طرق مختلفة لتحضير ماسكات القهوة في المنزل لكل أنواع البشرة

تعتبر القهوة من المكونات التي تستخدم في تحضير الكثير من الماسكات، فماسك القهوة هو من أروع الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة وإليكم في السطور الآتية طرق تحضير ماسك القهوة في المنزل.ماسك القهوة لتفتيح البشرة
إذا كنتِ تعانين من مشاكل البشرة التي من أبرزها التجاعيد والإسمرار والعلامات السوداء، والجفاف والبثور البيضاء والسوداء، فماسك القهوة من أروع الطرق للتخلص من تلك المشاكل كلها، وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام ماسك القهوة لتفتيح البشرة.مكونات وطريقة استخدام ماسك القهوة لتفتيح البشرة
- يتم خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من الكاكاو مع ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب.
- يتم وضع الخليط على الوجه وتركه عليه لمدة عشرة دقائق على الأقل.
- يتم تدليك الوجه بهذا الخليط لمدة دقيقتين ثم يتم غسل الوجه جيداً بالمياه الباردة.
- ينشف الوجه بطريقة الطبطبة وذلك بقطنة نظيفة أو منشفة قطنية ناعمة.
يعتبر ماسك القهوة من الماسكات الفعالة للبشرة الدهنية والتي تساعد البشرة على التخلص من الدهون الزائدة فيها، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ماسك القهوة للبشرة الدهنية.مكونات وطريقة تحضير ماسك القهوة للبشرة الدهنية
- علينا القيام بخلط نصف كأس من القهوة مع نصف كأس من حليب البودرة.
- يتم وضع الماسك على البشرة الدهنية وتركه عليها لمدة نصف ساعة.
- القيام بغسل الوجه بالمياه الدافئة أولا.
- يتم غسل الوجه للمرة الثانية ولكن باستخدام المياه الباردة وذلك لسد مسام البشرة للاستفادة من الماسك.
- لا يسمح باستخدام كريمات بعد الماسك مباشرةً.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل ويفضل أن تكرر كل ثلاثة أيام للحصول على أفضل النتائج.
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تعتبر القهوة من المكونات التي تستخدم في تحضير الكثير من الماسكات، فماسك القهوة هو من أروع الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة وإليكم في السطور الآتية طرق تحضير ماسك القهوة في المنزل.ماسك القهوة لتفتيح البشرة
إذا كنتِ تعانين من مشاكل البشرة التي من أبرزها التجاعيد والإسمرار والعلامات السوداء، والجفاف والبثور البيضاء والسوداء، فماسك القهوة من أروع الطرق للتخلص من تلك المشاكل كلها، وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام ماسك القهوة لتفتيح البشرة.مكونات وطريقة استخدام ماسك القهوة لتفتيح البشرة
- يتم خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من الكاكاو مع ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب.
- يتم وضع الخليط على الوجه وتركه عليه لمدة عشرة دقائق على الأقل.
- يتم تدليك الوجه بهذا الخليط لمدة دقيقتين ثم يتم غسل الوجه جيداً بالمياه الباردة.
- ينشف الوجه بطريقة الطبطبة وذلك بقطنة نظيفة أو منشفة قطنية ناعمة.
يعتبر ماسك القهوة من الماسكات الفعالة للبشرة الدهنية والتي تساعد البشرة على التخلص من الدهون الزائدة فيها، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ماسك القهوة للبشرة الدهنية.مكونات وطريقة تحضير ماسك القهوة للبشرة الدهنية
- علينا القيام بخلط نصف كأس من القهوة مع نصف كأس من حليب البودرة.
- يتم وضع الماسك على البشرة الدهنية وتركه عليها لمدة نصف ساعة.
- القيام بغسل الوجه بالمياه الدافئة أولا.
- يتم غسل الوجه للمرة الثانية ولكن باستخدام المياه الباردة وذلك لسد مسام البشرة للاستفادة من الماسك.
- لا يسمح باستخدام كريمات بعد الماسك مباشرةً.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل ويفضل أن تكرر كل ثلاثة أيام للحصول على أفضل النتائج.
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