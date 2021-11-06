اتعلمي تحضري اللانشون البيتي وبطريقة سهلة وسريعة.. وأوعدك مش هتجيبي اللانشون من برا تاني

اللانشون من الوجبات السريعة التي يصنع من اللحم، ويتم تناوله في الساندوتشات وله طعم مميز يحبه الكثير من الناس، ولكن يشعر الكثير من الامهات بالخوف والتوتر من شرائه جاهز، فيكون غير مضمون في مكوناته أو طريقة تصنيعه، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل اللانشون في المنزل بالخطوات المحددة وهذا ما سوف نعرضه لكم الان بخطوات بسيطة وسهله.

طريقة عمل اللانشون البيتي

سنتعرف الآن على خطوات تجهيز اللانشون والمكونات التي يحتاجها فهو غير مكلف في تجهيزه في المنزل كما هو الحال عند شرائه من الخارج وطريقة عمله كالآتي:

خمس بيضات.

أربع من قطع الجبن مثلثات.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من الحبهان المطحون.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من البصل البودرة.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

لون احمر صحي للطعام.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت النباتي.

احضري الخلاط الكهربائي.

أضيفي به اللحم المفروم به، أضيفي البيض ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى يعجن اللحم مع البيض.

أضيفي بعد ذلك مكعبات الجبنه وكوب من الزيت النباتي.

أعيدي الخلط مع كل إضافة توضع في الخلاط حتى تمتزج مع باقي المكونات.

الآن أضيفي الثوم البورصة مع البصل البودرة، مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا، والحبهان أيضًا.

أضيفي لون الطعام الاحمر أيضًا بنسبة قليلة جدًا.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة، ومتجانسة بكل المكونات.

الان يمكنك اخراج العجينة من الخلاط.

ضعي كل المكونات في كيس بلاستيك.

لفي الكيس الخليط حتى يصبح رول سميك.

لفي الرول داخل ورق استرتش واحكمي غلقه.

وبعد ذلك قومي بلغة مرة أخرى بورق فويل لحمايته.

الان احضري وعاء به كمية وفيرة من المياه.

ارفعي الوعاء على النار حتى الغليان تمامًا.

أضيفي بداخله لفة اللانشون.

اتركيه لمدة ساعة كاملة بداخلها.

الان بعد مرور الوقت أخرجيه من المياه.

واتركيه حتى يبرد ثم ادخليه في الان في الثلاجة لمدة يوم أو أكثر.

الان تستطيع تقطيعه شرائح كما ترغبين وتناوله كما تشائين.

مكونات عمل اللانشون البيتيطريقة تجهيز اللانشون