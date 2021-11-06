طريقة عمل كرات الكفتة على الطريقة المغربية بالصلصة

الكفتة على الطريقة المغربية صنف جديد ولذيذ من أصناف الكفتة وتتمتع بالطعم المغربي المميز، نقدم لكم طريقتها حرصًا منا كما اعتدتم من موقع ثقفني على تقديم وصفات الطعام المختلفة والمميزة لترضي كافة الأذواق، واختيار وصفات من مختلف البلدان العربية وكذلك الأجنبية. مقادير الكفتة المغربية نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

4 حبة بيض.

حبة بصل مبشورة.

ملعقة صغيرة من البابريكا وأخرى من الكمون.

فلفل أسود.

نصف أو ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملح.

حزمة بقدونس مفرومة.

حزمة كسبرة مفرومة. مقادير صلصة الكفتة نصف كيلو طماطم.

حبة بصل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة ويمكن الاستغناء عنها.

ملح وفلفل بمقدار مناسب.

3 أو 4 فصوص ثوم.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب من الماء.

بقدونس مفروم وكسبرة مفرومة. طريقة عمل الكفتة على الطريقة المغربية في البداية نقوم بتجهيز الصلصة عن طريق وضع البصل مع زيت الزيتون في طاسة عميقة أو أي إناء آخر مناسب ونشوحهم جيدًا حتى يذبل البصل ويصبح له له ذهبي.

بعد ذلك يتم تقطيع الطماطم إلى مكعبات وإضافتها إلى البصل مع التقليب على النار فترة كافية لاختلاط المكونات.

بعدها يتم إضافة الكسبرة والبقدونس المفرومين مع الملح والفلفل والشطة والبابريكا والكمون.

اترك المزيج على النار حتى الغليان ثم قم بتهدئة النار واتركه على نار هادئة حتى تتسبك الطماطم.

وفي تلك الأثناء نقوم بتحضير كرات الكفتة.

تحضير الكفتة من أسهل ما يكون، كل ما عليك فعله هو خلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والكزبرة والبقدونس والملح والقرفة والكمون والفلفل الأسود والبابريكا.

بعد ذلك قم بتشكيل عجينة اللحمة المفرومة على شكل كرات كفتة صغيرة.

ضع كرات الكفتة في الصلصة مع إضافة كمية مناسبة من الماء واتركها على نار هادئة حتى تنضج.

وآخر خطوة هي وضع خليك كرات الكفتة المغربية في طاجن فخار ويوضع في الفرن حتى تأخذ الكفتة من طعم الشواء في الفرن فقط لمدة ربع ساعة.

بعدها أخرج الطاجن من الفرن وقدم كرات الكفتة المغربية مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة، وبالهناء والشفاء. الوسوم

الكفتة على الطريقة المغربية صنف جديد ولذيذ من أصناف الكفتة وتتمتع بالطعم المغربي المميز، نقدم لكم طريقتها حرصًا منا كما اعتدتم من موقع ثقفني على تقديم وصفات الطعام المختلفة والمميزة لترضي كافة الأذواق، واختيار وصفات من مختلف البلدان العربية وكذلك الأجنبية. مقادير الكفتة المغربية نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

4 حبة بيض.

حبة بصل مبشورة.

ملعقة صغيرة من البابريكا وأخرى من الكمون.

فلفل أسود.

نصف أو ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملح.

حزمة بقدونس مفرومة.

حزمة كسبرة مفرومة. مقادير صلصة الكفتة نصف كيلو طماطم.

حبة بصل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة ويمكن الاستغناء عنها.

ملح وفلفل بمقدار مناسب.

3 أو 4 فصوص ثوم.

نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب من الماء.

بقدونس مفروم وكسبرة مفرومة. طريقة عمل الكفتة على الطريقة المغربية في البداية نقوم بتجهيز الصلصة عن طريق وضع البصل مع زيت الزيتون في طاسة عميقة أو أي إناء آخر مناسب ونشوحهم جيدًا حتى يذبل البصل ويصبح له له ذهبي.

بعد ذلك يتم تقطيع الطماطم إلى مكعبات وإضافتها إلى البصل مع التقليب على النار فترة كافية لاختلاط المكونات.

بعدها يتم إضافة الكسبرة والبقدونس المفرومين مع الملح والفلفل والشطة والبابريكا والكمون.

اترك المزيج على النار حتى الغليان ثم قم بتهدئة النار واتركه على نار هادئة حتى تتسبك الطماطم.

وفي تلك الأثناء نقوم بتحضير كرات الكفتة.

تحضير الكفتة من أسهل ما يكون، كل ما عليك فعله هو خلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والكزبرة والبقدونس والملح والقرفة والكمون والفلفل الأسود والبابريكا.

بعد ذلك قم بتشكيل عجينة اللحمة المفرومة على شكل كرات كفتة صغيرة.

ضع كرات الكفتة في الصلصة مع إضافة كمية مناسبة من الماء واتركها على نار هادئة حتى تنضج.

وآخر خطوة هي وضع خليك كرات الكفتة المغربية في طاجن فخار ويوضع في الفرن حتى تأخذ الكفتة من طعم الشواء في الفرن فقط لمدة ربع ساعة.

بعدها أخرج الطاجن من الفرن وقدم كرات الكفتة المغربية مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة، وبالهناء والشفاء.

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