سحر مفعول كريم الخميرة والنشا الرهيب لنفخ الخدود والشفايف وإزالة البقع والتجاعيد نهائيا من أول إستخدام

كريم الخميره والنشا لنفخ الخدود من أفضل نوعيات الكريمات التي تعمل على تحويل مظهر الوجه من المظهر الشاحب والشكل غير الجذاب إلى الشكل الممتلئ والمميز، ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بكيفية تحضير تركيبة الخميرة مع النشاء التي تعمل على مزيد من التبييض والنضارة للوجه كما أنها من أقوى التركيبات التي تعمل على التحسين الطبيعي الآمن من لون ومظهر الجلد والوجه بشكل عام، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات الخاصة بالمكونات الأساسية للتحضير، وكذلك أهم الخطوات الخاصة بالتحضير.

كريم الخميره والنشا لنفخ الخدود

كريم الخميره والنشا لنفخ الخدود من أهم مكوناته ما يعمل بشكل طبيعي على جعل الوجه مظهره متميز، وممتلئ بشكل لا يستدعي أن نضيف أي مستحضر تفتيح آخر، ومن خلال المزج ما بين كل المكونات تنتج التركيبة الطبيعية والفعالة والتي تعمل بشكل أساسي على تجديد سطح البشرة، ونفقاذ المكونات إلى طبقات البشرة وهذا ما يتسبب في جعلها خالة من أي تجاعيد أو مشكلات بالبشرة مثل مشكلة النحافقة والحبوب والشحوب وما إلى ذلك.

أهم مكونات كريم الخميره والنشا لنفخ الخدود

الكريم من الخميره مع المكون الآخر الهام للوصفة وهو النشا لنفخ الخدود، وتفتيح البشرة من كل منهما نحتاج ملعقة مع الآتي من المكونات:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من مكون زيت الزيتون.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الليمون.

زيت الياسمين.

طريقة التحضير للخليط:

الخليط يحتاج إلى المكونات السابقة، وبالمزج الجيد نحصل على الخلطة التي يمكن فردها على البشرة بطريقة بسيطة وتدليك الوجه دقيقتين مع بقاء الخليط مدة ربع ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وتكرار الخلطة وتطبيقها يكون بانتظام مرتين بالأسبوع.

أهم الفوائد التي تتحقق من التطبيق لكريم الخميرة مع النشاء

الكريم بعد تطبيقه يعد من بين أفضل المكونات التي تساعد بشكل أساسي على تبييض الجلد كما أنه من بين المكونات الأساسية والتي تعمل على التعزيز من اللون الجيد وتزيد من تألق البشرة فهي تركيبة تزيل الشحوب، وتجعل البشرة خالية بشكل تام من أي تواجد للتجاعيد.