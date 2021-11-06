بالخطوات طريقه عمل الارز بلبن في البيت بأقل تكلفة مثل المحلات المشهورة

يحب الكثير من الأشخاص تناول الأرز باللبن فهي من أنواع الحلوى البسيطة ذات المذاق المميز واللذيذ ولا تحتاج إلى تكلفة مبالغ فيها لكي يتم صنعها، هذا بالإضافة إلى انه يمكنك أن تقوم بإعداده في البيت أو يمكنك أن تتناوله في أي مكان يقوم بإعداده في الخارج، وبناءًا على هذا فقد تساءل بعض الأشخاص عن الطريقة التي يمكنهم من خلال عمل الأرز باللبن في المنزل بالطريقة الصحيحة، وعليه فإننا اليوم سوف نقوم بتوفير كل المكونات التي تدخل في عمل الأرز باللبن كما أننا سوف نقوم بتوفير طريقة التحضير بالمقادير، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.مكونات الأرز باللبن باقل تكاليف في البيت
كغيرها من أنواع الحلوى التي يمكنك أن تقوم بصناعتها في البيت يجب أن تقوم بتحضير كافة المكونات التي تدخل في إعداد الأرز باللبن، وتتمثل أهم هذه المكونات في الآتي:
- كوب أرز ويمكنك أن تقوم بإضافة كمية أكبر في حالة الرغبة في مضاعفة المكونات.
- 3 أكواب من الحليب.
- كوب من السكر ويمكنك أن تقوم بإضافة أكثر من ذلك في حالة إذا كنت ترغب في أن يظهر مذاق السكر قوي في الطعم.
- ربع كوب من النشا ويجب أن تقوم بإذابته في الماء بشكل جيد.
- ماء زهر.
- عبوة من الكريم شانتيه.
- ثلاث ملاعق من القشطة.
ويمكنك أن تقوم بإضافة الكثير من المكونات الأخرى للتزيين مثل إضافة أنواع المكسرات المختلفة، كما يمكنك أيضًا أن تقوم بوضع فواكه مجففة حيث يوجد أفكار لا نهائية في عمل الأرز باللبن يمكنك أن تستعين بها.تحضير الأرز باللبن في البيت بأقل الخطوات
يتم تحضير الأرز باللبن في البيت بكل سهولة حيث أن الخطوات المستخدمة في إعداده تتميز ببساطتها وعدم تعقيدها، وبناءًا على ذلك فإننا سوف نقدم إليك الخطوات الكاملة التي يتم عن طريقها إعداد الأرز باللبن وهي كالتالي:
- في البداية يجب أن يتم غسل الأرز بشكل جيد.
- بعدها يتم وضع الحليب على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.
- بعد ذلك ينبغي أن يتم إضافة الأرز المسلوق إلى اللبن ويتم تركه على النار لفترة تصل إلى 30 دقيقة.
- بعدها ينبغي أن يتم وضع السكر على الخليط ويترك ليغلي لفترة تصل إلى 10 دقائق.
- فيما بعد يوضع النشا على اللبن والأرز ويترك على النار لفترة تصل إلى 5 دقائق.
- يوضع بعد ذلك ماء الزهر على الأرز باللبن.
- في النهاية يتم تقديمه في أطباق ووضع المكسرات أو الفواكه المسكرة والمجففة من أعلى عليها.
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يحب الكثير من الأشخاص تناول الأرز باللبن فهي من أنواع الحلوى البسيطة ذات المذاق المميز واللذيذ ولا تحتاج إلى تكلفة مبالغ فيها لكي يتم صنعها، هذا بالإضافة إلى انه يمكنك أن تقوم بإعداده في البيت أو يمكنك أن تتناوله في أي مكان يقوم بإعداده في الخارج، وبناءًا على هذا فقد تساءل بعض الأشخاص عن الطريقة التي يمكنهم من خلال عمل الأرز باللبن في المنزل بالطريقة الصحيحة، وعليه فإننا اليوم سوف نقوم بتوفير كل المكونات التي تدخل في عمل الأرز باللبن كما أننا سوف نقوم بتوفير طريقة التحضير بالمقادير، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.مكونات الأرز باللبن باقل تكاليف في البيت
كغيرها من أنواع الحلوى التي يمكنك أن تقوم بصناعتها في البيت يجب أن تقوم بتحضير كافة المكونات التي تدخل في إعداد الأرز باللبن، وتتمثل أهم هذه المكونات في الآتي:
- كوب أرز ويمكنك أن تقوم بإضافة كمية أكبر في حالة الرغبة في مضاعفة المكونات.
- 3 أكواب من الحليب.
- كوب من السكر ويمكنك أن تقوم بإضافة أكثر من ذلك في حالة إذا كنت ترغب في أن يظهر مذاق السكر قوي في الطعم.
- ربع كوب من النشا ويجب أن تقوم بإذابته في الماء بشكل جيد.
- ماء زهر.
- عبوة من الكريم شانتيه.
- ثلاث ملاعق من القشطة.
ويمكنك أن تقوم بإضافة الكثير من المكونات الأخرى للتزيين مثل إضافة أنواع المكسرات المختلفة، كما يمكنك أيضًا أن تقوم بوضع فواكه مجففة حيث يوجد أفكار لا نهائية في عمل الأرز باللبن يمكنك أن تستعين بها.تحضير الأرز باللبن في البيت بأقل الخطوات
يتم تحضير الأرز باللبن في البيت بكل سهولة حيث أن الخطوات المستخدمة في إعداده تتميز ببساطتها وعدم تعقيدها، وبناءًا على ذلك فإننا سوف نقدم إليك الخطوات الكاملة التي يتم عن طريقها إعداد الأرز باللبن وهي كالتالي:
- في البداية يجب أن يتم غسل الأرز بشكل جيد.
- بعدها يتم وضع الحليب على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.
- بعد ذلك ينبغي أن يتم إضافة الأرز المسلوق إلى اللبن ويتم تركه على النار لفترة تصل إلى 30 دقيقة.
- بعدها ينبغي أن يتم وضع السكر على الخليط ويترك ليغلي لفترة تصل إلى 10 دقائق.
- فيما بعد يوضع النشا على اللبن والأرز ويترك على النار لفترة تصل إلى 5 دقائق.
- يوضع بعد ذلك ماء الزهر على الأرز باللبن.
- في النهاية يتم تقديمه في أطباق ووضع المكسرات أو الفواكه المسكرة والمجففة من أعلى عليها.
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