اصنعي حلى بسكويت السمسم الشهية في المنزل لأطفالك بكل سهولة

تعتبر حلى بسكويت السمسم ، من أسهل وأبسط أنواع الحلويات اللذيذة، هو نوع من الحلويات العراقية المشهورة، يتميز بسهولة وسرعة تحضيره، مفيد ومغذي جداً للأطفال، لاحتوائه علي العديد من العناصر الغذائية، له طعم للذيذ ومميز ومختلف جداً، غني بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم، يمكنك تحضير هذه الحلوى في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، ويعتبر هذا النوع من الحلويات من أبسط وأسهل وألذ الأنواع، يمكنك تقديمها في الأعياد والمناسبات المختلفة للضيوف كنوع من التحلية، ويعتبر حلى السمسم من أحد أصناف الحلويات البسيطة والمغذية، لاحتوائه علي كمية كبيرة من السمسم، المعروف بفوائده الصحية الكبيرة للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلى بسكويت السمسم الشهية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل حلى بسكويت السمسم

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالاتي:-

3 كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

3 بيضات.

كوب من الزبدة.

2 معلقة صغيرة بكينج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف معلقة صغيرة هيل مطحون.

رشة ملح.

كوب من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات عمل حلى بسكويت السمسم الشهية في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

قومي أولاً بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. بعد ذلك أخفقي البيض والسكر جيداً مع بعض حتي تمام التجانس، ثم ضيفي الهيل والفانيليا والزبدة، واستمري في الخفق. ثم ضيفي الدقيق بالتدريج، واعجني حتي يصبح العجين متماسك وهش، ثم شكليها علي هيئة كرات، ثم اضغطي عليها بيدك. بعد كدة اغمسيها في السمسم، ثم رصيها علي صينية مدهون بالقليل من الزبدة، وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة، حتي يصبح لونها ذهبي. اخرجيها من الفرن بعد تمام النضج، ثم اتركيها حتي تبرد تماماً، ثم قدميها بالهناء والشفاء علي سفرتك.

فوائد السمسم للجسم

هيا بنا نذكر لكم من هنا بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-