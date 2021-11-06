عمل هريسة الشطة الحمراء في البيت بخطوات بسيطة وتعيش معاكي وقت طويل

من أهم الأمور التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص أثناء الجلوس على مائدة الطعام هو وجود أنواع من الطعام التي تساعد على فتح الشهية، ولذلك فإنه ليس من الغريب أن يبدأ الأشخاص في البحث عن طريقة إعداد هريسة الشطة والتي يتم وضعها على الكثير من أنواع الطعام المختلفة حيث تعطي مذاق مختلف كما أنها تجعل الأشخاص يأكلون بشهية أكبر، وبناءا على ذلك فإننا سوف نقوم بتوفير كل المعلومات حول طريقة إعداد هريسة الشطة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات ومقادير هريسة الشطة البيتي

بكل بساطة يمكن لكل الأشخاص أن يقوموا بعمل هريسة الشطة في المنزل، حيث أن الأمر يعتمد كله على الحصول على المكونات الخاصة بها وأيضًا ضبط المقادير التي تدخل في صناعتها، ولكي يكون الأمر أكثر سهولة عليكم فإليكم قائمة بأهم المكونات التي تدخل في عمل هريسة الشطة وهي كالتالي:

عدد 15 قرن فلفل حار ويمكنك أن تضع أكثر أو أقل حسب رغبتك الشخصية.

عدد 4 قرون فلفل أحمر مجفف.

2 حبة طماطم ويتم تقطيعها إلى أرباع.

3 فصوص من الثوم.

خل تفاح.

نصف ملعقة من الكمون وينبغي أن تكون ملعقة صغيرة.

ملعقة ملح.

ملعقة أوريجانو.

وتستطيع في تلك الوصفة أن تقوم بإضافة المكونات بالكمية التي ترغب بها حسب حاجتك أنت الشخصية وذوقك في تناول هريسة الشطة كما يمكنك أن تضع مكونات إضافية فيها.

طريقة تحضير هريسة الشطة في البيت

يمكنك أن تقوم بتحضير هريسة الشطة في البيت بكل سهولة فالأمر ليس صعبًا على الإطلاق حيث يمكنك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية وسوف تحصل على أفضل هريسة شطة بيتي، وتتمثل أهم خطوات التحضير في التالي: