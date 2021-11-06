احلى بسكويت هش: ممكن تتذوقه في حياتك بطعم ولا اروع من كدا

احلى بسكويت هش، يعتبر البسكويت من المخبوزات التي يعشقها الكبار والصغار، لأنه يتميز بالطعم والمذاق الجيد الذي لا يقاوم حيث تم انتشار هذه الوصفة في مصر والسعودية والإمارات ودول الخليج والعالم العربي، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان وتعطي له الطاقة لاحتوائه على البروتينات والدهون المشبعة والكربوهيدرات، حيث يتم تقديمه كوجبة رئيسية على الفطار بجانب كوب من الشاي الساخن أو كوب من اللبن قبل الذهاب إلى المدرسة لأولادك ومن هنا من خلال موقع ثقفني سنتعرف على احلى بسكويت هش يمكن تحضيريه.

مكونات عمل احلى بسكويت هش

تعد مكونات عمل البسكويت الهش من أجود المكونات وأبسطها ولا يصعب بمن يقوم بعملها في شئ وهذه المكونات هي كما يلي:

نصف كوب من اللبن السائل.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

١٥٠ جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة إعداد وتحضير البسكويت

تختلف طريقة تحضير البسكويت من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة منهم وهي طريقة عمل البسكوت اللذيذ وهي كالتالي:

نحضر مقلاة ونضع بها الزبدة ونضعها على النار ونقلبها حتى تذوب تماماً. ثم ننخل الدقيق جيداً ونقلب به ملعقة الملح والسكر والبيكنج بودر، ثم نضعهم في إناء العجن ونضيف عليهم الزبدة. نخفق هذه المكونات جميعاً بالمضرب الكهربائي، ونضع عليهم أيضاً مقدار الحليب المطلوب ونستمر في الضرب حتى تتداخل جميعها. بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة. بعد مرور المدة المحددة نخرج العجينة من الثلاجة، ونقوم بفردها بالنشابة حتى نحصل على عجينة سميكة الحجم. ثم نقوم باستخدام السكين بتقطيع العجينة على شكل مربعات متساوية الحجم. القيام بعمل ثقوب في هذه المربعات باستخدام عود خشبي ولكن بشكل مرتب. نضع هذا البسكوت في صينية مدهونة، ثم نقوم بدهن الوجه بخليط البيض المخفوق ورشة الملح وقليل من الزيت. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة أو أقل عندما تأخذ اللون الذهبي الجميل.

أسرار نجاح بسكويت هش في المنزل مثل الجاهز

نتعرف الان علي بعض اسرار نجاح البسكويت التي سوف يتم عمله في المنزل ليصبح مثل الجاهز بدون تكلفة وهي كالاتي:-