مضرب بيض للحصول على عجينة ناعمة. نضع العجينة في وعاء عميق ، ثم نحرص على القيام بتغطيتها، ثم تركها في مكان دافئ لمدة ساعة. في هذه الأثناء ، يتم تحضير شراب أو شربات عبارة عن كوب من الماء مع كوب من السكر ومعه الليمون، وبعد الغليان يتم إضافة الفانيليا. أحضر وعاء عميق بكمية كبيرة من الزيت واتركها على النار حتى تسخن تمامًا.

تتشكل العجينة على شكل كرات صغيرة الضغط على العجين وذلكبراحة اليد ، مع مراعاة استخدام ملعقة مبللة بالزيت ؛ للتأكد من أن العجين لا يلتصق. نضع الكرات في الزيت ونتركها تطهى حتى تنضج من الداخل وتتخذ اللون الذهبي المطلوب من الخارج. أزل الزيت من خلال مصفاة سلكية ، ثم ضعه في شراب لمدة دقيقتين ، ثم ضعه على مناشف ورقية. رتبي كرات اللحم في طبق التقديم ، ثم زينيها بقليل من الفستق المطحون وجوز الهند ، ويمكن سكب كمية من صوص الشوكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة وتقدم كما هي وصحية. مكونات عمل لقمة القاضيطريقة التحضير الوسوم

تهتم كثير من ربات البيوت بالبحث عن أسرار نجاح الزلابية وكيفية طريقة صنعها حيث أنه بالرغم من أن مكونات الزلابية قليلة، الا أنه هناك العديد من الأسرار والتكات التي لا يعرفها الكثيرين، نقدمها لكم اليوم بخطوات سهلة ومضمونة بدلاً من شرائها في الخارج ،الزلابية من أفضل أنواع الحلوى الشرقية التي لها مذاق لذيذ ومميز بسطح مقرمش من الخارج وطري وطري من الداخل ، يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة والكريمة إليها للحصول على مذاق أفضل. طريقة صنع الزلابية. مكونات عمل لقمة القاضي كوبين من الدقيق.

نصف كوب ماء فاتر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من البيكينغ باودر.

ملعقة لذيذة من الملح.

كوب سكر.

كاس ماء.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير يُضاف الدقيق مع بقية المكونات الجافة وهي النشا والبيكنج باودر ورشة الملح في وعاء عميق. اخلطي الخميرة ويضاف لها السكر ونضعهم في ربع كوب من الماء واتركيه لمدة 10 دقائق. اخلطي المكونات بملعقة خشبية ، ثم أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على قوام ناعم. يمكنك استخدام المضرب الكهربائي وإذا لم يكن متاح استخدم مضرب بيض للحصول على عجينة ناعمة. نضع العجينة في وعاء عميق ، ثم نحرص على القيام بتغطيتها، ثم تركها في مكان دافئ لمدة ساعة. في هذه الأثناء ، يتم تحضير شراب أو شربات عبارة عن كوب من الماء مع كوب من السكر ومعه الليمون، وبعد الغليان يتم إضافة الفانيليا. أحضر وعاء عميق بكمية كبيرة من الزيت واتركها على النار حتى تسخن تمامًا.

تتشكل العجينة على شكل كرات صغيرة الضغط على العجين وذلكبراحة اليد ، مع مراعاة استخدام ملعقة مبللة بالزيت ؛ للتأكد من أن العجين لا يلتصق. نضع الكرات في الزيت ونتركها تطهى حتى تنضج من الداخل وتتخذ اللون الذهبي المطلوب من الخارج. أزل الزيت من خلال مصفاة سلكية ، ثم ضعه في شراب لمدة دقيقتين ، ثم ضعه على مناشف ورقية. رتبي كرات اللحم في طبق التقديم ، ثم زينيها بقليل من الفستق المطحون وجوز الهند ، ويمكن سكب كمية من صوص الشوكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة وتقدم كما هي وصحية. مكونات عمل لقمة القاضيطريقة التحضير

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